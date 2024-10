GAIL und AM Green unterzeichnen Absichtserklärung zur gemeinsamen Entwicklung von Projekten für erneuerbare Energien bis zu 2,5 GW und grüne Chemikalien

GAIL und AM Green werden gemeinsam die Einrichtung von hybriden Solar-/Windprojekten prüfen, um die Versorgung mit erneuerbaren Energien rund um die Uhr (RE-RTC) zu ermöglichen

Die Partnerschaft konzentriert sich auf die langfristige Versorgung mit Kohlendioxid (CO2) sowie die Produktion und Exploration von eMethanol in ganz Indien

AMSTERDAM und NEW DELHI, 4. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- GAIL (India) Limited und AM Green B.V. (AMG) haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um Projekte zur Förderung nachhaltiger Energielösungen in Indien zu untersuchen. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die langfristige Versorgung mit Kohlendioxid (CO2) für hybride erneuerbare Energieprojekte sowie die Produktion und Exploration von eMethanol in Indien.

GAIL and AM Green signs Memorandum of Understanding

Shri Sumit Kishore, Executive Director (Business Development and Exploration & Production), GAIL und Shri Mahesh Kolli, Group President, AM Green unterzeichneten die Absichtserklärung in Anwesenheit von Shri Rajeev Singhal, Director (Business Development), GAIL.

Gemäß der Absichtserklärung beabsichtigen beide Parteien, gemeinsam die Errichtung von hybriden Solar-/Windprojekten mit einer Leistung von bis zu 2,5 GW in ganz Indien zu prüfen. Die hybriden Solar-/Windprojekte in Kombination mit den bevorstehenden Pumpspeicherprojekten von Greenko sind in der Lage, die Endverbraucher rund um die Uhr mit Strom zu versorgen, einschließlich des geplanten eMethanol-Projekts.

Beide Parteien beabsichtigen, Studien für die langfristige Versorgung mit rund 350 KTA CO2 durchzuführen, das von GAIL in seinen Gasverarbeitungsanlagen erzeugt wird, um eMethanol herzustellen, einen umweltfreundlichen Kraftstoff, der die Kohlenstoffemissionen reduzieren und eine Kreislaufwirtschaft fördern kann. GAIL hat auch die Möglichkeit, in das vorgeschlagene eMethanol-Projekt zu investieren, um eine strategische Partnerschaft zu gewährleisten, die die Ziele beider Unternehmen bei der Förderung nachhaltiger Energielösungen unterstützt.

Mahesh Kolli, Konzernchef von AM Green: „Wir freuen uns, mit GAIL einen der weltweit größten Verträge über die Lieferung von kohlenstofffreier, erneuerbarer Energie abzuschließen. Diese Partnerschaft unterstreicht die sich abzeichnende Führungsposition von AM Green als globale Plattform für Lösungen für den Übergang zu sauberer Energie. Gleichzeitig leistet einen Beitrag zu Indiens Bestreben, sich als Exporteur von zuverlässigen, nachhaltigen und kostengünstigen grünen Molekülen und ihren Derivaten zu etablieren und die industrielle Dekarbonisierung weltweit zu beschleunigen. Die Produktion von grünem Methanol soll auch zur Dekarbonisierung von schwer abbaubaren Sektoren wie Schifffahrt, Stahl, Zement usw. beitragen."

Rajeev Singhal, Direktor (Geschäftsentwicklung) von GAIL: „Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung mit AM Green unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen. Indem wir die Bereitstellung von CO2 für die eMethanol-Produktion erleichtern, verfolgen wir einen proaktiven Ansatz zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen und unterstützen die Entwicklung alternativer Kraftstoffe. Die Entwicklung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien wird dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck des Landes zu verringern und den Übergang Indiens zu einer grüneren Energielandschaft voranzutreiben. Die Partnerschaft zwischen GAIL und AMG wird die technologische Innovation in Indien steigern und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum und die ökologische Nachhaltigkeit fördern."

Die Produktion von grünem Ammoniak an mehreren Standorten in Indien wird das Ziel von AM Green, bis 2030 eine Kapazität von 5 MTPA an grünem Ammoniak zu erreichen, und die Bemühungen um die Erreichung der Netto-Null-Ziele in Indien und auf den OECD-Märkten beschleunigen. Dies entspricht etwa 1 MTPA grünem Wasserstoff, was ein Fünftel des indischen Ziels für die Produktion von grünem Wasserstoff im Rahmen der National Green Hydrogen Mission des Landes und 10 Prozent des europäischen Ziels für grüne Wasserstoffimporte bis 2030 ausmacht. AM Green wird auch groß angelegte Bioraffinerien errichten, die mehrere Rohstoffe verwenden und hochwertige grüne Produkte herstellen, die die globale Dekarbonisierung in der Luftfahrt, bei Kraftstoffen, Chemikalien und anderen Industriesektoren ermöglichen.

Für weitere Anfragen:

Jyoti Kumar

Unternehmenskommunikation

GAIL (India) Limited

T: +91 9818805711

E: [email protected]

Suheil Imtiaz

Public Affairs & Strategic Communications

AM Green

M: + 91 94401 59289

E: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2523466/GAIL_and_AM_Green_signs_MoU.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2490224/4951291/AM_GREEN_Logo.jpg