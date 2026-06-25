El Fondo de la OPEP lanza un pacto histórico de financiación climática y presenta un plan de transformación digital de 1.500 millones de $ en el Foro de Desarrollo de 2026

Los resultados clave del Foro incluyeron el lanzamiento del Pacto de Vulnerabilidad a la Viabilidad (V2V), diseñado para mejorar el acceso a financiamiento de desarrollo asequible para países vulnerables al clima, y la presentación del Plan de Acción de Transformación Digital del Fondo de la OPEP por $ 1.500 millones, que guiará las inversiones en infraestructura, capacidades y aplicaciones digitales hasta 2030.

El presidente del Fondo de la OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, dijo: "El panorama del desarrollo está cambiando profundamente, pero el desafío central sigue siendo el mismo: garantizar que los países tengan acceso a la financiación, la tecnología y las asociaciones que necesitan para alcanzar sus objetivos de desarrollo en sus propios términos. En nuestro 50 aniversario, el Fondo de la OPEP no solo reflexiona sobre cinco décadas de cooperación, sino que mira hacia los desafíos y oportunidades que darán forma a los próximos cincuenta años ".

El Foro de Desarrollo del Fondo de la OPEP 2026 reunió a más de 600 líderes y representantes de países miembros y socios, instituciones de desarrollo, el sector privado y la sociedad civil bajo el tema "Una transición que empodera nuestro mañana".

Financiación climática y transformación digital

Entre los principales resultados del Foro se encuentra el lanzamiento del Pacto de Vulnerabilidad a la Viabilidad, una iniciativa conjunta del Fondo de la OPEP y el Gobierno de Barbados como Presidente del Foro de Vulnerabilidad Climática y sus Ministros de Finanzas del V20.

Al reunir a 74 economías vulnerables al clima y 14 instituciones financieras de desarrollo asociadas, el Pacto busca ampliar el acceso a una financiación para el desarrollo asequible, predecible y a largo plazo. Las áreas de enfoque iniciales incluyen la seguridad hídrica, la educación y la salud.

El Foro también vio la presentación del Plan de Acción de Transformación Digital del Fondo de la OPEP de $ 1.500 millones, que apoyará la infraestructura, las capacidades y las aplicaciones digitales en los países socios hasta 2030. La iniciativa establece la transformación digital como la tercera prioridad transversal de la institución junto con la acción climática y la seguridad alimentaria.

El presidente Alkhalifa dijo: "El Pacto V2V y nuestro Plan de Acción de Transformación Digital responden a dos prioridades definitorias de nuestro tiempo. Los países vulnerables al clima necesitan acceso a la financiación en condiciones que reflejen sus realidades, mientras que todos los países necesitan la infraestructura y las capacidades para participar plenamente en una economía digital que cambia rápidamente. Ambas iniciativas se basan en el mismo principio: el desarrollo debe ser dirigido por los países, inclusivo y capaz de ofrecer una resiliencia duradera ".

Nueva financiación y primera transacción en moneda local en Azerbaiyán

Más allá de las dos iniciativas emblemáticas, el Foro avanzó más de 450 millones de $ en nuevos compromisos de financiación para fortalecer la resiliencia económica, ampliar el acceso a la financiación y apoyar la infraestructura esencial en los países socios. Los acuerdos incluyeron una transacción histórica que marcó la primera operación de financiamiento en moneda local del Fondo de la OPEP en Azerbaiyán:

Armenia: Un préstamo de € 80 millones apoyará las reformas para mejorar el entorno empresarial, facilitar la inversión y el comercio, fortalecer la competencia y promover un crecimiento más ecológico y resiliente. Un préstamo no soberano separado de $ 50 millones a Ameriabank apoyará el financiamiento del comercio, con un enfoque en la agroindustria y las micro, pequeñas y medianas empresas.

Un préstamo de € 80 millones apoyará las reformas para mejorar el entorno empresarial, facilitar la inversión y el comercio, fortalecer la competencia y promover un crecimiento más ecológico y resiliente. Un préstamo no soberano separado de $ 50 millones a Ameriabank apoyará el financiamiento del comercio, con un enfoque en la agroindustria y las micro, pequeñas y medianas empresas. Azerbaiyán: Un préstamo en moneda local equivalente a 20 millones de $ estadounidenses al Banco de la República apoyará a las empresas locales y a las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Un préstamo en moneda local equivalente a 20 millones de $ estadounidenses al Banco de la República apoyará a las empresas locales y a las pequeñas y medianas empresas (PYME). África Oriental: Una línea de crédito sindicado de $ 65 millones organizada para el Banco de Desarrollo de África Oriental apoyará a las pymes y la infraestructura crítica, incluidos $ 25 millones movilizados del First Abu Dhabi Bank.

Una línea de crédito sindicado de $ 65 millones organizada para el Banco de Desarrollo de África Oriental apoyará a las pymes y la infraestructura crítica, incluidos $ 25 millones movilizados del First Abu Dhabi Bank. Mauritania: una estrategia de asociación con el país con una dotación de 180 millones de $ para 2026-2029 se centrará en la infraestructura resistente al clima, la seguridad alimentaria y las cadenas de valor rurales. Un préstamo separado de US$ 15 millones fortalecerá la protección social para las poblaciones vulnerables a través del Programa de Redes de Seguridad Productivas y de Resiliencia.

una estrategia de asociación con el país con una dotación de 180 millones de $ para 2026-2029 se centrará en la infraestructura resistente al clima, la seguridad alimentaria y las cadenas de valor rurales. Un préstamo separado de US$ 15 millones fortalecerá la protección social para las poblaciones vulnerables a través del Programa de Redes de Seguridad Productivas y de Resiliencia. Nicaragua: Un préstamo de US$ 31,5 millones rehabilitará la carretera Empalme Telica-Malpaisillo-Empalme San Isidro, mejorando la conectividad y beneficiando a las comunidades rurales.

Expansión de la cooperación estratégica

El Foro de Desarrollo también amplió la red de asociaciones estratégicas del Fondo de la OPEP a través de nuevos acuerdos de cooperación con la Organización de Cooperación Digital (DCO), GAVI, la alianza de vacunas, la Organización Islámica para la Seguridad Alimentaria, la Secretaría de la Iniciativa Verde de Oriente Medio y Saudi Eksab. Los acuerdos apoyan la colaboración en la transformación digital, la financiación sostenible de la salud y la inmunización, la seguridad alimentaria y del agua, la acción climática y la inversión sostenible.

Al margen del Foro, el Fondo de la OPEP organizó las reuniones anuales de los jefes de las instituciones del Grupo de Coordinación Árabe y fortaleció el compromiso con los socios regionales e internacionales, incluidos el Grupo V20 y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo a través de mesas redondas de alto nivel centradas en mejorar la cooperación y el impacto en el desarrollo.

Acerca del Fondo de la OPEP

El Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (el Fondo de la OPEP) es la única institución de desarrollo con mandato global que proporciona financiamiento de países miembros a países no miembros exclusivamente. La organización trabaja en cooperación con socios de países en desarrollo y la comunidad internacional de desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en países de ingresos bajos y medios de todo el mundo. El Fondo de la OPEP se estableció en 1976 con un propósito distinto: impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Nuestro trabajo se centra en las personas, centrándonos en financiar proyectos que satisfagan necesidades esenciales, como alimentos, energía, infraestructura, empleo (particularmente en relación con las MIPYME), agua potable y saneamiento, atención médica y educación. Hasta la fecha, el Fondo de la OPEP ha comprometido más de US$ 32 mil millones para proyectos de desarrollo en más de 125 países. Estos proyectos representan un valor total que supera los$ 240 mil millones, equivalente a aproximadamente $ 7.50 movilizados por cada $ 1 comprometido por el Fondo de la OPEP. El Fondo de la OPEP tiene una calificación AA+/Outlook Stable de Fitch y AA+, Outlook Stable de S&P. Nuestra visión es un mundo en el que el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

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FUENTE OPEC Fund for International Development