FocalPoint et STMicroelectronics concluent un accord commercial visant à renforcer la fiabilité des systèmes GNSS pour les applications automobiles

Cet accord commercial associe le logiciel éprouvé FocalPoint S-GNSS® Auto au matériel Teseo de STMicroelectronics afin d'améliorer la fiabilité du positionnement dans des environnements GNSS difficiles.

CAMBRIDGE, Angleterre, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- FocalPoint, leader britannique des logiciels GNSS (système mondial de navigation par satellite) destinés à l'automobile, aux appareils portables et aux smartphones, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord commercial avec STMicroelectronics. Cet accord marque une avancée majeure vers la mise en place d'un système de localisation des véhicules hautement fiable dans des environnements GNSS difficiles. Dans le prolongement de la collaboration annoncée pour la première fois en mai 2025, FocalPoint et STMicroelectronics ont désormais fait évoluer leur solution conjointe S-GNSS® Auto et Teseo pour en faire une offre commerciale à part entière.

FocalPoint and STMicroelectronics enter into commercial agreement S-GNSS® Auto on Teseo devices delivers reliable GNSS in urban environments

Cette solution conjointe permet une amélioration considérable de la fiabilité du GNSS, en particulier dans les canyons urbains, sur les routes bordées d'arbres et dans d'autres environnements difficiles où les systèmes GNSS classiques fonctionnent mal. Cette solution est fournie sous la forme d'une simple mise à jour du micrologiciel des appareils Teseo, ce qui permet aux équipementiers automobiles et aux fournisseurs de premier rang d'obtenir une précision de positionnement nettement améliorée, de manière simple et économique.

Grâce à la technologie brevetée Supercorrelation® de FocalPoint, le logiciel S-GNSS® a permis d'améliorer de manière constante la précision dans des conditions d'itinéraires multiples et de dégradation du signal. Lors d'essais mondiaux rigoureux menés récemment, le logiciel S-GNSS® Auto intégré aux appareils Teseo a nettement surpassé les solutions commerciales standard. Cette solution conjointe est en passe d'être déployée à l'échelle commerciale, tant sur les plateformes OEM actuelles que sur celles de nouvelle génération.

« Nous sommes ravis de conclure cet accord commercial avec ST et de devenir un partenaire agréé de ST, ce qui nous permet de faire passer notre collaboration au niveau supérieur. Notre solution commune répond aux problèmes de fiabilité du GNSS rencontrés par de nombreux équipementiers lors de la conception de leurs solutions ADAS », déclare Scott Pomerantz, CEO de FocalPoint. « Ensemble, nous apportons des améliorations significatives qui rendent les véhicules autonomes et connectés plus sûrs et plus fiables. »

« Grâce à notre accord commercial avec FocalPoint et en tirant parti de la flexibilité de la plateforme ouverte de Teseo, nous élargissons notre portefeuille avec les produits dotés de la technologie S-GNSS®, qui permettent à nos clients de dépasser les limites des récepteurs GNSS traditionnels et d'acquérir un véritable avantage concurrentiel », déclare Luca Celant, directeur général de la division Digital Audio and Signal Solutions, STMicroelectronics. « En intégrant la feuille de route S-GNSS et des innovations telles que Precise+® à la gamme Teseo, nous nous efforçons d'offrir une précision submétrique dans les environnements les plus complexes. Ensemble, nous aidons les équipementiers à créer de la valeur ajoutée et à accélérer le déploiement des fonctionnalités ADAS et V2X en toute confiance. »

Cette collaboration renforce l'engagement des deux entreprises à rendre les véhicules autonomes plus sûrs et à améliorer la navigation au quotidien.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page ST Partner de FocalPoint.

Des kits d'évaluation intégrés au logiciel S-GNSS® Auto de FocalPoint sur Teseo V et Teseo VI sont désormais disponibles pour les équipementiers, les fournisseurs de premier rang et les partenaires de l'écosystème sur le site web de FocalPoint.

Contactez FocalPoint à l'adresse [email protected] pour obtenir le rapport complet des résultats de la solution S-GNSS® Auto sur les appareils Teseo.

À propos de FocalPoint

FocalPoint développe des logiciels de pointe qui garantissent la fiabilité du GNSS dans les environnements les plus difficiles. Son logiciel phare, S-GNSS® Auto, offre la précision de positionnement nécessaire pour faire progresser l'autonomie des véhicules, en particulier dans les canyons urbains et sur les routes forestières. Intégrée aux dispositifs Teseo V et Teseo VI de STMicroelectronics, cette solution conjointe est proposée sous la forme d'une mise à jour du micrologiciel pour permettre aux équipementiers de renforcer leurs capacités ADAS et V2X. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, FocalPoint bénéficie d'un investissement stratégique de GM Ventures et a reçu de nombreuses distinctions décernées par le Royal Institute of Navigation et l'Institute of Navigation.

Site web : focalpointpositioning.com

Contact presse

Ramya Sriram ; [email protected]