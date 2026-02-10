Fruit Attraction 2026 : la rencontre mondiale qui façonne l'avenir de l'industrie des fruits et légumes

La 18e édition de la Fruit and Vegetable Trade Fair se tiendra du 6 au 8 octobre à IFEMA MADRID.

MADRID, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Du 6 au 8 octobre, Fruit Attraction fera de Madrid le principal lieu de rencontre mondial de l'industrie des fruits et légumes. Organisée par IFEMA MADRID et FEPEX, la foire s'apprête à vivre sa 18e édition. La période d'inscription à l'évènement est maintenant ouverte.

Avec comme slogan « Where the essence of the industry connects with the world » (Là où l'essence même du secteur rencontre le monde), et après le succès rencontré l'an dernier, Fruit Attraction revient plus fort que jamais pour continuer à construire l'avenir du secteur.

Fruit Attraction Hall

Fruit Attraction couvrira plus de 78 000 m² à travers dix halls à IFEMA MADRID (halls 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14), présentant les produits, les solutions, les nouvelles variétés, les formats, les tendances et les innovations de plus de 2 400 entreprises.

L'offre sera organisée en quatre domaines spécialisés : Produits frais, Industrie auxiliaire, Logistique des produits frais et Innovation et technologie. Cette année, la pomme de terre sera le produit vedette de la foire, tandis que Fruit Attraction devrait battre un nouveau record de participation, avec plus de 121 000 visiteurs professionnels attendus de 152 pays.

Fruit Attraction prévoit de proposer une plateforme de promotion internationale avec l'« International Buyers Programme » (Programme à l'intention des acheteurs internationaux). À cet égard, le ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'alimentation, l'ICEX et la FEPEX, inviteront 700 grands acheteurs, directeurs des achats au détail, importateurs et grossistes de plus de 50 pays. En outre, le programme « Guest Importing Countries » (Pays importateurs invités) sera mis en place, avec la participation de la Chine et des Émirats arabes unis.

La participation à Fruit Attraction offre aux entreprises toutes sortes d'avantages : visibilité et positionnement international dans un environnement hautement spécialisé ; accès direct aux acheteurs et distributeurs du monde entier ; accès à des contacts professionnels (affaires réelles) ; et aperçu de première main des tendances et innovations qui façonnent le marché des fruits et légumes.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2888761/Fruit_Attraction_Halls.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2778519/5776327/Fruit_Attraction_Logo.jpg