FP Markets gana el premio al Mejor Bróker Mundial del Año en los Finance Magnates Awards 2025

SÍDNEY, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- FP Markets ha sido galardonada con tres prestigiosos premios en los Finance Magnates Awards 2025, entre los que se incluyen "Bróker del año - Mundial", "Bróker del año - Asia" y "Bróker más innovador de Latinoamérica". Estos galardones, otorgados tras una combinación de votos públicos y evaluaciones realizadas por un panel de expertos del sector, refuerzan aún más la reputación de este bróker fundado en Australia como líder mundial en el trading de divisas y contratos por diferencia (CFD).

FP Markets Wins Global Broker of the Year at the Finance Magnates Awards 2025

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el 6 de noviembre en el Carob Mill de Limassol, Chipre, donde se reunieron figuras destacadas e innovadores de todo el sector de los servicios financieros mundiales para celebrar la excelencia y los logros.

Al comentar sobre la triple victoria de FP Markets, Martin Stoilov, director mundial de Experiencia del Cliente, declaró: "A pesar de la alta competitividad del sector, FP Markets sigue ofreciendo servicios y asistencia de la más alta calidad a los operadores de todo el mundo". Stoilov añadió: "Nuestra visión es consolidar nuestra posición entre los principales brókers mundiales y ampliar nuestra variedad de servicios y productos a la vez que mantenemos nuestro enfoque centrado en el cliente. Ganar estos tres premios es una prueba del arduo trabajo de nuestro equipo y del crecimiento exponencial que ha logrado nuestra empresa en los últimos 20 años, sin comprometer nunca nuestros valores de integridad y transparencia".

Con más de dos décadas de experiencia en el sector , FP Markets sigue reforzando su presencia mundial y su compromiso con los operadores mediante la transparencia, la tecnología avanzada y la innovación. Junto con estos recientes reconocimientos, la empresa se encuentra en una posición privilegiada para seguir construyendo sobre su legado y continuar con su estrategia de crecimiento a nivel mundial.

Acerca de FP Markets

FP Markets es un bróker en línea regulado por múltiples organismos que ofrece a los operadores un acceso confiable a los mercados financieros mundiales. Los clientes se benefician de spreads ajustados, una ejecución rápida y una amplia variedad de plataformas de trading. Al celebrar 20 años de actividad , FP Markets continúa ampliando su oferta con modelos de precios mejorados, herramientas de trading optimizadas y actualizaciones continuas de la plataforma. La trayectoria de larga data del bróker en el mercado refleja su capacidad de adaptación y su compromiso con los valores fundamentales sobre los que se fundó.

Para más información, visite www.fpmarkets.com

Información útil sobre FP Markets:

FP Markets es un bróker de divisas y CFD con múltiples regulaciones y más de 20 años de experiencia en el sector.

La empresa ofrece spreads de divisas interbancarios altamente competitivos a partir de 0.0 pips.

Los operadores pueden elegir entre las principales y potentes plataformas de trading en línea, incluidas la aplicación móvil de FP Markets, MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader , Iress , Mottai y TradingView .

en línea, incluidas la de FP Markets, , , , , , y . A lo largo de sus años de actividad, FP Markets ha recibido más de 60 premios del sector por sus condiciones de trading, la transparencia de sus precios, su atención al cliente y el valor constante que ofrece a sus clientes.

La presencia de FP Markets en la esfera normativa incluye la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Mauricio, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC), la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2819647/FP_Markets_Award.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1574261/5005354/FP_Markets_Logo.jpg

FUENTE FP MARKETS