Fruit Attraction 2026: el punto de encuentro global que da forma al futuro del sector frutihortícola

La 18ª edición de la Feria Internacional de Frutas y Verduras se celebrará del 6 al 8 de octubre en IFEMA MADRID.

MADRID, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Del 6 al 8 de octubre, Fruit Attraction convertirá a Madrid en el principal punto de encuentro mundial de la industria frutihortícola.Organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, la feria se encamina hacia su 18ª edición. El período de solicitud para participar ya está abierto.

Bajo el lema Donde la esencia de la industria conecta con el mundo, y tras el éxito del año pasado, Fruit Attraction vuelve más fuerte que nunca para seguir construyendo el futuro de la industria.

Fruit Attraction Hall

Fruit Attraction cubrirá más de 78.000 m²en diez pabellones de IFEMA MADRID (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14), exhibiendo productos, soluciones, nuevas variedades, formatos, tendencias e innovaciones de más de 2.400 empresas.

La oferta se organizará en cuatro áreas especializadas: productos frescos, industria auxiliar, logística de alimentos frescos e Innova&Tech. Este año, la papa ocupa un lugar central como producto destacado de la feria, mientras que Fruit Attraction está a punto de batir un nuevo récord de participación, con más de 121.000 visitantes profesionales procedentes de 152 países.

Fruit Attraction espera ofrecer una plataforma de promoción internacional con el "Programa de compradores internacionales". En este sentido, el Ministerioespañol de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICEX y FEPEX, invitarán a 700 grandes compradores, gestores de compras minoristas, importadores y mayoristas de más de 50 países. Además, se llevará a cabo el programa "Países importadores invitados", con China y los Emiratos Árabes Unidos.

"La participación en Fruit Attraction ofrece a las empresas ventajas tales como la obtención de visibilidad y posicionamiento internacional en un entorno altamente especializado; acceso directo a compradores y distribuidores de todo el mundo; acceso a contactos profesionales (negocios reales); y una visión de primera mano de las tendencias e innovaciones que dan forma al mercado de frutas y verduras".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2888761/Fruit_Attraction_Halls.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2778519/5776327/Fruit_Attraction_Logo.jpg

FUENTE Fruit Attraction