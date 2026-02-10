Fruit Attraction 2026: o ponto de encontro global que molda o futuro do setor de frutas e vegetais

A 18ª edição da Feira Internacional de Frutas e Vegetais acontecerá de 6 a 8 de outubro no IFEMA MADRID.

MADRI, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- De 6 a 8 de outubro, a Fruit Attraction transformará Madri no principal ponto de encontro mundial do setor de frutas e vegetais. Organizada pela IFEMA MADRID e FEPEX, a feira caminha para sua 18ª edição. O período de inscrição para participação já está aberto.

Sob o slogan Onde a essência da indústria se conecta com o mundo e após o sucesso do ano passado, a Fruit Attraction retorna mais forte do que nunca para continuar construindo o futuro da indústria.

Fruit Attraction Hall

A Fruit Attraction cobrirá mais de 78.000 m²em dez salões no IFEMA MADRID (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14), apresentando produtos, soluções, novas variedades, formatos, tendências e inovações de mais de 2.400 empresas.

A oferta será organizada em quatro áreas especializadas: Produtos Frescos, Setor Auxiliar, Logística de Alimentos Frescos e Innova&Tech. Este ano, a batata ocupa um lugar central como produto de destaque da feira, enquanto a Fruit Attraction deve quebrar um novo recorde de participação, com mais de 121.000 visitantes profissionais esperados de 152 países.

A Fruit Attraction espera fornecer uma plataforma para promoção internacional com o "Programa de Compradores Internacionais". Nesse sentido, o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação, da Espanha, o ICEX e o FEPEX, convidarão 700 grandes compradores, gerentes de compras de varejo, importadores e atacadistas de mais de 50 países. Além disso, o programa "Países Convidados Importadores" será realizado, com a participação da China e dos Emirados Árabes Unidos.

Participar na Fruit Attraction oferece às empresas vantagens como ganhar visibilidade e posicionamento internacional num ambiente altamente especializado; acesso direto a compradores e distribuidores de todo o mundo; acesso a contatos profissionais (negócios reais); e informações em primeira mão sobre as tendências e inovações que moldam o mercado de frutas e legumes.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2888761/Fruit_Attraction_Halls.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2778519/5776327/Fruit_Attraction_Logo.jpg

FONTE Fruit Attraction