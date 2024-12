Future Minerals Forum lança ousada agenda de três dias para 2025

O FMF 2025 abordará os desafios mais difíceis no fornecimento global de minerais com os principais líderes mundiais

RIAD, Arábia Saudita, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a agenda do FMF25 foi revelada em uma coletiva de imprensa em Riad, liderada pelo vice-ministro de Assuntos de Mineração da Arábia Saudita, Khalid Al-Mudaifer.

FMF Press Conference

"Nos últimos três anos, o Future Minerals Forum tornou-se o principal encontro de minerais e um esforço de um ano para enfrentar os desafios e oportunidades do setor. Para isso, convoca representantes do governo, líderes do setor, investidores, institutos de pesquisa e mídia no nível mais alto no coração de Riad para moldar o futuro dos minerais ", disse Khalid Al-Mudaifer.

Agora em seu quarto ano e sob o tema "Ano de Impacto", o FMF25 abordará as questões mais críticas e redefinirá o futuro dos minerais em nosso mundo em rápida evolução. A agenda de três dias inclui:

4ª edição da maior Mesa Redonda Ministerial do mundo sobre minerais, com mais de 100 representantes do governo e 50 organizações internacionais, onde a política e a indústria se cruzam para moldar estratégias globais.

do mundo sobre minerais, com mais de 100 representantes do governo e 50 organizações internacionais, onde a política e a indústria se cruzam para moldar estratégias globais. 2 ª edição da reunião da International Geological Surveys , a maior reunião de CEOs de pesquisa já reunida.

, a maior reunião de CEOs de pesquisa já reunida. Reunião inaugural dos Centros de Excelência e Tecnologia , uma reunião de especialistas na vanguarda da pesquisa e inovação em minerais.

, uma reunião de especialistas na vanguarda da pesquisa e inovação em minerais. O Intercâmbio de Conhecimento Inaugural e é um espaço para o compartilhamento aprofundado dos mais recentes avanços em inteligência mineral, geologia, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento de talentos.

é um espaço para o compartilhamento aprofundado dos mais recentes avanços em inteligência mineral, geologia, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento de talentos. Mesa Redonda de Liderança inaugural, uma reunião única de ministros, CEOs e especialistas globais para lidar com investimento, infraestrutura, agregação de valor e criação de centros de processamento.

inaugural, uma reunião única de ministros, CEOs e especialistas globais para lidar com investimento, infraestrutura, agregação de valor e criação de centros de processamento. Primeiras Mesas Redondas Regionais de Liderança na África, Ásia Central e América Latina unindo as nações fornecedoras para criar um movimento global poderoso e unificado de minerais.

unindo as nações fornecedoras para criar um movimento global poderoso e unificado de minerais. FMF Conferência Plenária, com o maior número de CEOs dos setores de minerais e afins abordando os desafios atuais de mercado e políticos para gerar impacto acionável. Os palestrantes incluem CEOs de 11 das 20 maiores empresas globais de mineração e 10 empresas membros do Conselho Internacional de Metais e Mineração (ICMM).

A Mesa Redonda Ministerial da FMF , uma reunião de alto nível liderada pelo governo, ancora o programa como uma plataforma dinâmica e orientada para o impacto. Uma das principais razões pelas quais os governos e os CEOs retornam consistentemente à FMF é que ela aborda os desafios reais enfrentados pelo fornecimento global de minerais nos níveis de liderança governamental e sênior.

O Vice-Ministro enfatizou que o fórum é uma das principais plataformas do mundo para enfrentar os desafios regionais e internacionais no setor de mineração. Ele destacou o foco da FMF no aumento do fornecimento de minerais críticos e seu papel fundamental na transição global para a energia limpa. "A FMF oferece uma oportunidade excepcional para trocar ideias, mostrar soluções inovadoras e fortalecer a cooperação internacional para alcançar a sustentabilidade na mineração, ao mesmo tempo em que impulsiona o desenvolvimento econômico e social", acrescentou.

O primeiro dia definirá o cenário com a Exposição Internacional e as sessões interativas de Intercâmbio de Conhecimento , onde os líderes do setor apresentarão insights sobre as perspectivas globais de fornecimento de minerais, os avanços tecnológicos e as estruturas de sustentabilidade. O público se envolverá diretamente com especialistas em diálogos orientados por perguntas e respostas.

Novas vozes do setor a jusante apresentarão maneiras inovadoras de integrar comunidades e economias locais à cadeia de valor mineral, oferecendo aos participantes informações em primeira mão sobre as futuras aplicações de tecnologias emergentes e mostrando as possibilidades na interseção entre tecnologia e sustentabilidade.

Os dias dois e três incluem as Mesas Redondas de Liderança , incluindo uma série de Mesas Redondas de Liderança Regional para a África, América Latina e Ásia Central, trazendo foco para as oportunidades de comércio e investimento de e para as regiões fornecedoras emergentes. Cada sessão envolverá os CEOs dos Ministros e especialistas do setor para abordar uma questão difícil, a fim de desbloquear e reduzir o risco do fornecimento global de minerais por meio da colaboração.

O FMF 2025 comanda uma impressionante lista de titãs da indústria que deixaram sua marca nos setores mineral e industrial, incluindo;

Dominic Barton , Presidente da Rio Tinto

Presidente da Rio Tinto Máximo Pacheco, Presidente da Codelco

Presidente da Codelco Duncan Wanblad, CEO da Anglo America

CEO da Mark Bristow, CEO da Barrick Gold

CEO da Tom Palmer, Presidente e CEO da Newmont

Presidente e CEO da Newmont Graham Kerr, CEO da South32

CEO da South32 Kent Masters , CEO da Albermarle

CEO da Albermarle Catherine Raw, Diretora de Desenvolvimento da BHP

Diretora de Desenvolvimento da BHP Jinghe Chen, Presidente Executivo da Zinjin

Presidente Executivo da Zinjin Yuan Honglin, Presidente da CMOC

Presidente da CMOC Jonathan Price , CEO da Teck Resources

CEO da Teck Resources Jeremy Weir , Presidente Executivo e CEO do Grupo Trafigura

Presidente Executivo e CEO do Grupo Trafigura Mark Cutifani, Presidente da Vale Metais Básicos

Presidente da Vale Metais Básicos Bob Wilt , CEO da Ma'aden

CEO da Ma'aden Jasper Jung , Diretor Executivo de Iniciativas Estratégicas e Políticas Públicas Globais da General Motors

Diretor Executivo de Iniciativas Estratégicas e Políticas Públicas Globais da General Motors Joe Kaeser, Presidente do Conselho Fiscal da Siemens Energy e Daimler Truck

Presidente do Conselho Fiscal da Siemens Energy e Daimler Truck Robert Friedland , Fundador da Ivanhoe Mines , Ivanhoe Electric e I-Pulse

, Ivanhoe Electric e I-Pulse Sua Alteza Real o Príncipe Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz , Ministro da Energia da Arábia Saudita

Ministro da Energia da Arábia Saudita Sua Excelência Bandar AlKhorayef, Ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita

Ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita Sua Excelência Mohammed Al-Jadaan, Ministro das Finanças da Arábia Saudita

Ministro das Finanças da Arábia Saudita Sua Excelência Khalid Al-Mudaifer , Vice-Ministro da Arábia Saudita para Assuntos de Mineração

Vice-Ministro da Arábia Saudita para Assuntos de Mineração Sua Excelência Khalid Al-Falih, Ministro do Investimento

Ministro do Investimento S.E. Jasem Mohamed Albudaiwi, Secretário-Geral do Conselho de Cooperação do Golfo

Secretário-Geral do Conselho de Cooperação do Golfo S.E. Yousef bin Abdullah Al-Benyan , Ministro da Educação da Arábia Saudita

Ministro da Educação da Arábia Saudita S.E. Saleh Al Jasser, Ministro dos Serviços de Transporte e Logística

Ministro dos Serviços de Transporte e Logística Mohammed A. Abunayyan, Presidente da ACWA Power

Esses palestrantes ilustres trazem uma riqueza de experiência dos setores upstream, midstream e downstream. Escolhidos a dedo por sua experiência, eles impulsionarão discussões baseadas em soluções que abrangem todo o ecossistema mineral.

Explore a agenda detalhada do programa, sessões, temas e palestrantes aqui.

Sobre o Future Minerals Forum

O principal fórum mundial para moldar o futuro dos minerais

O Future Minerals Forum (FMF) é a principal plataforma mundial de minerais. A FMF está na vanguarda das conexões globais do setor, reunindo governos, organizações internacionais e partes interessadas para moldar coletivamente o futuro dos minerais. Com 14.000 participantes de 178 países, incluindo 75 representantes do governo, a FMF serve como um catalisador para a colaboração global.

Através da mesa redonda ministerial (somente para convidados), conferência e exposição, e zonas especializadas em Tecnologia e Exploração Mineral, a conversa global sobre minerais ocupa o centro do palco, impulsionando a inovação e a colaboração em direção a um futuro sustentável.

