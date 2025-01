Future Minerals Forum annonce des accords majeurs d'une valeur de plusieurs milliards d'euros

RIYADH, Arabie Saoudite, 12 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La quatrième édition très attendue du Future Minerals Forum, qui se tiendra du 14 au 16 janvier 2025 à Riyad, devrait annoncer des accords d'une valeur de plusieurs milliards d'euros.

Le forum sera l'occasion de signer des accords et des protocoles d'accord importants entre des entreprises locales et internationales, des entités gouvernementales et des institutions financières, renforçant ainsi le statut mondial du FMF en tant que plateforme de collaboration et d'investissement dans le domaine des minéraux.

Les accords porteront sur des domaines clés, tels que l'exploration et l'exploitation minière, le financement, la recherche et le développement, l'innovation, le développement durable et les industries minérales. Ces accords reflètent la volonté du Royaume de développer le secteur minier comme fondement d'une croissance économique durable.

Ali Al-Mutairi, directeur exécutif du Future Minerals Forum, a déclaré : « Le FMF remplit sa mission en devenant une plateforme mondiale permettant aux entreprises et aux investisseurs de nouer des collaborations fructueuses. »

« Les accords qui seront signés lors de la conférence contribueront à créer de nouvelles opportunités d'emploi, à renforcer les chaînes de valeur, à stimuler l'innovation et à assurer un développement durable à long terme », a-t-il ajouté.





Cette année, le forum, dont le thème est « L'année de l'impact », réunira 85 représentants de gouvernements, 40 organisations internationales, 250 conférenciers et des délégués de plus de 170 pays afin de façonner l'avenir des minéraux et de promouvoir la création d'un approvisionnement résilient en minéraux essentiels pour réaliser la transition énergétique mondiale.

M. Al-Mutairi a rappelé que la FMF est la plus grande plateforme mondiale de collaboration et d'action dans le domaine des minéraux. « Aucune autre plateforme ne réunit à cette échelle des ministres du gouvernement et des dirigeants de l'industrie », a-t-il déclaré.

Découvrez le programme détaillé, les sessions, les thèmes et les intervenants ici.

À propos du Future Minerals Forum

Le principal forum mondial pour façonner l'avenir des minéraux

Future Minerals Forum (FMF) est la première plateforme mondiale pour les minéraux. La FMF est à l'avant-garde des connexions industrielles mondiales, rassemblant les gouvernements, les organisations internationales et les parties prenantes afin de façonner collectivement l'avenir des minéraux. Avec 14 000 participants de 178 pays, dont 75 représentants de gouvernements, la FMF sert de catalyseur à la collaboration mondiale.

Grâce à la table ronde ministérielle (sur invitation uniquement), à la conférence et à l'exposition, ainsi qu'aux zones spécialisées dans la technologie et l'exploration minérales, le débat mondial sur les minéraux occupe le devant de la scène et stimule l'innovation et la collaboration en vue d'un avenir durable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2314209/5111209/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg