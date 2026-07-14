포컬포인트와 ST마이크로일렉트로닉스, 자동차 애플리케이션용 GNSS 신뢰성 향상을 위한 상업 계약 체결

검증된 포컬포인트 S-GNSS® Auto 소프트웨어와 ST마이크로일렉트로닉스 Teseo 하드웨어를 결합해 까다로운 GNSS 환경에서 위치 추적 신뢰성 개선

케임브리지, 영국, 2026년 7월 13일 /PRNewswire/ -- 자동차, 웨어러블 및 스마트폰용 위성항법시스템(Global Navigation Satellite System, GNSS) 소프트웨어 분야를 선도하는 영국 기업 포컬포인트(FocalPoint)가 ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics)와 상업 계약을 체결했다고 오늘 발표했다. 이번 계약은 까다로운 GNSS 환경에서 매우 안정적인 차량 위치 추적 기능을 제공하기 위한 중요한 진전을 의미한다. 2025년 5월 처음 발표한 협력을 기반으로 포컬포인트와 ST마이크로일렉트로닉스는 공동 개발한 S-GNSS® Auto 및 Teseo 솔루션을 정식 상업용 제품으로 발전시켰다.

양사가 공동으로 개발한 이 업계 선도 솔루션은 도심 협곡, 가로수가 늘어선 도로를 비롯해 기존 GNSS 시스템이 제대로 작동하기 어려운 환경에서 GNSS 신뢰성을 획기적으로 향상시킨다. 이 솔루션은 Teseo 기기에 간단한 펌웨어 업그레이드 방식으로 적용할 수 있기 때문에 자동차 OEM 업체와 1차 협력업체가 간편하고 비용 효율적인 방식으로 위치 추적 정확도를 크게 개선할 수 있도록 지원한다.

FocalPoint and STMicroelectronics enter into commercial agreement S-GNSS® Auto on Teseo devices delivers reliable GNSS in urban environments

포컬포인트가 특허를 보유한 Supercorrelation® 기술을 기반으로 하는 S-GNSS® 소프트웨어는 다중경로와 신호 저하 조건에서 일관된 정확도 개선 효과를 입증했다. 최근 진행된 엄격한 글로벌 테스트에서 Teseo 기기에 적용된 S-GNSS® Auto는 일반 상업 등급 솔루션보다 월등히 우수한 성능을 보였다. 양사의 공동 솔루션은 현재 및 차세대 OEM 플랫폼에 상용 배포하기 위한 단계로 나아가고 있다.

포컬포인트의 스콧 포머랜츠(Scott Pomerantz) 최고경영자는 "ST 공인 파트너가 된 데 이어 ST와 상업 계약을 체결함으로써 양사의 협력을 한 단계 더 발전시키게 되어 기쁘다"며 "양사의 공동 솔루션은 많은 OEM 업체가 ADAS 솔루션을 설계할 때 겪는 GNSS 신뢰성 문제를 해결한다"고 말했다. 이어 "양사는 자율주행차와 커넥티드 차량의 안전성과 신뢰성을 높이는 획기적인 성능 개선을 제공한다"고 덧붙였다.

ST마이크로일렉트로닉스의 루카 첼란트(Luca Celant) 디지털 오디오 및 신호 솔루션 사업부 총괄은 "포컬포인트와의 상업 계약과 Teseo 개방형 플랫폼의 유연성을 바탕으로 S-GNSS® Auto를 탑재한 제품으로 포트폴리오를 확대하고 있다"며 "이를 통해 고객은 기존 GNSS 수신기의 한계를 뛰어넘는 성능을 구현하고 시장에서 실질적인 경쟁 우위를 확보할 수 있다"고 말했다. 이어 "S-GNSS 로드맵과 Precise+® 등의 혁신 기술을 최첨단 Teseo 포트폴리오에 추가함으로써 가장 까다로운 환경에서도 1미터 미만의 정확도를 제공하기 위해 노력하고 있다"며 "양사는 OEM 업체가 자신 있게 부가가치를 창출하고 ADAS 및 V2X 역량을 신속히 강화할 수 있도록 지원하고 있다"고 덧붙였다.

이번 협력은 더욱 안전한 자동화 차량을 구현하고 일상적인 내비게이션 성능을 개선하려는 양사의 의지를 한층 강화한다.

자세한 내용은 포컬포인트의 ST 파트너 페이지에서 확인할 수 있다.

Teseo V 및 Teseo VI에 포컬포인트의 S-GNSS® Auto 소프트웨어를 통합한 평가 키트(EVK)는 현재 포컬포인트 웹사이트에서 OEM 업체, 1차 협력업체 및 생태계 파트너를 대상으로 제공되고 있다.

Teseo 기기에서 S-GNSS® Auto를 시험한 전체 결과 보고서는 [email protected]으로 포컬포인트에 문의하면 받을 수 있다.

포컬포인트 소개

포컬포인트는 가장 까다로운 환경에서도 GNSS 신뢰성을 보장하는 첨단 소프트웨어를 개발한다. 주력 제품인 S-GNSS® Auto 소프트웨어는 특히 도심 협곡과 숲길에서 차량 자율주행 기술을 발전시키는 데 필요한 위치 추적 정확도를 제공한다. ST마이크로일렉트로닉스의 Teseo V 및 Teseo VI 기기에 통합된 양사의 공동 솔루션은 원활한 펌웨어 업그레이드 방식으로 제공돼 OEM 업체가 ADAS 및 V2X 역량을 강화할 수 있도록 지원한다. 영국 케임브리지에 본사를 둔 포컬포인트는 GM 벤처스(GM Ventures)의 전략적 투자를 유치했으며 영국왕립항법학회(Royal Institute of Navigation)와 항법학회(Institute of Navigation)로부터 다수의 상과 인정을 받았다.

웹사이트: focalpointpositioning.com

미디어 문의처

람야 스리람(Ramya Sriram), [email protected]

SOURCE Focal Point Positioning Ltd