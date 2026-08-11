게임즈 오브 더 퓨처 아스타나 2026, 12일간의 열띤 경쟁 마치고 폐막

7월 29일부터 8월 9일까지 진행된 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처)는 뛰어난 신체적 퍼포먼스와 디지털 게임플레이, 전략을 한자리에 선보였으며, 전 세계의 선수와 클럽들이 phygital 스포츠와 세계 최대 규모의 e스포츠 타이틀 몇 가지를 아우르는 경기 프로그램에서 타이틀을 놓고 경쟁했다. 다채로운 사건들로 가득했던 12일간의 대회는 각 경기장에서 돋보이는 활약과 기억에 남을 순간들을 만들어냈으며, 마침내 아스타나에서 8명의 챔피언이 탄생하는 것으로 마무리됐다.

선수와 팀들은 다음과 같은 라인업 전반에서 맞붙었다.

Halyk Fund(할릭 펀드) 제공 phygital basketball

제공 phygital basketball Samruk-Kazyna(삼룩 카즈나) 제공 phygital football UFL

제공 phygital football UFL SolidcoreResources(솔리드코어 리소스) 제공 phygital dancing

제공 phygital dancing Yandex Go(얀덱스 고) 제공 phygital shooter CS2

제공 phygital shooter CS2 Kazzinc(카즈징크) 제공 phygital fighting

제공 phygital fighting Alatau City Bank(알라타우 시티 뱅크) 제공 Battle Royale PUBG: Battlegrounds(배틀로열 배틀그라운드)

제공 Battle Royale PUBG: Battlegrounds(배틀로열 배틀그라운드) CenterCredit(센터크레디트) 제공 MOBA PC Dota 2(MOBA PC 도타 2)

제공 MOBA PC Dota 2(MOBA PC 도타 2) Freedom(프리덤) 제공 MOBA Mobile MLBB(MOBA 모바일 MLBB)

모든 종목에서 챔피언 탄생

Battle Royale(배틀로열)에서는 17 Gaming(17 게이밍)이 GAM The Expendables(GAM 디 익스펜더블스)를 제치고 타이틀과 함께 미화 30만 달러의 최고 상금을 차지했다. Team Vitality(팀 바이탈리티)는 3위로 시상대에 올랐으며, 그 뒤로 Twisted Minds(트위스티드 마인즈), Geekay Esports(지케이 이스포츠), Team Falcons(팀 팔콘스)가 이름을 올렸다.

Phygital Basketball에서는 Wilders(와일더스)가 결승에서 결정적인 승리를 거두며 미화 10만 달러를 손에 넣었으며, 이 부문에는 Valencia Basket(발렌시아 바스켓)과 Boca Juniors(보카 주니어스) 같은 세계적으로 유명한 클럽들도 참가했다. 농구뿐만 아니라 다른 종목에서도 인상적인 승리가 이어졌다. PlayTime(플레이타임)은 VICI Gaming(비치 게이밍), Xtreme Gaming(익스트림 게이밍), Execration(엑세크레이션) 등 강력한 경쟁자들을 제치고 MOBA PC(MOBA PC) 부문 정상에 오르며 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 본 대회 첫 메이저 대회 우승을 기록했다.

Phygital Football 결승 역시 흥미진진하게 진행됐으며, NS Team(NS 팀)이 지난해 우승팀인 Quetzales-Armadillos(퀘찰레스-아르마딜로스)를 상대로 타이틀을 차지했다. 이 대회에는 Peñarol(페냐롤), Los Troncos FC(로스 트론코스 FC), Orlando Pirates Fives(올랜도 파이러츠 파이브스) 같은 클럽들도 함께 경기에 나섰으며, Franco Vitali(프랑코 비탈리)는 저스트 댄스 세계 챔피언을 3회 차지한 Umutcan Tutuncu(움투칸 투툰쿠)를 포함한 강력한 참가자들을 제치고 Phygital Dancing 챔피언에 올랐다.

Phygital Shooter에서는 Beeline Arena(비라인 아레나)에서 5일간 펼쳐진 전율적인 경합 끝에 Team KZ(팀 KZ)가 Liga Pro Team(리가 프로 팀)을 꺾고 우승을 차지했으며, Eternal Fire(이터널 파이어)와 Klan Pedrajas(클란 페드라하스)도 존재감을 드러냈다. Archangel Michael(아크엔젤 마이클)은 Phygital Fighting에서 선두를 지키며 타이틀을 차지했고, Bigetron by Vitality(비게트론 바이 바이탈리티)는 인상적인 대회 여정을 거친 끝에 MOBA Mobile(모바 모바일) 경기에서 우승하며 ONIC(오닉), Aurora Gaming(아우로라 게이밍), Team Falcons(팀 팔콘스), Team Spirit(팀 스피릿)을 제치고 챔피언 명단을 완성했다.

Phygital International(피지털 인터내셔널)의 Dan Merkley(댄 머클리) 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "Games of the Future Astana(게임즈 오브 더 퓨처 아스타나) 2026은 phygital 스포츠가 흥미진진한 이유를 세계에 보여줬다. 우리는 뛰어난 선수와 클럽들이 경쟁하는 모습을 지켜봤고, 열정적인 팬들이 경기장을 가득 채우는 모습을 봤으며, 전 세계 관객들이 스포츠의 미래를 반영하는 새로운 종류의 경험을 받아들이는 모습을 지켜봤다. Astana(아스타나)는 그 야망과 도달 범위, 중요성이 계속 커지고 있는 세계적 움직임에서 또 하나의 중요한 발걸음을 의미한다. 카자흐스탄 공화국 정부와 우리의 현지 조직위원회, 그리고 이를 가능하게 해준 모든 선수와 클럽, 파트너, 자원봉사자, 팬들에게 감사를 전하고 싶다. 우리는 함께 이뤄낸 성과에 영감을 받으며 카자흐스탄을 떠나며, phygital 스포츠가 다음에 어디로 향할지 큰 기대를 품고 있다."

경쟁을 넘어, Games of the Future Astana(게임즈 오브 더 퓨처 아스타나) 2026은 국제 스포츠 및 정부 커뮤니티 전반의 리더와 의사결정자들도 한자리에 모았다. 60개국이 넘는 국가에서 온 장관과 고위 관료, 대표단이 이번 행사에 참석했으며, UN과 각국 올림픽위원회, 그 외 국제기구의 대표들도 함께해 phygital 스포츠의 미래 발전을 둘러싼 대화의 기회를 만들어냈다.

Games of the Future Astana(게임즈 오브 더 퓨처 아스타나) 2026은 또한 상당한 규모의 전 세계 시청자에게도 도달했는데, 150개국이 넘는 국가 및 지역에서 20개가 넘는 언어로 289개의 배급 채널을 통해 중계가 이뤄졌으며 전 세계적으로 수억 회의 조회수를 기록했다.

Phygital 스포츠를 위한 전용 스트리밍 플랫폼인 Phygital+에서 Games of the Future Astana(게임즈 오브 더 퓨처 아스타나) 2026의 모든 종목에 걸친 전체 리플레이를 계속 시청할 수 있다.

편집자 참고 사항:

Phygital International(피지털 인터내셔널, PI) 소개:

Phygital International(피지털 인터내셔널)은 전 세계 phygital 스포츠의 프로모터이며, 스포츠를 혁신하고 재정의하는 데 주력하고 있다. 이 기구는 Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처)의 관리자이자 권리 보유자로서 각 개최 도시 선정을 위한 입찰 절차를 관장한다.

자세한 정보는 https://phygitalinternational.com에서 확인할 수 있다.

Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처, GOTF) 소개:

Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처)는 신체와 디지털의 세계를 융합하는 연례 국제 행사로, phygital 스포츠의 정점을 이룬다. 이 대회는 전 세계에서 모인 차세대 phygital 스포츠 영웅들을 한자리에 모아 다양한 phygital 종목과 도전 과제에서 경쟁하게 한다. Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 2025는 아랍에미리트 아부다비에서 개최됐으며, Games of the Future(게임즈 오브 더 퓨처) 2026은 카자흐스탄 아스타나에서 개최됐다. 자세한 정보는 https://gofuture.games/에서 확인할 수 있다.

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SOURCE Games of the Future