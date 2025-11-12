FP 마켓츠, '2025 파이낸스 매그네이츠 어워드' 올해의 글로벌 브로커 수상

시드니, 2025년 11월 12일 /PRNewswire/ -- FP 마켓츠(FP Markets)가 '2025 파이낸스 매그네이츠 어워드(Finance Magnates Awards 2025)'에서 '올해의 글로벌 브로커(Broker of the Year - Global')', '올해의 아시아 브로커(Broker of the Year - Asia)', '라틴 아메리카 최고 혁신 브로커(Most Innovative Broker - Latin America)' 등 세 부문을 수상했다. 호주에서 설립된 FP 마켓츠는 대중 투표와 업계 전문가 심사단의 평가를 종합해 선정된 이번 수상으로 외환 및 CFD 거래 분야의 글로벌 리더로 자리매김했음을 다시 한번 입증했다.

시상식은 지난 6 일 키프로스 리마솔의 카롭 밀 행사장에서 열렸다 . 이날 행사에는 전 세계 금융 서비스 업계의 주요 인사와 혁신가들이 참석해 업계의 탁월한 성과를 함께 기념했다 .

FP 마켓츠의 3 관왕 달성에 대해 마틴 스토일로프 (Martin Stoilov) 고객경험 총괄은 " 치열한 경쟁 속에서도 FP 마켓츠는 전 세계 트레이더들에게 최고 수준의 서비스와 지원을 지속적으로 제공하고 있다 " 고 말했다 . 이어 " 우리의 비전은 고객 중심 철학을 유지하면서 글로벌 최고 수준의 브로커로서 입지를 공고히 하고 , 서비스와 상품의 범위를 확대하는 것 " 이라고 덧붙였다 . 그는 또한 " 이번 세 가지 부문 수상은 우리 팀의 헌신과 지난 20 년간의 비약적인 성장 , 정직과 투명성이라는 핵심 가치를 지켜온 노력을 입증하는 결과 " 라고 강조했다 .

20 년 이상의 업계 경험 을 보유한 FP 마켓츠는 투명성 , 첨단 기술 , 혁신을 바탕으로 글로벌 입지를 강화하며 트레이더에 대한 지원을 이어가고 있다 . 최근의 수상 실적과 함께 회사는 그동안 쌓아온 성과를 기반으로 글로벌 성장 전략을 한층 가속할 수 있는 유리한 위치를 확보했다 .

FP 마켓츠 소개

FP 마켓츠는 다중 규제를 받는 온라인 브로커로 트레이더들에게 글로벌 금융시장에 안정적으로 접근할 수 있는 환경을 제공한다 . 고객들은 타이트한 스프레드와 빠른 체결 , 다양한 거래 플랫폼의 이점을 누릴 수 있다 . 창립 20 주년 을 맞은 FP 마켓츠는 개선된 가격 모델과 향상된 거래 도구 , 지속적인 플랫폼 업그레이드를 통해 서비스 범위를 지속적으로 확장하고 있다 . FP 마켓츠의 오랜 시장 입지는 변화에 대한 유연한 대응력과 설립 이래 지켜온 핵심 가치에 대한 노력을 잘 보여준다 .

자세한 내용은 www.fpmarkets.com 에서 확인할 수 있다 .

FP 마켓츠 주요 정보 :

FP 마켓츠는 20 년 이상의 업계 경험을 보유한 다중 규제 외환 및 CFD 브로커다 .

스프레드 0.0 핍부터 시작하는 경쟁력 있는 은행 간 외환 스프레드를 제공한다 .

트레이더는 FP 마켓츠 모바일 앱 , MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader , Iress , Mottai, TradingView 등 업계를 선도하는 강력한 온라인 트레이딩 플랫폼 중에서 선택할 수 있다 .

FP 마켓츠는 수년간 운영하며 트레이딩 환경 , 투명한 가격 정책 , 고객 지원 및 고객에게 일관된 가치를 제공한 성과를 인정받아 60 개 이상의 업계 상을 수상했다 .

FP 마켓츠는 호주 증권투자위원회 (ASIC), 남아프리카공화국 금융산업행위감독원 (FSCA), 모리셔스 금융서비스위원회 (FSC), 키프로스 증권거래위원회 (CySEC), 바하마 증권위원회 (SCB), 케냐 자본시장청 (CMA) 등 여러 규제 기관의 감독을 받고 있다 .

