El Fondo OPEP lanza un histórico pacto de financiación climática

Entre los principales resultados del Foro destacan el lanzamiento del Pacto de Vulnerabilidad a la Viabilidad (V2V), diseñado para mejorar el acceso a financiación asequible para el desarrollo en países vulnerables al cambio climático, y la presentación del Plan de Acción para la Transformación Digital del Fondo OPEP, dotado con 1.500 millones de dólares, que orientará las inversiones en infraestructura, capacidades y aplicaciones digitales hasta 2030.

El presidente del Fondo OPEP, Abdulhamid Alkhalifa comentó: "El panorama del desarrollo está cambiando profundamente, pero el desafío central sigue siendo el mismo: garantizar que los países tengan acceso a la financiación, la tecnología y las alianzas que necesitan para alcanzar sus objetivos de desarrollo en sus propios términos. En nuestro 50º aniversario, el Fondo OPEP no solo reflexiona sobre cinco décadas de cooperación, sino que también mira hacia adelante, hacia los desafíos y las oportunidades que darán forma a los próximos cincuenta años".

El Foro de Desarrollo del Fondo OPEP 2026 reunió a más de 600 líderes y representantes de países miembros y socios, instituciones de desarrollo, el sector privado y la sociedad civil bajo el lema 'Una transición que impulsa nuestro futuro'.

Financiación climática y transformación digital

Entre los principales resultados del Foro se encuentra el lanzamiento del Vulnerability to Viability Compact, una iniciativa conjunta del Fondo OPEP y el Gobierno de Barbados, en su calidad de Presidente del Foro de Países Vulnerables al Clima y sus Ministros de Finanzas del V20.

El Pacto, que reúne a 74 economías vulnerables al clima y 14 instituciones financieras de desarrollo asociadas, busca ampliar el acceso a financiación para el desarrollo asequible, predecible y a largo plazo. Las áreas iniciales de enfoque incluyen la seguridad hídrica, la educación y la salud.

En el Foro también se presentó el Plan de Acción para la Transformación Digital del Fondo OPEP, dotado con 1.500 millones de dólares estadounidenses, que apoyará la infraestructura, las capacidades y las aplicaciones digitales en los países socios hasta 2030. Esta iniciativa establece la transformación digital como la tercera prioridad transversal de la institución, junto con la acción climática y la seguridad alimentaria.

El presidente Alkhalifa declaró: "El Pacto V2V y nuestro Plan de Acción para la Transformación Digital responden a dos prioridades fundamentales de nuestro tiempo. Los países vulnerables al cambio climático necesitan acceso a financiación en condiciones que reflejen su realidad, mientras que todos los países necesitan la infraestructura y las capacidades para participar plenamente en una economía digital en rápida evolución. Ambas iniciativas se basan en el mismo principio: el desarrollo debe ser liderado por los países, inclusivo y capaz de generar una resiliencia duradera".

Nueva financiación y primera transacción en moneda local en Azerbaiyán

Además de estas dos iniciativas emblemáticas, el Foro impulsó más de 450 millones de dólares estadounidenses en nuevos compromisos de financiación para fortalecer la resiliencia económica, ampliar el acceso a la financiación y apoyar la infraestructura esencial en los países socios. Entre los acuerdos se incluye una transacción histórica que marca la primera operación de financiación en moneda local del Fondo OPEP en Azerbaiyán:

Armenia: Un préstamo de 80 millones de euros apoyará reformas para mejorar el entorno empresarial, facilitar la inversión y el comercio, fortalecer la competencia y promover un crecimiento más ecológico y resiliente. Otro préstamo no soberano de 50 millones de dólares a Ameriabank apoyará la financiación del comercio, centrándose en la agroindustria y las micro, pequeñas y medianas empresas.

Un préstamo de 80 millones de euros apoyará reformas para mejorar el entorno empresarial, facilitar la inversión y el comercio, fortalecer la competencia y promover un crecimiento más ecológico y resiliente. Otro préstamo no soberano de 50 millones de dólares a Ameriabank apoyará la financiación del comercio, centrándose en la agroindustria y las micro, pequeñas y medianas empresas. Azerbaiyán: Un préstamo en moneda local equivalente a 20 millones de dólares estadounidenses otorgado a Bank Respublika servirá de apoyo a las empresas locales y a las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Un préstamo en moneda local equivalente a 20 millones de dólares estadounidenses otorgado a Bank Respublika servirá de apoyo a las empresas locales y a las pequeñas y medianas empresas (PYME). África Oriental: Un préstamo sindicado de 65 millones de dólares, gestionado por el Banco de Desarrollo de África Oriental, apoyará a las PYME y la infraestructura crítica, incluyendo 25 millones de dólares movilizados por First Abu Dhabi Bank.

Un préstamo sindicado de 65 millones de dólares, gestionado por el Banco de Desarrollo de África Oriental, apoyará a las PYME y la infraestructura crítica, incluyendo 25 millones de dólares movilizados por First Abu Dhabi Bank. Mauritania : Una Estrategia de Alianza con el País, con un presupuesto de 180 millones de dólares para el período 2026-2029, se centrará en la infraestructura resiliente al clima, la seguridad alimentaria y las cadenas de valor rurales. Un préstamo adicional de 15 millones de dólares fortalecerá la protección social de las poblaciones vulnerables a través del Programa de Resiliencia y Redes de Seguridad Productivas.

: Una Estrategia de Alianza con el País, con un presupuesto de 180 millones de dólares para el período 2026-2029, se centrará en la infraestructura resiliente al clima, la seguridad alimentaria y las cadenas de valor rurales. Un préstamo adicional de 15 millones de dólares fortalecerá la protección social de las poblaciones vulnerables a través del Programa de Resiliencia y Redes de Seguridad Productivas. Nicaragua: Un préstamo de 31,5 millones de dólares rehabilitará la carretera Empalme Telica-Malpaisillo-Empalme San Isidro, mejorando la conectividad y beneficiando a las comunidades rurales.

Ampliación de la cooperación estratégica

El Foro de Desarrollo también amplió la red de alianzas estratégicas del Fondo OPEP mediante nuevos acuerdos de cooperación con la Organización de Cooperación Digital (OCD), Gavi (la alianza para las vacunas), la Organización Islámica para la Seguridad Alimentaria, la Secretaría de la Iniciativa Verde de Oriente Medio y Saudi Eksab. Estos acuerdos impulsan la colaboración en transformación digital, financiación sostenible de la salud e inmunización, seguridad alimentaria e hídrica, acción climática e inversión sostenible.

Paralelamente al Foro, el Fondo OPEP organizó las reuniones anuales de los jefes de las instituciones del Arab Coordination Group y fortaleció su colaboración con socios regionales e internacionales, como el Grupo V20, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, mediante mesas redondas de alto nivel centradas en el fortalecimiento de la cooperación y el impacto en el desarrollo.

Acerca del Fondo OPEP

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (el Fondo OPEP) es una institución de desarrollo con mandato global que proporciona financiamiento de países miembros exclusivamente a países no miembros. La organización trabaja en cooperación con países en desarrollo socios y la comunidad internacional de desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en países de ingresos bajos y medios de todo el mundo. El Fondo OPEP se estableció en 1976 con un propósito claro: impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Nuestro trabajo se centra en las personas y se centra en financiar proyectos que satisfacen necesidades esenciales, como alimentos, energía, infraestructura, empleo (en particular en relación con las MIPYMES), agua potable y saneamiento, atención médica y educación. Hasta la fecha, el Fondo OPEP ha comprometido más de 32.000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en más de 125 países, con un coste total estimado de más de 240.000 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 7,50 dólares estadounidenses movilizados por cada dólar estadounidense comprometido por el Fondo OPEP. El Fondo OPEP tiene una calificación AA+ con Perspectiva Estable por parte de Fitch y AA+ con Perspectiva Estable por parte de S&P. Nuestra visión es un mundo donde el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

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