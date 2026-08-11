Games of the Future de Astana 2026 chegam ao fim após 12 dias eletrizantes de competição

De 29 de julho a 9 de agosto, os Games of the Future proporcionaram uma demonstração de desempenho físico de elite, jogos digitais e estratégia, com atletas e clubes de todo o mundo competindo por títulos em um programa que abrangia esportes phygital e alguns dos maiores títulos de esportes do mundo. Doze dias repletos de ação produziram performances excepcionais e momentos memoráveis em todos os locais, culminando com a coroação de oito campeões em Astana.

Atletas e equipes se enfrentaram em uma competição que incluiu:

Phygital Basketball apresentado por Halyk Fund

Phygital Football UFL apresentado por Samruk-Kazyna

Phygital Dancing apresentada por Solidcore Resources

Phygital Shooter CS2 apresentado por Yandex Go

Phygital Fighting apresentada por Kazzinc

Battle Royale PUBG: Battlegrounds apresentados por Alatau City Bank

MOBA PC Dota 2 apresentado por CenterCredit

MOBA Mobile MLBB apresentado por Freedom.

Campeões coroados em todas as modalidades

17 Gaming conquistou a coroa do Battle Royale , superando GAM The Expendables para reivindicar o título e o prêmio principal de US$ 300.000. A Team Vitality completou o pódio em terceiro lugar, à frente de uma formação que também incluía Twisted Minds, Geekay Esports e Team Falcons.

NoPhygital Basketball, Wilders concluiu com uma vitória decisiva na final para levar para casa US$ 100.000, em um torneio que também contou com clubes mundialmente renomados, incluindo Valencia Basket e Boca Juniors. O basquete não foi a única modalidade a produzir uma vitória expressiva: A PlayTime conquistou o título de MOBA PC , marcando sua primeira grande vitória em torneios nos Games of the Future, superando fortes concorrentes, incluindo VICI Gaming, Xtreme Gaming e Execration ao longo do caminho.

A final do Phygital Football provou ser igualmente emocionante, com a NS Team conquistando o título contra os vencedores do ano passado, Quetzales-Armadillos. A competição também contou com clubes como Peñarol, Los Troncos FC e Orlando Pirates Fives , enquanto Franco Vitali liderou uma competição de Phygital Dancing repleta de estrelas – incluindo o tricampeão mundial de Just Dance, Umutcan Tutuncu – para ser coroado campeão.

Em Phygital Shooter, Team KZ lutou para conquistar a coroa, derrotando Liga Pro Team para se tornar campeã após cinco dias emocionantes de competição na Beeline Arena, com Eternal Fire e Klan Pedrajas também deixando sua marca. Archangel Michael liderou a classificação em Phygital Fighting para conquistar o título, enquanto Bigetron by Vitality completou a lista de campeões ao vencer a competição MOBA Mobile após uma impressionante campanha no torneio, terminando à frente de ONIC, Aurora Gaming, Team Falcons e Team Spirit.

Dan Merkley, CEO da Phygital International, disse: "Os Games of the Future Astana 2026 mostraram ao mundo o que torna o esporte phygital tão emocionante. Vimos atletas e clubes extraordinários competirem, torcedores apaixonados lotarem os estádios e o público ao redor do mundo abraçar um novo tipo de experiência que reflete o futuro do esporte. Astana representa mais um importante passo em frente para um movimento global que continua a crescer em ambição, alcance e relevância. Gostaria de agradecer ao Governo da República do Cazaquistão, ao nosso Comitê Organizador Local e a todos os atletas, clubes, parceiros, voluntários e fãs que tornaram isso possível. Partimos do Cazaquistão inspirados pelo que conquistamos juntos e entusiasmados com o futuro do esporte phygital."

Para além da competição, os Games of the Future Astana 2026 também reuniram líderes e decisores políticos de toda a comunidade esportiva e governamental internacional. Ministros, altos funcionários e delegados de mais de 60 países participaram do evento, juntamente com representantes das Nações Unidas, Comitês Olímpicos Nacionais e outras organizações internacionais, criando oportunidades para o diálogo sobre o desenvolvimento futuro do esporte phygital.

Os Games of the Future Astana 2026 também alcançaram um público global significativo, com cobertura veiculada por meio de 289 canais de distribuição em mais de 150 países e territórios e em mais de 20 idiomas, gerando centenas de milhões de visualizações em todo o mundo.

Você pode continuar assistindo às reprises completas de todas as modalidades dos Games of the Future Astana 2026 no Phygital+, a plataforma de streaming dedicada ao esporte phygital.

Notas aos Editores:

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a promotora global do esporte phygital, com foco em inovar e redefinir o esporte. É a entidade responsável pela guarda e pelos direitos dos Games of the Future e supervisiona o processo de candidatura de cada cidade-sede.

Para obter mais informações, acesse: https://phygitalinternational.com

Sobre os Games of the Future (GOTF):

Os Games of the Future são um evento internacional anual que funde os mundos físico e digital, representando o auge do esporte phygital. O torneio reúne a próxima geração de heróis esportivos figitais de todo o mundo para competir em uma ampla gama de disciplinas e desafios do esporte phygital. Os Games of the Future 2025 foram realizados em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, enquanto os Games of the Future 2026 foram realizados em Astana, no Cazaquistão.

Para obter mais informações, acesse: https://gofuture.games/

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FONTE Games of the Future