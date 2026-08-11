Games of the Future Astana 2026（2026 年阿斯塔納未來運動會）歷經 12 天熱血激戰圓滿落幕

參賽選手與隊伍在以下項目中正面交鋒：
- Phygital Basketball（由 Halyk Fund 呈現）
- Phygital Football UFL（由 Samruk-Kazyna 呈現）
- Phygital Dancing（由 SolidcoreResources 呈現）
- Phygital Shooter CS2（由 Yandex Go 呈現）
- Phygital Fighting（由 Kazzinc 呈現）
- Battle Royale PUBG: Battlegrounds（由 Alatau City Bank 呈現）
- MOBA PC Dota 2（由 CenterCredit 呈現）
- MOBA Mobile MLBB（由 Freedom 呈現）
所有項目冠軍全數出爐
17 Gaming 勇奪 Battle Royale 項目冠軍，力壓 GAM The Expendables 成功登頂，並抱走 30 萬美元的最高獎金。Team Vitality 則以季軍之姿登上頒獎台，力壓 Twisted Minds、Geekay Esports 與 Team Falcons 等隊伍。
在 Phygital Basketball 項目中，Wilders 於決賽強勢獲勝，贏得 10 萬美元獎金。Valencia Basket 和 Boca Juniors 等享譽全球的俱樂部也參與了該項目角逐。強勢奪冠的場面亦不只出現在籃球賽場。PlayTime 奪得 MOBA PC 項目冠軍，這是該隊首次在 Games of the Future（未來運動會）這項大型賽事中登頂。奪冠路上，他們先後擊敗 VICI Gaming、Xtreme Gaming 及 Execration 等強勁對手。
Phygital Football 決賽同樣扣人心弦，NS Team 擊敗上屆冠軍 Quetzales-Armadillos，成功奪冠。Peñarol、Los Troncos FC 及 Orlando Pirates Fives 等球會亦有落場較量。在高手雲集的 Phygital Dancing 項目中，Franco Vitali 力壓群雄，包括三屆 Just Dance（舞力全開）世界冠軍 Umutcan Tutuncu，最終登上冠軍寶座。
經過 Beeline Arena 一連 5 天的精彩對決，Team KZ 在 Phygital Shooter 項目中一路過關斬將，最終擊敗 Liga Pro Team，成功加冕冠軍。Eternal Fire 及 Klan Pedrajas 亦有亮眼表現。Archangel Michael 位居 Phygital Fighting 項目榜首，順利奪冠。Bigetron by Vitality 則憑藉整項賽事的出色表現，力壓 ONIC、Aurora Gaming、Team Falcons 及 Team Spirit，贏得 MOBA Mobile 項目冠軍，為本屆賽事的冠軍名單畫上圓滿句號。
Phygital International 行政總裁 Dan Merkley 表示：「Games of the Future Astana 2026（2026 年阿斯塔納未來運動會）向世界展現了 phygital 體育令人振奮的獨特魅力。我們見證傑出的運動員及俱樂部同場較量，熱情的觀眾坐滿各大場館，也看到全球觀眾欣然投入這種展現體育未來面貌的全新體驗。阿斯塔納賽事標誌著這項全球性運動再次向前邁出重要一步，其發展願景、觸及範圍及影響力均持續提升。我要感謝哈薩克共和國政府、本地籌委會，以及促成本屆賽事成功舉行的每一位運動員、每一家俱樂部、每一位合作夥伴、義工及觀眾。我們帶著共同成果所帶來的鼓舞離開哈薩克，並對 phygital 體育的下一步發展充滿期待。」
除賽場競技外，Games of the Future Astana 2026（2026 年阿斯塔納未來運動會）亦匯聚國際體育界及各國政府的領袖和決策者。活動期間，來自 60 多個國家的部長、高階官員與代表，以及聯合國、各國奧會和其他國際組織的代表出席相關活動，為各方就 phygital 運動的未來發展展開對話提供機會。
Games of the Future Astana 2026（2026 年阿斯塔納未來運動會）也觸及廣大的全球受眾。賽事內容透過 289 個傳播管道，以 20 多種語言覆蓋 150 多個國家和地區，全球累積觀看次數達數億次。
觀眾仍可透過 phygital 運動專屬串流平台 Phygital+，觀看 Games of the Future Astana 2026（2026 年阿斯塔納未來運動會）所有項目的完整賽事重播。
編輯備註：
關於 Phygital International（PI）：
Phygital International 是全球 phygital 運動推廣機構，致力以創新重新定義體育運動。該公司是 Games of the Future（未來運動會）的管理兼版權擁有者，並負責監督每個主辦城市的申辦過程。
如欲查看更多資料，請瀏覽：https://phygitalinternational.com
關於 Games of the Future（未來運動會，GOTF）：
Games of the Future 是國際年度盛會，融合實體世界和數碼世界，而成為 phygital 運動的巔峰。本錦標賽雲集來自全球各地的新一代 phygital 運動英雄，而於各式各樣 phygital 項目和挑戰中競技。Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）於阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行，Games of the Future 2026（2026 年未來運動會）則於哈薩克阿斯塔納舉行。
如欲查看更多資料，請瀏覽：https://gofuture.games/
[email protected]
SOURCE Games of the Future
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