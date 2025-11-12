FP Markets gana el premio al Mejor Bróker Mundial del Año en los Finance Magnates Awards 2025

Noticias proporcionadas por

FP MARKETS

12 nov, 2025, 09:18 GMT

SÍDNEY, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- FP Markets ha sido galardonada con tres prestigiosos premios en los Finance Magnates Awards 2025, entre los que se incluyen "Bróker del año - Mundial", "Bróker del año - Asia" y "Bróker más innovador de Latinoamérica". Estos galardones, otorgados tras una combinación de votos públicos y evaluaciones realizadas por un panel de expertos del sector, refuerzan aún más la reputación de este bróker fundado en Australia como líder mundial en el trading de divisas y contratos por diferencia (CFD).

Continue Reading
FP Markets Wins Global Broker of the Year at the Finance Magnates Awards 2025
FP Markets Wins Global Broker of the Year at the Finance Magnates Awards 2025

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el 6 de noviembre en el Carob Mill de Limassol, Chipre, donde se reunieron figuras destacadas e innovadores de todo el sector de los servicios financieros mundiales para celebrar la excelencia y los logros.

Al comentar sobre la triple victoria de FP Markets, Martin Stoilov, director mundial de Experiencia del Cliente, declaró: "A pesar de la alta competitividad del sector, FP Markets sigue ofreciendo servicios y asistencia de la más alta calidad a los operadores de todo el mundo". Stoilov añadió: "Nuestra visión es consolidar nuestra posición entre los principales brókers mundiales y ampliar nuestra variedad de servicios y productos a la vez que mantenemos nuestro enfoque centrado en el cliente. Ganar estos tres premios es una prueba del arduo trabajo de nuestro equipo y del crecimiento exponencial que ha logrado nuestra empresa en los últimos 20 años, sin comprometer nunca nuestros valores de integridad y transparencia".

Con más de dos décadas de experiencia en el sector, FP Markets sigue reforzando su presencia mundial y su compromiso con los operadores mediante la transparencia, la tecnología avanzada y la innovación. Junto con estos recientes reconocimientos, la empresa se encuentra en una posición privilegiada para seguir construyendo sobre su legado y continuar con su estrategia de crecimiento a nivel mundial.

Acerca de FP Markets

FP Markets es un bróker en línea regulado por múltiples organismos que ofrece a los operadores un acceso confiable a los mercados financieros mundiales. Los clientes se benefician de spreads ajustados, una ejecución rápida y una amplia variedad de plataformas de trading. Al celebrar 20 años de actividad, FP Markets continúa ampliando su oferta con modelos de precios mejorados, herramientas de trading optimizadas y actualizaciones continuas de la plataforma. La trayectoria de larga data del bróker en el mercado refleja su capacidad de adaptación y su compromiso con los valores fundamentales sobre los que se fundó.

Para más información, visite www.fpmarkets.com

Información útil sobre FP Markets:

  • FP Markets es un bróker de divisas y CFD con múltiples regulaciones y más de 20 años de experiencia en el sector.
  • La empresa ofrece spreads de divisas interbancarios altamente competitivos a partir de 0.0 pips.
  • Los operadores pueden elegir entre las principales y potentes plataformas de trading en línea, incluidas la aplicación móvil de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress, Mottai y TradingView.
  • A lo largo de sus años de actividad, FP Markets ha recibido más de 60 premios del sector por sus condiciones de trading, la transparencia de sus precios, su atención al cliente y el valor constante que ofrece a sus clientes.
  • La presencia de FP Markets en la esfera normativa incluye la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Mauricio, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC), la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2819647/FP_Markets_Award.jpg
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1574261/5005354/FP_Markets_Logo.jpg

FUENTE FP MARKETS

También de esta fuente

FP Markets cumple 20 años como nombre de confianza en el trading mundial

FP Markets cumple 20 años como nombre de confianza en el trading mundial

FP Markets ha alcanzado oficialmente su hito de 20 años, lo que marca dos décadas de innovación y crecimiento en el trading mundial en línea. Fundada ...
More Releases From This Source

Explorar

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Financial Technology

Financial Technology

News Releases in Similar Topics