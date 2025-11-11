FP Markets gana el premio al mejor bróker global del año en los Finance Magnates Awards 2025

SÍDNEY, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- FP Markets ha sido reconocida con tres prestigiosos galardones en los Finance Magnates Awards 2025, incluyendo "Broker del Año - Global", "Broker del Año - Asia" y "Broker Más Innovador - Latinoamérica". Estos premios, otorgados mediante una combinación de votación pública y evaluaciones de un panel de expertos del sector, consolidan aún más la reputación de este bróker australiano como líder mundial en la negociación de Forex y CFD.

FP Markets Wins Global Broker of the Year at the Finance Magnates Awards 2025

https://mma.prnewswire.com/media/2819647/FP_Markets_Award.jpgLa ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el 6 de noviembre en el recinto Carob Mill de Limassol, Chipre, donde destacadas figuras e innovadores del sector financiero global se reunieron para celebrar la excelencia y los logros.

En relación con el triple triunfo de FP Markets, Martin Stoilov, director global de Experiencia del Cliente, declaró: "A pesar de la alta competitividad del sector, FP Markets sigue ofreciendo servicios y soporte del más alto nivel a operadores de todo el mundo. Nuestra visión es consolidar nuestra posición entre los principales brókeres globales y ampliar nuestra gama de servicios y productos, manteniendo siempre nuestro enfoque centrado en el cliente. Ganar estos tres premios es prueba del arduo trabajo de nuestro equipo y del crecimiento exponencial que nuestra empresa ha experimentado en los últimos 20 años, sin renunciar jamás a nuestros valores de integridad y transparencia".

Con más de dos décadas de experiencia en la industria, FP Markets continúa fortaleciendo su presencia global y su compromiso con los operadores a través de la transparencia, la tecnología avanzada y la innovación. Junto con estos recientes reconocimientos, la compañía está bien posicionada para consolidar su legado y seguir impulsando su estrategia de crecimiento global.

Acerca de FP Markets

FP Markets es un bróker online multirregulado que ofrece a los operadores acceso fiable a los mercados financieros globales. Sus clientes se benefician de spreads ajustados, ejecución rápida y una amplia gama de plataformas de negociación. Al celebrar 20 años de operación, FP Markets sigue ampliando su oferta con modelos de precios mejorados, herramientas de trading optimizadas y actualizaciones constantes de su plataforma. Su larga trayectoria en el mercado refleja su adaptabilidad y su compromiso con los valores fundamentales sobre los que se fundó.

Para más información, visite www.fpmarkets.com

Información útil de FP Markets:

FP Markets es un bróker de Forex y CFDs multirregulado con más de 20 años de experiencia en el sector.

La compañía ofrece spreads interbancarios de Forex altamente competitivos desde 0.0 pips.

Los operadores pueden elegir entre las principales y más potentes plataformas de trading online, incluyendo la app móvil de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress, Mottai y TradingView.

A lo largo de sus años de actividad, FP Markets ha recibido más de 60 premios del sector por sus condiciones de trading, transparencia en los precios, atención al cliente y la constante entrega de valor a sus clientes.

La presencia regulatoria de FP Markets incluye la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Mauricio, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) y la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) de Kenia.

