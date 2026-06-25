OPEC 기금, 2026 개발 포럼에서 획기적인 기후 금융 협약 출범 및 미화 15억 달러 디지털 전환 계획 발표

OPEC 기금의 압둘하미드 알칼리파(Abdulhamid Alkhalifa) 총재는 다음과 같이 말했다. "개발 환경이 심오하게 변화하고 있지만 핵심 과제는 동일하게 유지된다: 국가들이 자신의 방식으로 개발 목표를 달성하는 데 필요한 금융, 기술, 파트너십에 접근할 수 있도록 보장하는 것이다. 창립 50주년이 되는 올해 OPEC 기금은 50년간의 협력을 되돌아볼 뿐만 아니라 향후 50년을 형성할 도전과 기회를 내다보고 있다."

'우리의 내일에 힘을 실어주는 전환(A Transition That Empowers Our Tomorrow)'을 주제로 개최된 OPEC 기금 개발 포럼 2026은 회원국 및 파트너 국가, 개발 기관, 민간 부문, 시민 사회에서 600명 이상의 리더와 대표들을 한자리에 모았다.

기후 금융 및 디지털 전환

포럼의 주요 성과 중에는 기후 취약성 포럼 및 V20 재무장관 의장국인 바베이도스 정부와 OPEC 기금의 공동 이니셔티브인 취약성에서 생존 가능성으로의 협약 출범이 있었다.

74개 기후 취약 경제권과 14개 파트너 개발 금융 기관을 한데 모은 이 협약은 저렴하고 예측 가능하며 장기적인 개발 금융에 대한 접근성 확대를 추구한다. 초기 집중 분야에는 물 안보, 교육 및 보건이 포함된다.

이 포럼에서는 또한 2030년까지 파트너 국가의 디지털 인프라, 역량, 애플리케이션을 지원할 OPEC 기금의 미화 15억 달러 규모 디지털 전환 실행 계획(Digital Transformation Action Plan)이 공개됐다. 이 이니셔티브는 기후 행동 및 식량 안보와 함께 디지털 전환을 기관의 세 번째 횡단적 우선순위로 확립한다.

알칼리파 총재는 다음과 같이 말했다. "V2V 협약과 디지털 전환 실행 계획은 우리 시대의 두 가지 결정적인 우선순위에 대응한다. 기후 취약 국가들은 자신들의 현실을 반영하는 조건으로 금융에 접근해야 하며, 모든 국가들은 빠르게 변화하는 디지털 경제에 완전히 참여하기 위한 인프라와 역량이 필요하다. 두 이니셔티브 모두 개발은 국가 주도적이고, 포용적이며, 지속적인 회복력을 제공할 수 있어야 한다는 동일한 원칙에 기반하고 있다."

신규 금융 및 아제르바이잔 첫 번째 현지 통화 거래

두 가지 주요 이니셔티브 외에도 해당 포럼은 파트너 국가 전반에 걸쳐 경제 회복력을 강화하고, 금융 접근성을 확대하며, 필수 인프라를 지원하기 위한 미화 4억 5000만 달러 이상의 신규 금융 약속을 추진했다. 협약에는 아제르바이잔에서 OPEC 기금의 첫 번째 현지 통화 금융 운영을 기록하는 획기적인 거래가 포함되었다:

아르메니아: 8000만 유로 대출은 사업 환경 개선, 투자 및 무역 촉진, 경쟁 강화, 더 친환경적이고 회복력 있는 성장 추진을 위한 개혁을 지원할 예정이다. 별도의 미화 5000만 달러 비정부 대출이 농업 비즈니스와 마이크로 및 중소기업에 초점을 맞춰 아메리아뱅크(Ameriabank)에 무역 금융을 지원할 예정이다.

8000만 유로 대출은 사업 환경 개선, 투자 및 무역 촉진, 경쟁 강화, 더 친환경적이고 회복력 있는 성장 추진을 위한 개혁을 지원할 예정이다. 별도의 미화 5000만 달러 비정부 대출이 농업 비즈니스와 마이크로 및 중소기업에 초점을 맞춰 아메리아뱅크(Ameriabank)에 무역 금융을 지원할 예정이다. 아제르바이잔: 뱅크 레스푸블리카에 대한 미화 2000만 달러 상당의 현지 통화 대출이 현지 기업과 중소기업을 지원할 예정이다.

뱅크 레스푸블리카에 대한 미화 2000만 달러 상당의 현지 통화 대출이 현지 기업과 중소기업을 지원할 예정이다. 동아프리카: 퍼스트 아부다비 뱅크(First Abu Dhabi Bank)에서 동원된 미화 2500만 달러를 포함하여 동아프리카 개발 은행(East African Development Bank)을 위해 주선된 미화 6500만 달러 신디케이트 대출 시설이 중소기업과 핵심 인프라를 지원할 예정이다.

퍼스트 아부다비 뱅크(First Abu Dhabi Bank)에서 동원된 미화 2500만 달러를 포함하여 동아프리카 개발 은행(East African Development Bank)을 위해 주선된 미화 6500만 달러 신디케이트 대출 시설이 중소기업과 핵심 인프라를 지원할 예정이다. 모리타니: 2026~2029년 미화 1억 8000만 달러 규모의 국가 파트너십 전략이 기후 회복력 인프라, 식량 안보, 농촌 가치 사슬에 집중할 예정이다. 별도의 미화 1500만 달러 대출이 회복력 및 생산적 안전망 프로그램(Resilience and Productive Safety Nets Program)을 통해 취약 계층을 위한 사회 보호를 강화할 예정이다.

2026~2029년 미화 1억 8000만 달러 규모의 국가 파트너십 전략이 기후 회복력 인프라, 식량 안보, 농촌 가치 사슬에 집중할 예정이다. 별도의 미화 1500만 달러 대출이 회복력 및 생산적 안전망 프로그램(Resilience and Productive Safety Nets Program)을 통해 취약 계층을 위한 사회 보호를 강화할 예정이다. 니카라과: 미화 3150만 달러 대출이 엠팔메 텔리카-말파이시요-엠팔메 산 이시드로(Empalme Telica-Malpaisillo-Empalme San Isidro) 도로를 복구하여 연결성을 개선하고 농촌 지역사회에 혜택을 줄 예정이다.

전략적 협력 확대

개발 포럼은 또한 디지털 협력 기구(Digital Cooperation Organization, DCO), 세계백신면역연합(Gavi), 이슬람 식량 안보 기구(Islamic Organization for Food Security), 중동 녹색 이니셔티브 사무국(Middle East Green Initiative Secretariat), 사우디 엑삽(Saudi Eksab)과의 새로운 협력 협약을 통해 OPEC 기금의 전략적 파트너십 네트워크를 확장했다. 이 협약들은 디지털 전환, 지속 가능한 보건 금융 및 예방접종, 식량 및 물 안보, 기후 행동, 지속 가능한 투자 분야의 협력을 지원한다.

포럼 부대 행사에서 OPEC 기금은 아랍 조정 그룹(Arab Coordination Group) 기관장 연례 회의를 주최하고 V20 그룹, CAF - 라틴아메리카 및 카리브해 개발 은행(CAF - Development Bank of Latin America and the Caribbean), 아프리카 개발 은행(African Development Bank), 미주 개발 은행(Interamerican Development Bank)을 포함한 지역 및 국제 파트너들과의 협력 강화 및 개발 영향에 집중한 고위급 라운드테이블을 통해 참여를 강화했다.

OPEC 기금 소개

OPEC 국제발전기금(OPEC 기금)은 회원국에서 비회원국으로만 독점적으로 금융을 제공하는 유일한 글로벌 위임 개발 기관이다. 이 기구는 개발도상국 파트너 및 국제 개발 커뮤니티와 협력하여 전 세계 저소득 및 중간 소득 국가의 경제 성장과 사회적 진보를 촉진한다. OPEC 기금은 1976년, 개발을 이끌고, 지역사회를 강화하며, 사람들에게 힘을 실어준다는 뚜렷한 목적으로 설립됐다. OPEC 기금의 업무는 인간 중심적이며 식량, 에너지, 인프라, 고용(특히 MSME 관련), 깨끗한 물과 위생, 의료, 교육과 같은 필수적인 요구를 충족하는 프로젝트에 자금을 지원하는 데 집중한다. 현재까지 OPEC 기금은 125개국 이상의 개발 프로젝트에 미화 320억 달러 이상을 약정했다. 이 프로젝트들은 미화 2400억 달러를 초과하는 총가치를 나타내며, OPEC 기금이 약정한 미화 1달러당 약 미화 7.50달러가 동원된 것과 같다. OPEC 기금은 피치(Fitch)로부터 AA+/안정적 전망, S&P로부터 AA+/안정적 전망 등급을 받고 있다. OPEC 기금의 비전은 지속 가능한 개발이 모든 이에게 현실이 되는 세상이다.

동영상: https://mma.prnewswire.com/media/2999636/OPEC_Fund_Development_Forum.mp4

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2999633/President_Abdulhamid_Alkhalifa.jpg

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로고: https://mma.prnewswire.com/media/2998914/6012798/OPEC_Fund_50th_Logo.jpg

SOURCE OPEC Fund for International Development