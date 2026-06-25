Le Fonds de l'OPEP lance un accord historique sur le financement de la lutte contre le changement climatique et dévoile un plan de transformation numérique de 1,5 milliard de dollars américains lors du Forum sur le développement 2026

Parmi les principaux résultats de ce forum figuraient le lancement du « Vulnerability to Viability Compact » (V2V), destiné à améliorer l'accès à des financements de développement abordables pour les pays vulnérables au changement climatique, ainsi que la présentation du « Plan d'action pour la transformation numérique » du Fonds de l'OPEP, d'un montant de 1,5 milliard de dollars américains, qui orientera les investissements dans les infrastructures, les capacités et les applications numériques jusqu'en 2030.

Le président du Fonds de l'OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : « Le paysage du développement connaît de profondes mutations, mais le défi principal reste le même : veiller à ce que les pays aient accès aux financements, aux technologies et aux partenariats dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de développement selon leurs propres modalités. En cette année de notre 50e anniversaire, le Fonds de l'OPEP ne se contente pas de revenir sur cinq décennies de coopération, mais se tourne également vers l'avenir pour anticiper les défis et les opportunités qui façonneront les cinquante prochaines années. »

Le Forum du Fonds de l'OPEP pour le développement 2026 a réuni plus de 600 dirigeants et représentants des pays membres et partenaires, des institutions de développement, du secteur privé et de la société civile, autour du thème « Une transition qui donne les moyens d'agir pour notre avenir ».

Financement de la lutte contre le changement climatique et transformation numérique

L'un des principaux résultats de ce forum a été le lancement du Pacte « De la vulnérabilité à la viabilité » (Vulnerability to Viability Compact), une initiative conjointe du Fonds de l'OPEP et du gouvernement de la Barbade, en sa qualité de président du Forum des pays vulnérables au changement climatique, ainsi que de ses ministres des Finances du V20.

Réunissant 74 économies vulnérables au changement climatique et 14 institutions financières de développement partenaires, ce pacte vise à élargir l'accès à des financements de développement abordables, prévisibles et à long terme. Les domaines prioritaires initiaux comprennent la sécurité de l'approvisionnement en eau, l'éducation et la santé.

Le Forum a également été l'occasion de dévoiler le Plan d'action pour la transformation numérique du Fonds de l'OPEP, d'un montant de 1,5 milliard de dollars américains, qui soutiendra les infrastructures, les capacités et les applications numériques dans les pays partenaires jusqu'en 2030. Cette initiative fait de la transformation numérique la troisième priorité transversale de l'institution, aux côtés de l'action pour le climat et de la sécurité alimentaire.

Le président Alkhalifa a déclaré : « Le Pacte V2V et notre plan d'action pour la transformation numérique répondent à deux priorités majeures de notre époque. Les pays vulnérables au changement climatique doivent pouvoir accéder à des financements à des conditions qui tiennent compte de leurs réalités, tandis que tous les pays ont besoin des infrastructures et des capacités nécessaires pour participer pleinement à une économie numérique en pleine mutation. Ces deux initiatives reposent sur le même principe : Le développement doit être piloté par les pays eux-mêmes, inclusif et capable d'assurer une résilience durable. »

Nouveau financement et première transaction en monnaie locale en Azerbaïdjan

Au-delà de ces deux initiatives phares, le Forum a permis de mobiliser plus de 450 millions de dollars américains de nouveaux engagements de financement afin de renforcer la résilience économique, d'élargir l'accès au financement et de soutenir les infrastructures essentielles dans les pays partenaires. Parmi ces accords figurait une opération historique, qui constituait la première opération de financement en monnaie locale du Fonds de l'OPEP en Azerbaïdjan :

Arménie : Un prêt de 80 millions d'euros servira à soutenir des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires, à faciliter les investissements et les échanges commerciaux, à renforcer la concurrence et à favoriser une croissance plus verte et plus résiliente. Un prêt non souverain distinct de 50 millions de dollars américains accordé à Ameriabank servira à soutenir le financement du commerce, en mettant l'accent sur l'agroalimentaire et les micro, petites et moyennes entreprises.

Un prêt de 80 millions d'euros servira à soutenir des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires, à faciliter les investissements et les échanges commerciaux, à renforcer la concurrence et à favoriser une croissance plus verte et plus résiliente. Un prêt non souverain distinct de 50 millions de dollars américains accordé à Ameriabank servira à soutenir le financement du commerce, en mettant l'accent sur l'agroalimentaire et les micro, petites et moyennes entreprises. Azerbaïdjan : Un prêt en monnaie locale d'un montant équivalent à 20 millions de dollars américains accordé à la Bank Respublika permettra de soutenir les entreprises locales et les petites et moyennes entreprises (PME).

Un prêt en monnaie locale d'un montant équivalent à 20 millions de dollars américains accordé à la Bank Respublika permettra de soutenir les entreprises locales et les petites et moyennes entreprises (PME). Afrique de l'Est : Une ligne de crédit syndiquée de 65 millions de dollars américains, mise en place pour la Banque de développement de l'Afrique de l'Est, servira à soutenir les PME et les infrastructures essentielles ; elle comprend notamment 25 millions de dollars américains mobilisés auprès de la First Abu Dhabi Bank.

Une ligne de crédit syndiquée de 65 millions de dollars américains, mise en place pour la Banque de développement de l'Afrique de l'Est, servira à soutenir les PME et les infrastructures essentielles ; elle comprend notamment 25 millions de dollars américains mobilisés auprès de la First Abu Dhabi Bank. Mauritanie : Une stratégie de partenariat national dotée d'une enveloppe de 180 millions de dollars américains pour la période 2026-2029 sera axée sur les infrastructures résilientes au changement climatique, la sécurité alimentaire et les chaînes de valeur rurales. Un prêt distinct de 15 millions de dollars américains permettra de renforcer la protection sociale des populations vulnérables dans le cadre du programme « Resilience and Productive Safety Nets ».

Une stratégie de partenariat national dotée d'une enveloppe de 180 millions de dollars américains pour la période 2026-2029 sera axée sur les infrastructures résilientes au changement climatique, la sécurité alimentaire et les chaînes de valeur rurales. Un prêt distinct de 15 millions de dollars américains permettra de renforcer la protection sociale des populations vulnérables dans le cadre du programme « Resilience and Productive Safety Nets ». Nicaragua : Un prêt de 31,5 millions de dollars américains permettra de réhabiliter la route reliant Telica à San Isidro via Malpaisillo, ce qui améliorera la connectivité et profitera aux communautés rurales.

Renforcer la coopération stratégique

Le Forum du développement a également élargi le réseau de partenariats stratégiques du Fonds de l'OPEP grâce à de nouveaux accords de coopération conclus avec l'Organisation pour la coopération numérique (DCO), Gavi – l'Alliance pour les vaccins, l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire, le Secrétariat de l'Initiative verte du Moyen-Orient et Saudi Eksab. Ces accords visent à renforcer la collaboration dans les domaines de la transformation numérique, du financement durable de la santé et de la vaccination, de la sécurité alimentaire et de l'approvisionnement en eau, de la lutte contre le changement climatique et de l'investissement durable.

En marge du Forum, le Fonds de l'OPEP a accueilli les réunions annuelles des dirigeants des institutions du Groupe de coordination arabe, et a renforcé sa collaboration avec ses partenaires régionaux et internationaux, notamment le Groupe V20, la CAF - Banque de développement de l'Amérique latine et des Caraïbes, la Banque africaine de développement et la Banque interaméricaine de développement, dans le cadre de tables rondes de haut niveau axées sur le renforcement de la coopération et de l'impact sur le développement.

À propos du Fonds OPEP

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit des financements de pays membres exclusivement à des pays non membres. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : favoriser le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds de l'OPEP a alloué plus de 32 milliards de dollars américains à des projets de développement dans plus de 125 pays. Ces projets représentent une valeur totale supérieure à 240 milliards de dollars américains, ce qui équivaut à environ 7,50 dollars américains mobilisés pour chaque dollar américain engagé par le Fonds de l'OPEP. Le Fonds OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA+, Outlook Stable par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2999636/OPEC_Fund_Development_Forum.mp4

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