- GAIL y AM Green firman un Memorando de Entendimiento para desarrollar conjuntamente proyectos de energías renovables de hasta 2,5 GW y de química verde

GAIL y AM Green explorarán conjuntamente la creación de proyectos híbridos de energía renovable solar y eólica para permitir el suministro de energía renovable a todas horas (RE-RTC)

La asociación se centrará en el suministro a largo plazo de dióxido de carbono (CO2) y en la producción y exploración de etanol en toda la India

ÁMSTERDAM y NUEVA DELHI, 4 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- GAIL (India) Limited y AM Green B.V. (AMG) han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para explorar proyectos destinados a avanzar en soluciones energéticas sostenibles en la India. La asociación se centra en el suministro a largo plazo de dióxido de carbono (CO2) para un proyecto híbrido de energía renovable, y la producción y exploración de eMethanol en toda la India.

GAIL and AM Green signs Memorandum of Understanding

Shri Sumit Kishore, director ejecutivo (Desarrollo de Negocio y Exploración y Producción), GAIL y Shri Mahesh Kolli, presidente del grupo, AM Green firmaron el MoU en presencia de Shri Rajeev Singhal, director (Desarrollo de Negocio), GAIL.

De acuerdo con el Memorando de Entendimiento, ambas partes prevén explorar conjuntamente la creación de proyectos renovables híbridos de energía solar y eólica de hasta 2,5 GW en toda la India. Los proyectos híbridos de energía solar y eólica, combinados con los próximos proyectos de almacenamiento por bombeo de Greenko, están preparados para suministrar energía las 24 horas del día a los usuarios finales, incluido el proyecto eMethanol propuesto.

Ambas partes prevén llevar a cabo estudios para el suministro a largo plazo de alrededor de 350 KTA de CO2 generado por GAIL en sus plantas de procesamiento de gas para producir eMethanol, un combustible respetuoso con el medio ambiente que puede reducir las emisiones de carbono y promover una economía circular. GAIL también tendrá una opción de capital para invertir en el proyecto eMethanol propuesto, asegurando una asociación estratégica que apoye los objetivos de ambas empresas en la promoción de soluciones energéticas sostenibles.

Mahesh Kolli, presidente del grupo AM Green, explicó: "Estamos encantados de asociarnos con GAIL en uno de los mayores contratos de suministro de energía renovable libre de carbono del mundo. Esta asociación demuestra la posición de liderazgo emergente de AM Green como plataforma global de soluciones para la transición a una energía limpia, al tiempo que contribuye a la ambición de la India de emerger como exportador de moléculas verdes fiables, sostenibles y de bajo coste y sus derivados, acelerando la descarbonización industrial a nivel mundial. La producción de metanol verde también ayudará a la descarbonización de sectores difíciles de reducir como el transporte marítimo, el acero, el cemento, etc.".

Rajeev Singhal, director (desarrollo de negocios) de GAIL, afirmó: "La firma de este MoU con AM Green subraya nuestro compromiso de ser pioneros en soluciones energéticas sostenibles. Al facilitar el suministro de CO2 para la producción de eMethanol, estamos adoptando un enfoque proactivo para reducir las emisiones de carbono y apoyar el desarrollo de combustibles alternativos. El desarrollo de proyectos de energías renovables contribuirá a reducir la huella de carbono del país y a avanzar en la transición de la India hacia un panorama energético más ecológico. La asociación entre GAIL y AMG aumentará la innovación tecnológica en la India y promoverá el crecimiento económico y la sostenibilidad medioambiental".

La producción de amoníaco verde por parte de AM Green en varios emplazamientos de la India acelerará su objetivo de alcanzar una capacidad de 5 MTPA de amoníaco verde para 2030, así como sus esfuerzos por lograr objetivos de cero emisiones netas en la India y en los mercados de la OCDE. Esto equivaldrá a alrededor de 1 MTPA de hidrógeno verde, lo que representa una quinta parte del objetivo de la India para la producción de hidrógeno verde en el marco de la Misión Nacional de Hidrógeno Verde del país y el 10% del objetivo de Europa para las importaciones de hidrógeno verde para 2030. AM Green también establecerá bio-refinerías a gran escala que utilicen múltiples materias primas y produzcan productos verdes de alto valor que permitan la descarbonización global en aviación, combustibles, productos químicos y otros sectores industriales.

Más consultas en:

Jyoti Kumar

Comunicaciones empresariales

GAIL (India) Limited

T: +91 9818805711

E: [email protected]

Suheil Imtiaz

Asuntos públicos y comunicaciones estratégicas

AM Green

M: + 91 94401 59289

E: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2523466/GAIL_and_AM_Green_signs_MoU.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2490224/4951291/AM_GREEN_Logo.jpg