GAIL e AM Green assinam Memorando de Entendimento para o Desenvolvimento Conjunto de Energias Renováveis de até 2,5 GW e Projetos Químicos Verdes

GAIL e AM Green explorarão conjuntamente a criação de projetos renováveis híbridos solares/eólicos para permitir o fornecimento de Energia Renovável - Round the Clock (RE-RTC)

Parceria para se concentrar no fornecimento a longo prazo de dióxido de carbono (CO2) e na produção e exploração de eMetanol em toda a Índia

AMSTERDÃ e NOVA DÉLHI, 4 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- GAIL (Índia) Limited e a AM Green B.V. (AMG) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para explorar projetos destinados a promover soluções de energia sustentável na Índia. A parceria concentra-se no fornecimento a longo prazo de dióxido de carbono (CO2) para projetos de energia renovável híbrida e na produção e exploração de eMetanol em toda a Índia.

GAIL and AM Green signs Memorandum of Understanding

Shri Sumit Kishore, Diretor Executivo (Desenvolvimento de Negócios e Exploração e Produção), GAIL e Shri Mahesh Kolli, Presidente do Grupo, AM Green assinaram o MoU na presença de Shri Rajeev Singhal, Diretor (Desenvolvimento de Negócios), GAIL.

De acordo com o Memorando de Entendimento, ambas as partes pretendem explorar conjuntamente a criação de projetos solares/eólicos híbridos renováveis de até 2,5 GW em toda a Índia. Os projetos solares/eólicos híbridos combinados com os próximos Projetos de Armazenamento de Bombas da Greenko estão prontos para fornecer energia Round the Clock aos usuários finais, incluindo o projeto de eMetanol proposto.

Ambas as partes preveem realizar estudos para o fornecimento a longo prazo de cerca de 350 KTA de CO2 gerado pela GAIL em suas plantas de processamento de gás para produzir eMetanol, um combustível ecológico que pode reduzir as emissões de carbono e promover uma economia circular. A GAIL também terá uma opção de capital para investir no projeto de eMetanol proposto, garantindo uma parceria estratégica que apoie os objetivos de ambas as empresas na promoção de soluções de energia sustentável.

Mahesh Kolli, Presidente do Grupo AM Green: "Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a GAIL em um dos maiores contratos de fornecimento de energia renovável e livre de carbono do mundo. Esta parceria demonstra a posição de liderança emergente da AM Green como uma plataforma global de soluções de transição de energia limpa, contribuindo para a ambição da Índia de emergir como exportadora de moléculas verdes confiáveis, sustentáveis e de menor custo e seus derivados acelerando a descarbonização industrial globalmente. A produção de metanol verde também ajudará na descarbonização de setores difíceis de reduzir, como transporte marítimo, aço, cimento, etc."

Rajeev Singhal, Diretor (Desenvolvimento de Negócios) da GAIL: "A assinatura deste MoU com a AM Green ressalta nosso compromisso com soluções pioneiras de energia sustentável. Ao facilitar o fornecimento de CO2 para a produção de eMetanol, estamos adotando uma abordagem proativa para reduzir as emissões de carbono e apoiar o desenvolvimento de combustíveis alternativos. O desenvolvimento de projetos de energia renovável apoiará a redução da pegada de carbono do país e o avanço da transição da Índia para um cenário de energia mais verde. A parceria entre a GAIL e a AMG deve aumentar a inovação tecnológica na Índia e, ao mesmo tempo, promover o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental."

A produção de amônia verde da AM Green em vários locais na Índia acelerará sua meta de atingir 5 MTPA de capacidade de amônia verde até 2030 e seus esforços para atingir metas líquidas zero na Índia e nos mercados da OCDE. Isso será equivalente a cerca de 1 MTPA de hidrogênio verde, representando um quinto da meta da Índia para a produção de hidrogênio verde no âmbito da Missão Nacional de Hidrogênio Verde do país e 10% da meta da Europa para as importações de hidrogênio verde até 2030. A AM Green também estabelecerá biofinarias de grande escala que utilizam múltiplas matérias-primas e produzem produtos verdes de alto valor, permitindo a descarbonização global na aviação, combustíveis, produtos químicos e outros setores industriais.

Para mais informações:

Jyoti Kumar

Corporate Communication

GAIL (India) Limited

T: +91 9818805711

E: [email protected]

Suheil Imtiaz Relações

Públicas e Comunicações Estratégicas

AM Green

M: + 91 94401 59289

E: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2523466/GAIL_and_AM_Green_signs_MoU.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2490224/4951291/AM_GREEN_Logo.jpg

FONTE AM Green