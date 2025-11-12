FP Markets 榮膺 Finance Magnates Awards 2025「年度全球經紀商」(Global Broker of the Year) 殊榮

針對 FP Markets 連奪三項殊榮，客戶體驗全球主管 Martin Stoilov 表示：「儘管該行業競爭激烈，但 FP Markets 仍繼續為世界各地的交易者提供最高標準的服務和支援，」他還補充道：「我們的願景是鞏固全球頂級經紀商的地位，拓展服務與產品範圍，同時始終秉持以客戶為本的理念。榮獲這三項大獎，不僅見證團隊的辛勤付出，更彰顯公司過去二十年來在恪守誠信與透明價值觀的前提下，實現的指數級成長。」

憑藉超過 二十年的行業經驗 ，FP Markets 繼續通過透明度、先進技術和創新來強化其全球業務和對交易者的承諾。憑藉這些近期榮譽，本公司已具備良好基礎，得以鞏固其傳承優勢，並持續推進全球成長策略。

FP Markets 簡介

FP Markets 是受多重監管的網上經紀商，並為交易者提供可靠的全球金融市場渠道。客戶受惠於點差較低、迅速執行兼各種各樣的交易平台。FP Markets 慶祝 營運 20 週年 ，同時繼續透過改進價格模型、提升交易工具和持續升級平台，擴大產品範圍。該經紀商的長期市場地位，反映適應能力和致力創立核心價值。

如欲更多資料，請瀏覽 www.fpmarkets.com

FP Markets 實用資訊：

SOURCE FP MARKETS