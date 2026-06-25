Fundo da OPEP lança pacto histórico de financiamento climático e revela plano de transformação digital de $ 1,5 bilhão no Fórum de Desenvolvimento de 2026

Os principais resultados do Fórum incluíram o lançamento do Pacto de Vulnerabilidade à Viabilidade (V2V), projetado para melhorar o acesso a financiamento de desenvolvimento acessível para países vulneráveis ao clima, e o lançamento do Plano de Ação de Transformação Digital de $ 1,5 bilhão de dólares do Fundo da OPEP, que orientará os investimentos em infraestrutura, capacidades e aplicações digitais até 2030.

O presidente do Fundo da OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, disse: "O cenário de desenvolvimento está mudando profundamente, mas o desafio central continua o mesmo: garantir que os países tenham acesso às finanças, tecnologia e parcerias de que precisam para atingir seus objetivos de desenvolvimento em seus próprios termos. Em nosso 50º aniversário, o Fundo da OPEP não está apenas refletindo sobre cinco décadas de cooperação, mas olhando para os desafios e oportunidades que moldarão os próximos cinquenta anos."

O Fórum de Desenvolvimento do Fundo da OPEP 2026 reuniu mais de 600 líderes e representantes de países membros e parceiros, instituições de desenvolvimento, setor privado e sociedade civil sob o tema "Uma transição que capacita nosso amanhã".

Finanças climáticas e transformação digital

Entre os principais resultados do Fórum estava o lançamento do Pacto de Vulnerabilidade à Viabilidade, uma iniciativa conjunta do Fundo da OPEP e do Governo de Barbados como Presidente do Fórum de Vulnerabilidade Climática e seus Ministros das Finanças do V20.

Reunindo 74 economias vulneráveis ao clima e 14 instituições financeiras parceiras de desenvolvimento, o Pacto busca expandir o acesso a financiamento de desenvolvimento acessível, previsível e de longo prazo. As áreas iniciais de foco incluem segurança hídrica, educação e saúde.

O Fórum também viu o lançamento do Plano de Ação de Transformação Digital de $ 1,5 bilhão de dólares do Fundo da OPEP, que apoiará a infraestrutura, os recursos e as aplicações digitais nos países parceiros até 2030. A iniciativa estabelece a transformação digital como a terceira prioridade transversal da instituição, ao lado da ação climática e da segurança alimentar.

O presidente Alkhalifa disse: "O Pacto V2V e nosso Plano de Ação de Transformação Digital respondem a duas prioridades definidas do nosso tempo. Os países vulneráveis ao clima precisam de acesso ao financiamento em termos que reflitam suas realidades, enquanto todos os países precisam da infraestrutura e das capacidades para participar plenamente de uma economia digital em rápida mudança. Ambas as iniciativas se baseiam no mesmo princípio: o desenvolvimento deve ser liderado pelo país, inclusivo e capaz de oferecer resiliência duradoura."

Novo financiamento e primeira transação em moeda local no Azerbaijão

Além das duas iniciativas emblemáticas, o Fórum avançou mais de US$ 450 milhões em novos compromissos de financiamento para fortalecer a resiliência econômica, expandir o acesso ao financiamento e apoiar infraestruturas essenciais em países parceiros. Os acordos incluíram uma transação histórica que marcou a primeira operação de financiamento em moeda local do Fundo da OPEP no Azerbaijão:

Armênia: um empréstimo de € 80 milhões apoiará reformas para melhorar o ambiente de negócios, facilitar o investimento e o comércio, fortalecer a concorrência e promover um crescimento mais verde e resiliente. Um empréstimo não soberano separado de US$ 50 milhões para o Ameriabank apoiará o financiamento comercial, com foco no agronegócio e nas micro, pequenas e médias empresas.

um empréstimo de € 80 milhões apoiará reformas para melhorar o ambiente de negócios, facilitar o investimento e o comércio, fortalecer a concorrência e promover um crescimento mais verde e resiliente. Um empréstimo não soberano separado de US$ 50 milhões para o Ameriabank apoiará o financiamento comercial, com foco no agronegócio e nas micro, pequenas e médias empresas. Azerbaijão: Um empréstimo em moeda local equivalente a US$ 20 milhões ao Bank Respublika apoiará empresas locais e pequenas e médias empresas (PMEs).

Um empréstimo em moeda local equivalente a US$ 20 milhões ao Bank Respublika apoiará empresas locais e pequenas e médias empresas (PMEs). África Oriental: Um empréstimo sindicalizado de $ 65 milhões de dólares para o Banco de Desenvolvimento da África Oriental apoiará as PME e as infraestruturas críticas, incluindo $ 25 milhões de dólares mobilizados pelo First Abu Dhabi Bank.

Um empréstimo sindicalizado de $ 65 milhões de dólares para o Banco de Desenvolvimento da África Oriental apoiará as PME e as infraestruturas críticas, incluindo $ 25 milhões de dólares mobilizados pelo First Abu Dhabi Bank. Mauritânia: Uma Estratégia de Parceria de País com um envelope de US$ 180 milhões para 2026-2029 se concentrará em infraestrutura resiliente ao clima, segurança alimentar e cadeias de valor rurais. Um empréstimo separado de $ 15 milhões de dólares fortalecerá a proteção social para populações vulneráveis por meio do Programa Resilience and Productive Safety Nets.

Uma Estratégia de Parceria de País com um envelope de US$ 180 milhões para 2026-2029 se concentrará em infraestrutura resiliente ao clima, segurança alimentar e cadeias de valor rurais. Um empréstimo separado de $ 15 milhões de dólares fortalecerá a proteção social para populações vulneráveis por meio do Programa Resilience and Productive Safety Nets. Nicarágua: um empréstimo de $ 31,5 milhões de dólares irá reabilitar a estrada Empalme Telica-Malpaisillo-Empalme San Isidro, melhorando a conectividade e beneficiando as comunidades rurais.

Ampliação da cooperação estratégica

O Fórum de Desenvolvimento também expandiu a rede de parcerias estratégicas do Fundo da OPEP por meio de novos acordos de cooperação com a Organização de Cooperação Digital (DCO), a Gavi - a aliança de vacinas, a Organização Islâmica para Segurança Alimentar, o Middle East Green Initiative Secretariat e o Saudi Eksab. Os acordos apoiam a colaboração na transformação digital, financiamento e imunização sustentáveis da saúde, segurança alimentar e hídrica, ação climática e investimento sustentável.

À margem do Fórum, o Fundo da OPEP sediou as reuniões anuais dos chefes de instituições do Grupo de Coordenação Árabe e fortaleceu o envolvimento com parceiros regionais e internacionais, incluindo o Grupo V20 e o CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco Interamericano de Desenvolvimento por meio de mesas redondas de alto nível focadas no aprimoramento da cooperação e do impacto no desenvolvimento.

Sobre o Fundo da OPEP

O OPEC Fund for International Development (Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional) é a única instituição de desenvolvimento com mandato global que fornece financiamento exclusivamente de países membros a países terceiros. A organização trabalha em cooperação com parceiros de países em desenvolvimento e a comunidade internacional de desenvolvimento para estimular o crescimento econômico e o progresso social em países de baixa e média renda em todo o mundo. O Fundo da OPEP foi criado em 1976 com um propósito distinto: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. Nosso trabalho é centrado nas pessoas, com foco no financiamento de projetos que atendam às necessidades essenciais, como alimentos, energia, infraestrutura, emprego (particularmente relacionado às MPMEs), água potável e saneamento, saúde e educação. Até o momento, o Fundo da OPEP comprometeu mais de US$ 32 bilhões em projetos de desenvolvimento em mais de 125 países. Esses projetos representam um valor total superior a US$ 240 bilhões, o equivalente a aproximadamente US$ 7,50 mobilizados para cada US$ 1 comprometido pelo Fundo da OPEP. O Fundo da OPEP é classificado como AA+/Perspectiva Estável pela Fitch e AA+, Perspectiva Estável pela S&P. Nossa visão é um mundo onde o desenvolvimento sustentável é uma realidade para todos.

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FONTE OPEC Fund for International Development