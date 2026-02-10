2026 과일•채소 박람회: 청과물 산업의 미래를 이끄는 글로벌 만남의 장

제18회 국제 과일 및 채소 무역 박람회, 10월 6일부터 8일까지 이페마 마드리드에서 개최

마드리드, 2026년 2월 10일 /PRNewswire/ -- 10월 6일부터 8일까지 열리는 과일•채소 박람회(Fruit Attraction)가 마드리드를 전 세계 청과물 산업의 핵심 만남의 장으로 탈바꿈시킬 예정이다. 이페마 마드리드(IFEMA MADRID)와 페펙스(FEPEX)가 공동 주최하는 이 박람회는 올해로 18회를 맞이하며, 현재 참가 신청 접수가 진행 중이다.

산업의 본질이 세계와 연결되는 곳(Where the essence of the industry connects with the world)이라는 슬로건 아래, 지난해의 성공을 바탕으로 과일•채소 박람회는 한층 강화된 모습으로 돌아와 산업의 미래를 지속적으로 구축해 나갈 예정이다.

과일•채소 박람회는 이페마 마드리드 내 총 10개 전시관(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14번 전시관)에서 7만 8000m2 이상의 규모로 개최되며, 전 세계 2400개 이상의 기업이 참가해 제품, 솔루션, 신품종, 포맷, 트렌드 및 혁신 기술을 선보인다.

전시는 신선 농산물(Fresh Produce), 연관 산업(Auxiliary Industry), 신선 식품 물류(Fresh Food Logistics), 혁신•기술(Innova&Tech) 등 4개 전문 분야로 구성된다. 올해는 감자가 박람회의 주요 품목으로 선정되었으며, 과일•채소 박람회는 152개국에서 12만 1000명 이상의 업계 전문가 방문이 예상되어 역대 최대 참가 기록을 경신할 전망이다.

과일•채소 박람회는 '국제 바이어 프로그램(International Buyers Programme)'을 통해 국제 홍보 플랫폼 역할도 수행할 예정이다. 이와 관련해 스페인 농림수산식품부(Spanish Ministry of Agriculture), 스페인 대외무역청(ICEX), 페펙스는 50개국 이상에서 대형 바이어, 유통 구매 책임자, 수입업체 및 도매업체 관계자 700명을 초청할 계획이다. 아울러 '주빈 수입국(Guest Importing Countries)' 프로그램을 통해 중국과 아랍에미리트가 중점 국가로 참여한다.

과일•채소 박람회 참가 기업은 고도로 전문화된 환경에서 가시성과 국제적 입지를 확보하고, 전 세계 바이어 및 유통업체와 직접 접촉하며, 실질적인 비즈니스 네트워크 구축, 청과물 시장을 형성하는 트렌드와 혁신에 대한 인사이트를 확보하는 등 다양한 이점을 누릴 수 있다.

