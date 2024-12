Le Forum des minéraux du futur publie un programme audacieux de trois jours pour 2025

Le FMF 2025 s'attaquera aux défis les plus difficiles de l'approvisionnement mondial en minéraux avec les plus grands leaders mondiaux.

RIYADH, Arabie Saoudite, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, l'ordre du jour du FMF25 a été dévoilé lors d'une conférence de presse à Riyad, dirigée par le vice-ministre saoudien des Affaires minières, S.E. Khalid Al-Mudaifer.

FMF Press Conference

« Au cours des trois dernières années, le Forum des minéraux de l'avenir est devenu le principal rassemblement pour les minéraux et un effort tout au long de l'année pour relever les défis et saisir les opportunités du secteur. Pour ce faire, elle réunit au plus haut niveau, au cœur de Riyad, des représentants des gouvernements, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des instituts de recherche et des médias afin de façonner l'avenir des minéraux », a déclaré S.E.M. Khalid Al-Mudaifer.

Pour la quatrième année consécutive et sous le thème ‹Year of Impact›, FMF25 abordera les questions les plus critiques et redéfinira l'avenir des minéraux dans notre monde en évolution rapide. L'ordre du jour de ces trois jours comprend les points suivants :

4e édition de la plus grande table ronde ministérielle sur les minéraux avec plus de 100 représentants de gouvernements et 50 organisations internationales, où la politique et l'industrie se croisent pour façonner des stratégies mondiales.

sur les minéraux avec plus de 100 représentants de gouvernements et 50 organisations internationales, où la politique et l'industrie se croisent pour façonner des stratégies mondiales. 2e édition de la réunion des services géologiques internationaux , le plus grand rassemblement de directeurs généraux de services géologiques jamais organisé.

, le plus grand rassemblement de directeurs généraux de services géologiques jamais organisé. Réunion inaugurale des centres d'excellence et de technologie , un rassemblement d'experts à la pointe de la recherche et de l'innovation dans le domaine des minéraux.

, un rassemblement d'experts à la pointe de la recherche et de l'innovation dans le domaine des minéraux. Le premier échange de connaissances e , est un espace de partage approfondi des dernières avancées en matière d'intelligence minérale, de géologie, de technologie, de durabilité et de développement des talents.

, est un espace de partage approfondi des dernières avancées en matière d'intelligence minérale, de géologie, de technologie, de durabilité et de développement des talents. Inauguration de la table ronde des dirigeants , un rassemblement unique de ministres, de chefs d'entreprise et d'experts mondiaux pour aborder les questions d'investissement, d'infrastructure, de valeur ajoutée et de création de centres de traitement.

, un rassemblement unique de ministres, de chefs d'entreprise et d'experts mondiaux pour aborder les questions d'investissement, d'infrastructure, de valeur ajoutée et de création de centres de traitement. Premières tables rondes régionales sur l'Afrique, l'Asie centrale et l'Amérique latine unir les pays fournisseurs pour créer un mouvement mondial puissant et unifié en faveur des minéraux.

unir les pays fournisseurs pour créer un mouvement mondial puissant et unifié en faveur des minéraux. FMF Conférence Plénière, avec le plus grand nombre de PDG du secteur des minéraux et des secteurs connexes qui abordent les défis actuels du marché et de la politique afin d'avoir un impact concret. Parmi les intervenants figurent les PDG de 11 des 20 premières sociétés minières mondiales et de 10 sociétés membres du Conseil international des métaux et des mines (CIMM).

La table ronde ministérielle du FMF , une réunion de haut niveau dirigée par les gouvernements, ancre le programme en tant que plateforme dynamique et axée sur l'impact. L'une des principales raisons pour lesquelles les gouvernements et les chefs d'entreprise reviennent systématiquement à la FMF est qu'elle aborde les véritables défis auxquels est confronté l'approvisionnement mondial en minerais, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau des dirigeants.

Le vice-ministre a souligné que le forum est l'une des principales plateformes mondiales permettant de relever les défis régionaux et internationaux dans le secteur minier. Il a souligné l'accent mis par la FMF sur l'amélioration de l'approvisionnement en minéraux critiques et leur rôle essentiel dans la transition mondiale vers l'énergie propre. « Le FMF offre une occasion exceptionnelle d'échanger des idées, de présenter des solutions innovantes et de renforcer la coopération internationale afin d'assurer la durabilité de l'exploitation minière, tout en favorisant le développement économique et social », a-t-il ajouté.

La première journée sera consacrée à l'exposition internationale et aux sessions interactives Knowledge Exchange, au cours desquelles les leaders de l'industrie présenteront les perspectives de l'approvisionnement mondial en minerais, les avancées technologiques et les cadres de durabilité. Le public s'entretiendra directement avec des experts dans le cadre de dialogues basés sur des questions-réponses.

Des voix nouvelles du secteur en aval présenteront des moyens novateurs d'intégrer les communautés et les économies locales dans la chaîne de valeur des minéraux, offrant aux participants un aperçu de première main des applications futures des technologies émergentes et présentant les possibilités à l'intersection de la technologie et de la durabilité.

Les deuxième et troisième jours comprennent les tables rondes sur le leadership , y compris une série de tables rondes sur le leadership régional pour l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie centrale, mettant l'accent sur les possibilités de commerce et d'investissement à destination et en provenance des régions fournisseurs émergentes. Chaque session impliquera des ministres, des PDG et des experts de l'industrie qui s'attaqueront à une question difficile afin de débloquer et d'atténuer les risques liés à l'approvisionnement en minerais au niveau mondial grâce à la collaboration.

Le FMF 2025 compte un nombre impressionnant de titans de l'industrie qui ont marqué de leur empreinte les secteurs minéral et industriel ;

Dominic Barton , Président de Rio Tinto

Président de Rio Tinto Máximo Pacheco, Président de Codelco

Président de Codelco Duncan Wanblad, PDG d'Anglo America

PDG d'Anglo America Mark Bristow , PDG de Barrick Gold

PDG de Tom Palmer, Président et PDG de Newmont

Président et PDG de Newmont Graham Kerr, PDG de South32

PDG de South32 Kent Masters , Directeur général d'Albermarle

Directeur général d'Albermarle Catherine Raw, Responsable du développement à BHP

Responsable du développement à BHP Jinghe Chen, Président exécutif de Zinjin

Président exécutif de Zinjin Yuan Honglin, Président du CMOC

Président du CMOC Jonathan Price , PDG de Teck Resources

PDG de Teck Resources Jeremy Weir , Président exécutif et PDG du groupe Trafigura

Président exécutif et PDG du groupe Trafigura Mark Cutifani, Président de Vale Base Metals

Président de Vale Base Metals Bob Wilt, Directeur général de Ma'aden

Directeur général de Ma'aden Jasper Jung, Directeur exécutif des initiatives stratégiques et de la politique publique mondiale chez General Motors

Directeur exécutif des initiatives stratégiques et de la politique publique mondiale chez General Motors Joe Kaeser, Président du conseil de surveillance de Siemens Energy et de Daimler Truck

Président du conseil de surveillance de Siemens Energy et de Daimler Truck Robert Friedland , Fondateur d'Ivanhoe Mines, d'Ivanhoe Electric et d'I-Pulse

Fondateur d'Ivanhoe Mines, d'Ivanhoe Electric et d'I-Pulse HRH Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz , Ministre saoudien de l'énergie

Ministre saoudien de l'énergie S.E. Bandar AlKhorayef, Ministre saoudien de l'industrie et des ressources minérales

Ministre saoudien de l'industrie et des ressources minérales S.E. Mohammed Al-Jadaan, Ministre des finances de l'Arabie saoudite

Ministre des finances de l'Arabie saoudite S.E. Khalid Al-Mudaifer , Vice-ministre des mines d'Arabie saoudite

Vice-ministre des mines d'Arabie saoudite S.E. Khalid Al-Falih, Ministre de l'investissement

Ministre de l'investissement S.E. Jasem Mohamed Albudaiwi, Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe

Secrétaire général du coopération du Golfe S.E. Yousef bin Abdullah Al-Benyan , Ministre de l'éducation de l'Arabie saoudite

Ministre de l'éducation de l'Arabie saoudite S.E. Saleh Al Jasser, Ministre des transports et des services logistiques

Ministre des transports et des services logistiques Mohammed A. Abunayyan, Président d'ACWA Power

Ces éminents orateurs apportent une grande expertise des secteurs en amont, en aval et en milieu de chaîne. Triés sur le volet pour leur expertise, ils mèneront des discussions axées sur les solutions qui couvrent l'ensemble de l'écosystème minéral.

Découvrez le programme détaillé, les sessions, les thèmes et les intervenants ici.

À propos du Forum des minéraux du futur

Le principal forum mondial pour façonner l'avenir des minéraux

Le Forum des minéraux du futur (FMF) est la première plateforme mondiale pour les minéraux. La FMF est à l'avant-garde des connexions industrielles mondiales, rassemblant les gouvernements, les organisations internationales et les parties prenantes afin de façonner collectivement l'avenir des minéraux. Avec 14 000 participants de 178 pays, dont 75 représentants de gouvernements, la FMF sert de catalyseur à la collaboration mondiale.

Grâce à la table ronde ministérielle (sur invitation uniquement), à la conférence et à l'exposition, ainsi qu'aux zones spécialisées dans la technologie et l'exploration minérales, le débat mondial sur les minéraux occupe le devant de la scène et stimule l'innovation et la collaboration en vue d'un avenir durable.

