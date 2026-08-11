「Games of the Future Astana 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー・アスタナ2026）」が、12日間にわたる熱戦を経て閉幕

以下の種目において、選手およびチームが激戦を繰り広げました。

Halyk Fund が提供する「Phygital Basketball」

が提供する「Phygital Basketball」 Samruk-Kazyna が提供する「Phygital Football UFL」

が提供する「Phygital Football UFL」 SolidcoreResources が提供する「Phygital Dancing」

が提供する「Phygital Dancing」 Yandex Go が提供する「Phygital Shooter CS2」

が提供する「Phygital Shooter CS2」 Kazzinc が提供する「Phygital Fighting」

が提供する「Phygital Fighting」 Battle Royale PUBG： Alatau City Bank が提供する「Battlegrounds」

が提供する「Battlegrounds」 CenterCredit が提供するPC用MOBA「Dota 2」

が提供するPC用MOBA「Dota 2」 Freedomが提供するMOBAモバイルゲーム「MLBB」

あらゆる競技で優勝者が決定

17 Gamingが、 Battle Royaleの王座を獲得しました。GAM The Expendables を退け、タイトルとそれに伴う賞金30万米ドルを手にしました。Team Vitality が3位に入り、表彰台を締めくくりました。その前には、Twisted Minds、Geekay Esports 、Team Falconsといったチームが続いています。

Phygital Basketballにおいて、Wilders が、決勝戦で決定的な勝利を収め、10万米ドルの賞金を獲得しました。この大会には、Valencia Basketや、Boca Juniorsなど、世界的に有名なクラブも参加していました。印象的な勝利を収めたのはバスケットボールだけではありませんでした。PlayTimeが、MOBA PC部門 で優勝を果たし、「Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）」で初の主要大会優勝を飾りました。同チームは、VICI Gaming、Xtreme Gaming、Execration といった強豪たちを次々と退けての優勝となりました。

Phygital Football の決勝戦も同様に白熱した展開となり、NSチーム が、昨年の優勝チームであるQuetzales-Armadillosを破り、優勝を果たしました。 この大会には、Peñarol、Los Troncos FC、Orlando Pirates Fives といったクラブも出場しました。一方、Franco Vitali は、Phygital Dancing の大会を、3度の「ジャストダンス」世界チャンピオンであるUmutcan Tutuncu を含む強豪がひしめくなか制し、優勝を果たしました。

Phygital Shooter部門では、Team KZが Liga Pro Teamを破り、Beeline Arenaで行われた5日間にわたる熱戦を制して王座に輝きました。また、 Eternal Fireや、 Klan Pedrajasも存在感を示しました。Archangel Michael がPhygital Fightingで首位に立ち、タイトルを獲得しました。一方、Bigetron by Vitality は、MOBA Mobile 大会で圧巻の活躍を見せ、ONIC 、Aurora Gaming、Team Falcons、Team Spiritを抑えて優勝し、チャンピオンリストに名を連ねました。

Phygital Internationalの最高経営責任者（CEO）であるDan Merkley氏は次のように述べています。 「「The Games of the Future Astana 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー・アスタナ2026）」は、phygital sportがなぜこれほどエキサイティングなのかを世界に示しています。私たちは、卓越したアスリートやクラブが競い合い、熱狂的なファンが会場を埋め尽くし、世界中の観客がスポーツの未来を映し出す新たな体験を受け入れる姿を目の当たりにしてきました。アスタナは、その志、影響力、そして重要性を高め続けている世界的な運動にとって、さらなる重要なステップを象徴するものです。カザフスタン共和国政府、現地組織委員会、そしてこの大会の実現に尽力してくださったすべての選手、クラブ、パートナー、ボランティア、ファンの皆様に感謝申し上げます。私たちは、共に成し遂げた成果に勇気づけられ、phygital sportの今後の展開に胸を躍らせながら、カザフスタンを後にします。」

競技の面だけでなく、「Games of the Future Astana 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー・アスタナ2026）」には、国際スポーツ界や政府関係者のリーダーや意思決定者たちも一堂に会しました。このイベントには、60カ国以上の閣僚、高官、代表団に加え、国連、各国オリンピック委員会、その他の国際機関の代表者も参加し、phygital sportの将来の発展をめぐる対話の場が設けられました。

「The Games of the Future Astana 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー・アスタナ2026）」もまた、世界中の多くの視聴者に届けられました。150以上の国と地域にある289の配信媒体を通じて、20以上の言語で放送され、世界中で数億回の視聴回数を記録しました。

「Games of the Future Astana 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー・アスタナ2026）」の全競技のフルリプレイは、phygital sport専用のストリーミングプラットフォーム「Phygital+ 」で引き続きご覧いただけます。

編集者への注記：

Phygital International（PI）について：

Phygital Internationalはphygital sportsを世界的に推進する団体であり、スポーツの革新と再定義に取り組んでいます。同団体はGames of the Futureの運営母体および権利保有者であり、各開催都市の招致プロセスを統括しています。

詳細はこちらをご覧ください： https://phygitalinternational.com

Games of the Future（GOTF）について：

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、フィジカルとデジタルの世界を融合させた年に一度の国際大会で、phygital sportの頂点に位置するイベントです。本大会は、世界中から集まる次世代のphygital sportingのスター選手たちが、多様なphygital desciplinesおよびchallengesで競い合う場となっています。「Games of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）」はアラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで開催され、「Games of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）」はカザフスタンのアスタナで開催されました。

詳細については、以下をご覧ください：https://gofuture.games/

[email protected]

SOURCE Games of the Future