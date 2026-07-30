Games of the Future 2026 começa em Astana

Ao reunir esporte de alto rendimento e eSports, o Games of the Future representa a próxima evolução do esporte, combinando desempenho físico e excelência no ambiente digital em um único palco global. Clubes e atletas disputarão oito modalidades, com uma premiação total superior a US$ 4 milhões. Ao longo do torneio, milhares de espectadores são esperados para acompanhar as competições.

Os Jogos foram oficialmente abertos com uma espetacular Cerimônia de Abertura na Barys Arena. Na ocasião, S.E. Kassym-Jomart Tokayev, presidente da República do Cazaquistão, dirigiu-se aos atletas, convidados e apoiadores, dando oficialmente as boas-vindas ao mundo para a primeira edição do Games of the Future realizada no Cazaquistão.

Com apresentações culturais, tecnologia imersiva e uma produção de padrão internacional, a cerimônia celebrou a rica herança, a ambição e a visão de futuro do Cazaquistão, marcando oficialmente a abertura do Games of the Future Astana 2026. Reunindo delegações governamentais internacionais, ministros, líderes dos setores de esporte, tecnologia e inovação, além de parceiros e apoiadores do movimento phygital global, a Cerimônia de Abertura evidenciou a crescente projeção internacional dos Jogos como uma plataforma que conecta esporte, tecnologia e cultura.

As competições também começaram hoje, com atletas em ação no Phygital Basketball apresentado pela Halyk Fund. As partidas de alto nível disputadas na estreia deram o tom para os próximos 12 dias de competição. As disputas de Battle Royale PUBG: Battlegrounds apresentado pelo Alatau City Bank e MOBA PC Dota 2 apresentado pela CenterCredit começam em 31 de julho. As cinco modalidades restantes terão início nos dias seguintes, em quatro arenas de padrão internacional localizadas em Astana.

O primeiro dia do evento também reforçou o papel do Games of the Future como uma plataforma global que vai além das competições. Mais cedo, ministros, dirigentes esportivos internacionais, executivos do setor de tecnologia e investidores participaram da Phygital Sport Summit 2026, realizada no Centro Internacional de Inteligência Artificial "Alem AI". O encontro discutiu como a inteligência artificial, as tecnologias emergentes e a inovação estão transformando o futuro do esporte.

Entre os palestrantes estavam o Ministro do Turismo e Esportes do Cazaquistão, S.E. Yerbol Myrzabosynov; Sua Alteza, a Princesa Sophia Wolkonsky, fundadora e CEO da Castillia; Ursula Romero, CEO da International Sports Broadcasting (ISB); e S.E. Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministro dos Esportes dos Emirados Árabes Unidos.

Durante a abertura do evento, Dan Merkley, CEO da Phygital International, afirmou: "O Games of the Future Astana 2026 representa mais um importante marco para o movimento phygital global. Nos próximos dias, os melhores atletas phygital do mundo disputarão oito modalidades, demonstrando o talento, a inovação e a excelência esportiva que caracterizam essa nova era do esporte. Agradecemos ao Governo da República do Cazaquistão, ao Comitê Organizador Local e a todos os nossos parceiros por tornarem esta edição dos Jogos uma realidade. Estamos ansiosos para receber o mundo em Astana e realizar uma edição inesquecível do Games of the Future."

O Games of the Future retorna após a histórica edição de 2025, realizada em Abu Dhabi, que registrou mais de 461 milhões de visualizações e alcançou cerca de 137 milhões de espectadores únicos em todo o mundo, refletindo o crescente interesse internacional pelo esporte phygital.

O Games of the Future Astana 2026 será realizado até 9 de agosto, quando serão definidos os campeões das oito modalidades disputadas.

Fãs de todo o mundo poderão acompanhar todas as partidas ao vivo pelo Phygital+, plataforma oficial de streaming do Games of the Future 2026, além de uma rede crescente de emissoras parceiras internacionais, entre elas Fox Sports México, StarTimes, BIGG TV, ESR TV, Play TV, Unbeaten e QazSport.

Para acompanhar a programação das competições, os resultados e as últimas notícias do torneio, acesse o site oficial do Games of the Future ou siga o evento nas redes sociais: Instagram, X, Facebook, TikTok e YouTube.

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a entidade responsável pela promoção do esporte phygital em âmbito global, com a missão de impulsionar a inovação e transformar o futuro do esporte. A organização detém os direitos do Games of the Future e é responsável por supervisionar o processo de seleção das cidades-sede de cada edição.

Para mais informações, acesse: https://phygitalinternational.com

Sobre o Games of the Future (GOTF):

O Games of the Future é um evento internacional anual que representa a principal competição do esporte phygital, reunindo os universos do esporte físico e digital em um único torneio. A competição reúne a nova geração de atletas do esporte phygital de todo o mundo para disputar diversas modalidades e desafios que combinam desempenho físico e habilidade digital. A edição de 2025 do Games of the Future foi realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Em 2026, o evento acontece em Astana, no Cazaquistão.

Para mais informações, acesse: https://gofuture.games/

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FONTE Games of the Future