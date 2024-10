GAIL et AM Green signent un protocole d'accord pour développer conjointement des projets d'énergie renouvelable jusqu'à 2,5 GW et de chimie verte

GAIL et AM Green vont étudier conjointement la mise en place de projets hybrides solaires/éoliens pour permettre la fourniture d'énergie renouvelable 24 heures sur 24 (RE-RTC).

Le partenariat se concentrera sur l'approvisionnement à long terme en dioxyde de carbone (CO2), ainsi que sur la production et l'exploration de l'e-méthanol en Inde.

AMSTERDAM et NEW DELHI, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- GAIL (India) Limited et AM Green B.V. (AMG) ont signé un protocole d'accord pour explorer des projets visant à faire progresser les solutions énergétiques durables en Inde. Ce partenariat porte sur la fourniture à long terme de dioxyde de carbone (CO2) pour un projet d'énergie renouvelable hybride, ainsi que sur la production et l'exploration d'eMéthanol dans toute l'Inde.

GAIL and AM Green signs Memorandum of Understanding

Shri Sumit Kishore, directeur exécutif (développement commercial et exploration et production), GAIL, et Shri Mahesh Kolli, président du groupe AM Green, ont signé le protocole d'accord en présence de Shri Rajeev Singhal, directeur (développement commercial), GAIL.

Conformément au protocole d'accord, les deux parties envisagent d'étudier conjointement la mise en place de projets renouvelables hybrides solaire/éolien d'une capacité maximale de 2,5 GW dans toute l'Inde. Les projets hybrides solaire/éolien combinés aux projets de pompage-turbinage à venir de Greenko sont prêts à fournir de l'électricité 24 heures sur 24 aux utilisateurs finaux, y compris le projet eMethanol proposé.

Les deux parties envisagent d'entreprendre des études pour la fourniture à long terme d'environ 350 KTA de CO2 généré par GAIL dans ses usines de traitement du gaz pour produire du eMéthanol, un carburant respectueux de l'environnement qui peut réduire les émissions de carbone et promouvoir une économie circulaire. GAIL aura également la possibilité d'investir dans le projet eMethanol proposé, ce qui garantira un partenariat stratégique qui soutiendra les objectifs des deux entreprises en matière de promotion de solutions énergétiques durables.

Mahesh Kolli, président du groupe AM Green: « Nous sommes ravis de nous associer à GAIL dans le cadre de l'un des plus grands contrats de fourniture d'énergie renouvelable sans carbone du monde . Ce partenariat démontre la position de leader émergente d'AM Green en tant que plateforme mondiale de solutions de transition vers l'énergie propre, tout en contribuant à l'ambition de l'Inde de devenir un exportateur de molécules vertes fiables, durables et à moindre coût et de ses dérivés, accélérant ainsi la décarbonisation de l'industrie au niveau mondial. La production de méthanol vert contribuera également à la décarbonisation de secteurs difficiles à réduire tels que le transport maritime, l'acier, le ciment , etc. »

Rajeev Singhal, directeur (développement commercial) de GAIL : « La signature de ce protocole d'accord avec AM Green souligne notre engagement à mettre au point des solutions énergétiques durables. En facilitant l'approvisionnement en CO2 pour la production d'eMéthanol, nous adoptons une approche proactive pour réduire les émissions de carbone et soutenir le développement de carburants alternatifs. Le développement de projets d'énergie renouvelable contribuera à réduire l'empreinte carbone du pays et à faire progresser la transition de l'Inde vers un paysage énergétique plus vert. Le partenariat entre GAIL et AMG devrait favoriser l'innovation technologique en Inde tout en promouvant la croissance économique et la durabilité environnementale. »

La production d'ammoniac vert par AM Green sur plusieurs sites en Inde accélérera son objectif d'atteindre une capacité de 5 MTPA d'ammoniac vert d'ici 2030, ainsi que ses efforts pour atteindre les objectifs de zéro net en Inde et sur les marchés de l'OCDE. Cela équivaudra à environ 1 MTPA d'hydrogène vert, soit un cinquième de l'objectif indien de production d'hydrogène vert dans le cadre de la mission nationale sur l'hydrogène vert et 10 % de l'objectif européen d'importation d'hydrogène vert d'ici à 2030. AM Green établira également des bio-raffineries à grande échelle qui utiliseront plusieurs matières premières et produiront des produits verts de grande valeur permettant une décarbonisation mondiale dans les secteurs de l'aviation, des carburants, des produits chimiques et d'autres secteurs industriels.

