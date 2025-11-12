FP Markets 榮膺 Finance Magnates Awards 2025「年度全球經紀商」(Global Broker of the Year) 殊榮

悉尼 2025年11月12日 /美通社/ -- FP Markets 在 Finance Magnates Awards 2025 橫掃三項重要獎項，包括「年度經紀人 ─ 全球」(Broker of the Year - Global)、「年度經紀人 ─ 亞洲」(Broker of the Year - Asia) 以及「最創新經紀商 ─ 拉丁美洲」(Most Innovative Broker - Latin America)。此項榮譽經由公眾投票與業界專家評審團共同評定，進一步鞏固了這間澳洲經紀商的全球領導地位，無論是在外匯領域或在差價合約交易領域。

頒獎典禮於 11 月 6 日在塞浦路斯利馬索爾的 Carob Mill 場地舉行，全球金融服務業的領袖人物與創新者齊聚一堂，共同慶祝卓越成就。

針對 FP Markets 連奪三項殊榮，客戶體驗全球主管 Martin Stoilov 表示：「儘管該行業競爭激烈，但 FP Markets 仍繼續為世界各地的交易者提供最高標準的服務和支援，」他還補充道：「我們的願景是鞏固全球頂級經紀商的地位，拓展服務與產品範圍，同時始終秉持以客戶為本的理念。榮獲這三項大獎，不僅見證團隊的辛勤付出，更彰顯公司過去二十年來在恪守誠信與透明價值觀的前提下，實現的指數級成長。」

憑藉超過二十年的行業經驗，FP Markets 繼續通過透明度、先進技術和創新來強化其全球業務和對交易者的承諾。憑藉這些近期榮譽，本公司已具備良好基礎，得以鞏固其傳承優勢，並持續推進全球成長策略。

FP Markets 簡介

FP Markets 是受多重監管的網上經紀商，並為交易者提供可靠的全球金融市場渠道。客戶受惠於點差較低、迅速執行兼各種各樣的交易平台。FP Markets 慶祝營運 20 週年，同時繼續透過改進價格模型、提升交易工具和持續升級平台，擴大產品範圍。該經紀商的長期市場地位，反映適應能力和致力創立核心價值。

如欲更多資料，請瀏覽 www.fpmarkets.com

FP Markets 實用資訊：

  • FP Markets 是受多重監管的外匯 (Forex) 和差價合約 (CFD) 經紀商，擁有超過 20 年業界經驗。
  • 該公司提供極具競爭力銀行同業外匯點差，最低從 0.0 點起。
  • 交易者可以從領先強大網上 交易平台上選擇，選擇包括 FP Markets 的 Mobile AppMetaTrader 4MetaTrader 5WebTradercTraderIressMottai TradingView
  • FP Markets 在多年營運中，憑着自身交易條件、價格透明、客戶支援和向客戶提供持續價值，而獲得超過 60 個業界獎項。
  • FP Markets 監管機構包括澳洲證券暨投資委員會 (ASIC)、南非金融部門行為管理局 (FSCA)、毛里裘斯金融服務委員會 (FSC)、塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC)、巴哈馬證券委員會 (SCB) 和肯雅資本市場管理局 (CMA)。

