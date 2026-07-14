FocalPointとSTMicroelectronics、自動車用途向けGNSSの信頼性向上に向け商業契約を締結

商業契約により、FocalPointの実績あるS-GNSS® AutoソフトウェアとSTMicroelectronicsのTeseoハードウェアを組み合わせ、厳しいGNSS受信環境で測位の信頼性を向上

英国・ケンブリッジ, 2026年7月13日 /PRNewswire/ -- 英国を拠点とし、自動車、ウェアラブル機器、スマートフォン向けGNSS（全地球航法衛星システム）ソフトウェアの分野をリードするFocalPointは、STMicroelectronicsと商業契約を締結したと発表しました。この契約は、GNSSの受信が困難な環境でも極めて信頼性の高い車両測位を実現するための大きな一歩となります。2025年5月に初めて発表された協業を基盤に、FocalPointとSTMicroelectronicsは、S-GNSS® AutoとTeseoを組み合わせた共同ソリューションを本格的な商用提供の段階へと進めました。

業界をリードするこの共同ソリューションは、特に高層ビルの谷間や並木道など、従来のGNSSシステムでは十分な性能を発揮しにくい厳しい環境において、GNSS測位の信頼性を飛躍的に向上させます。このソリューションは、Teseoデバイス向けの簡単なファームウェアアップグレードとして提供されるため、自動車OEMとティア1サプライヤーは、簡便かつ費用対効果の高い方法で測位精度を大幅に向上させることができます。

FocalPoint and STMicroelectronics enter into commercial agreement S-GNSS® Auto on Teseo devices delivers reliable GNSS in urban environments

FocalPointの特許取得済みSupercorrelation®技術を基盤とするS-GNSS®ソフトウェアは、マルチパスや信号劣化が生じる状況でも、測位精度の一貫した向上を実証しています。最近実施された世界規模の厳格な試験では、Teseoデバイス上のS-GNSS® Autoが、標準的な商用グレードのソリューションを大幅に上回る性能を示しました。この共同ソリューションについては、現行および次世代のOEMプラットフォームへの商用導入に向けた取り組みが進んでいます。

「ST認定パートナーとなったことに加え、STとこの商業契約を締結し、両社の協業を次の段階へと進められることを大変うれしく思います。当社の共同ソリューションは、多くのOEMがADASソリューションを設計する際に直面するGNSSの信頼性に関する課題に対応します」と、FocalPointのCEO、Scott Pomerantzは述べました。「両社が力を合わせることで、自動運転車とコネクテッドカーの安全性と信頼性を大幅に向上させます。」

「FocalPointとの商業契約を通じ、Teseoのオープンプラットフォームの柔軟性を活用することで、当社はS-GNSS® Auto搭載製品を加え、ポートフォリオを拡充しています。これらの製品は、お客様が従来型GNSS受信機の限界を超える性能を実現し、市場で確かな競争優位性を獲得するのに役立ちます」と、STMicroelectronicsのデジタル・オーディオおよびシグナル・ソリューション担当ジェネラル・マネージャー、Luca Celantは述べました。「最先端のTeseoポートフォリオにS-GNSSのロードマップやPrecise+®などの革新技術を加えることで、最も厳しい環境でも1メートル未満の測位精度を実現できるよう取り組んでいます。両社は協力して、OEMが自信を持って付加価値を創出し、ADASおよびV2X機能の強化を加速できるよう支援しています。」

この協業により、両社は、より安全な自動運転車の実現と日常のナビゲーションの改善に向けた取り組みをさらに強化します。

詳細は、FocalPointのST Partnerページでご覧いただけます。

FocalPointのウェブサイトでは、Teseo VおよびTeseo VIにFocalPointのS-GNSS® Autoソフトウェアを統合した評価キット（EVK）が、OEM、ティア1サプライヤー、エコシステムパートナー向けに現在提供されています。

TeseoデバイスにおけるS-GNSS® Autoの全結果をまとめたレポートについては、FocalPoint（ [email protected] ）までお問い合わせください。

FocalPointについて

FocalPointは、最も厳しい環境でもGNSSの信頼性を確保する高度なソフトウェアを開発しています。同社の主力製品であるS-GNSS® Autoソフトウェアは、特に高層ビルの谷間や林道において、自動運転の高度化に必要な測位精度を実現します。STMicroelectronicsのTeseo VおよびTeseo VIデバイスに統合されたこの共同ソリューションは、シームレスなファームウェアアップグレードとして提供され、OEMによるADASおよびV2X機能の高度化を可能にします。英国・ケンブリッジに本社を置くFocalPointは、GM Venturesから戦略的出資を受けており、Royal Institute of NavigationおよびInstitute of Navigationから数々の賞を受け、高い評価を得ています。

ウェブサイト：focalpointpositioning.com

メディアお問い合わせ先

Ramya Sriram、[email protected]

SOURCE Focal Point Positioning Ltd