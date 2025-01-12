未來礦產論壇將公佈價值數以十億美元計的重大協議

沙特阿拉伯利雅德2025年1月13日 /美通社/ -- 備受期待的第四屆未來礦產論壇（Future Minerals Forum）將於2025年1月14日至16日在沙特阿拉伯利雅德（Riyadh）舉行，屆時將公佈價值數以十億美元計的重大協議。

論壇將見證多項重大協議及諒解備忘錄的簽署，簽署方包括本地及國際企業、政府機構和金融機構，進一步鞏固未來礦產論壇（Future Minerals Forum，簡稱「FMF」）作為推動礦產合作與投資的全球性平台的地位。

這些協議將涵蓋多個重要領域，包括勘探與採礦、融資、研發、創新、可持續發展及礦產行業。這些協議彰顯了沙特王國致力於發展礦產行業，將其作為實現可持續經濟增長基石的決心。

未來礦產論壇（Future Minerals Forum）執行董事Ali Al-Mutairi先生表示：「未來礦產論壇（FMF）正在實現其使命，成為企業與投資者建立深度合作的全球平台。」

他補充道：「會議期間簽署的協議將有助於創造新的就業機會、強化價值鏈、推動創新，並確保長期的可持續發展。」

今年的未來礦產論壇以「影響之年」（The Year of Impact）為主題，將匯聚85位政府代表、40個國際組織、250位演講嘉賓以及來自逾170個國家/地區的代表，共同規劃礦產的未來，推動建立關鍵礦產的韌性供應，以實現全球能源轉型目標。

Ali Al-Mutairi先生重申，未來礦產論壇（FMF）是全球規模最大的礦產合作與行動平台。他表示：「沒有其他平台能以這樣的規模匯聚政府部長和業界高層領袖。」

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未來礦產論壇（Future Minerals Forum）簡介

塑造礦產未來的全球領先論壇

未來礦產論壇（Future Minerals Forum，簡稱「FMF」）是全球首屈一指的礦產平台。未來礦產論壇（FMF）站在全球產業聯繫的前線，將政府、國際組織和利益相關者聚集在一起，共同塑造礦產的未來。未來礦產論壇（FMF）吸引來自178個國家/地區的14,000名與會者，其中包括75位政府代表，成為促進全球合作的催化劑。

透過（僅限受邀）部長圓桌會議、會議和展覽以及專門的礦產科技和勘探區，礦產的全球對話將成為中心，推動創新和合作邁向可持續的未來。

SOURCE Future Minerals Forum