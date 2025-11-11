FP Markets remporte le titre de courtier mondial de l'année aux Finance Magnates Awards 2025

SYDNEY, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- FP Markets a décroché trois distinctions prestigieuses lors des Finance Magnates Awards 2025, à savoir « Courtier de l'année - Mondial », « Courtier de l'année - Asie » et « Courtier le plus innovant - Amérique latine ». Ces distinctions, obtenues grâce à une combinaison de votes du public et d'évaluations par un panel d'experts du secteur, renforcent la réputation du courtier fondé en Australie en tant que leader mondial dans le domaine des transactions sur le marché des changes et des CFD.

FP Markets Wins Global Broker of the Year at the Finance Magnates Awards 2025

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 6 novembre au Carob Mill de Limassol, à Chypre, où des personnalités et des innovateurs du secteur des services financiers se sont réunis pour célébrer l'excellence et la réussite.

Commentant la triple victoire de FP Markets, Martin Stoilov, responsable mondial de l'expérience client, a déclaré : « Malgré un secteur très concurrentiel, FP Markets continue de fournir des services et une assistance de très haut niveau aux traders du monde entier ». Et d'ajouter : « Notre objectif est de consolider notre statut parmi les meilleurs courtiers mondiaux et d'étoffer notre gamme de services et de produits, tout en conservant notre approche centrée sur le client. L'obtention de ces trois prix témoigne du travail acharné de notre équipe et de la croissance exponentielle que notre entreprise a connue au cours des 20 dernières années, sans jamais compromettre nos valeurs d'intégrité et de transparence ».

Avec plus de deux décennies d'expérience sectorielle , FP Markets continue de renforcer sa présence mondiale et son engagement envers les négociants grâce à la transparence, à la technologie de pointe et à l'innovation. Avec ces récentes récompenses, l'entreprise a toutes les cartes en main pour pérenniser son héritage et poursuivre sa stratégie de croissance à l'échelle mondiale.

À propos de FP Markets

FP Markets est un courtier en ligne multiréglementé qui offre aux traders un accès fiable aux marchés financiers mondiaux. Les clients bénéficient de spreads serrés, d'une exécution rapide et d'une large gamme de plateformes de trading. Alors qu'il célèbre 20 ans d'activité , FP Markets continue d'élargir son offre avec des modèles de tarification améliorés, des outils de trading perfectionnés, et des mises à jour constantes de sa plateforme. La présence de longue date du courtier sur le marché reflète sa capacité d'adaptation et son attachement aux valeurs fondamentales sur lesquelles il a été fondé.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fpmarkets.com

Informations utiles sur FP Markets :

FP Markets est un courtier multiréglementé en devises et CFD avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie.

La société propose des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pip.

Les traders peuvent choisir parmi les principales plateformes de trading en ligne , dont l' application mobile de FP Markets, MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader , Iress , Mottai et TradingView .

, dont l' de FP Markets, , , , , , et . Tout au long de ses années d'activité, FP Markets a reçu plus de 60 récompenses du secteur pour ses conditions de trading, la transparence de ses tarifs, son assistance à la clientèle et la valeur constante qu'elle offre à ses clients.

La présence réglementaire de FP Markets comprend l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de l'île Maurice, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Securities Commission of the Bahamas (SCB) et la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2819647/FP_Markets_Award.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1574261/5005354/FP_Markets_Logo.jpg