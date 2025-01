Future Minerals Forum para anunciar grandes acordos no valor de bilhões

RIAD, Arábia Saudita, 12 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A tão esperada quarta edição do Future Minerals Forum, que acontecerá de 14 a 16 de janeiro de 2025, em Riad, deve anunciar grandes acordos no valor de bilhões.

O Fórum contará com a assinatura de grandes acordos e memorandos de entendimento entre empresas locais e internacionais, entidades governamentais e instituições financeiras, reforçando o status global do FMF como uma plataforma para impulsionar a colaboração e o investimento em minerais.

Os acordos abrangerão áreas-chave, como exploração e mineração, financiamento, pesquisa e desenvolvimento, inovação, sustentabilidade e indústrias minerais. Esses acordos refletem a dedicação do Reino em desenvolver o setor mineral como base para o crescimento econômico sustentável.

Ali Al-Mutairi, diretor executivo do Future Minerals Forum, disse: "A FMF está cumprindo sua missão de se tornar uma plataforma global para empresas e investidores criarem colaborações significativas".

"Os acordos a serem assinados durante a conferência contribuirão para criar novas oportunidades de emprego, fortalecer as cadeias de valor, impulsionar a inovação e garantir desenvolvimentos sustentáveis de longo prazo", acrescentou.

Este ano, o Fórum, com o tema "O Ano do Impacto", reunirá 85 representantes de governos, 40 organizações internacionais, 250 palestrantes e delegados de mais de 170 países para moldar o futuro dos minerais e impulsionar a agenda de criação de um suprimento resiliente de minerais críticos para alcançar a transição energética global.

Al-Mutairi reiterou que a FMF é a maior plataforma global para colaboração e ação em minerais. "Nenhuma outra plataforma reúne ministros do governo e líderes seniores da indústria nessa escala", afirmou.

Sobre o Future Minerals Forum

O principal fórum mundial para moldar o futuro dos minerais

O Future Minerals Forum (FMF) é a principal plataforma mundial de minerais. A FMF está na vanguarda das conexões globais do setor, reunindo governos, organizações internacionais e partes interessadas para moldar coletivamente o futuro dos minerais. Com 14.000 participantes de 178 países, incluindo 75 representantes do governo, a FMF serve como um catalisador para a colaboração global.

Através da mesa redonda ministerial (somente para convidados), conferência e exposição, e zonas especializadas em Tecnologia e Exploração Mineral, a conversa global sobre minerais ocupa o centro do palco, impulsionando a inovação e a colaboração em direção a um futuro sustentável.

