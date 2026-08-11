Games of the Future Astana 2026（2026 年阿斯塔納未來運動會）歷經 12 天熱血激戰圓滿落幕

參賽選手與隊伍在以下項目中正面交鋒：

Phygital Basketball（由 Halyk Fund 呈現）

呈現） Phygital Football UFL（由 Samruk-Kazyna 呈現）

呈現） Phygital Dancing（由 SolidcoreResources 呈現）

呈現） Phygital Shooter CS2（由 Yandex Go 呈現）

呈現） Phygital Fighting（由 Kazzinc 呈現）

呈現） Battle Royale PUBG: Battlegrounds（由 Alatau City Bank 呈現）

呈現） MOBA PC Dota 2（由 CenterCredit 呈現）

呈現） MOBA Mobile MLBB（由 Freedom 呈現）

所有項目冠軍全數出爐

17 Gaming 勇奪 Battle Royale 項目冠軍，力壓 GAM The Expendables 成功登頂，並抱走 30 萬美元的最高獎金。Team Vitality 則以季軍之姿登上頒獎台，力壓 Twisted Minds、Geekay Esports 與 Team Falcons 等隊伍。

在 Phygital Basketball 項目中，Wilders 於決賽強勢獲勝，贏得 10 萬美元獎金。Valencia Basket 和 Boca Juniors 等享譽全球的俱樂部也參與了該項目角逐。強勢奪冠的場面亦不只出現在籃球賽場。PlayTime 奪得 MOBA PC 項目冠軍，這是該隊首次在 Games of the Future（未來運動會）這項大型賽事中登頂。奪冠路上，他們先後擊敗 VICI Gaming、Xtreme Gaming 及 Execration 等強勁對手。

Phygital Football 決賽同樣扣人心弦，NS Team 擊敗上屆冠軍 Quetzales-Armadillos，成功奪冠。Peñarol、Los Troncos FC 及 Orlando Pirates Fives 等球會亦有落場較量。在高手雲集的 Phygital Dancing 項目中，Franco Vitali 力壓群雄，包括三屆 Just Dance（舞力全開）世界冠軍 Umutcan Tutuncu，最終登上冠軍寶座。

經過 Beeline Arena 一連 5 天的精彩對決，Team KZ 在 Phygital Shooter 項目中一路過關斬將，最終擊敗 Liga Pro Team，成功加冕冠軍。Eternal Fire 及 Klan Pedrajas 亦有亮眼表現。Archangel Michael 位居 Phygital Fighting 項目榜首，順利奪冠。Bigetron by Vitality 則憑藉整項賽事的出色表現，力壓 ONIC、Aurora Gaming、Team Falcons 及 Team Spirit，贏得 MOBA Mobile 項目冠軍，為本屆賽事的冠軍名單畫上圓滿句號。

Phygital International 行政總裁 Dan Merkley 表示：「Games of the Future Astana 2026（2026 年阿斯塔納未來運動會）向世界展現了 phygital 體育令人振奮的獨特魅力。我們見證傑出的運動員及俱樂部同場較量，熱情的觀眾坐滿各大場館，也看到全球觀眾欣然投入這種展現體育未來面貌的全新體驗。阿斯塔納賽事標誌著這項全球性運動再次向前邁出重要一步，其發展願景、觸及範圍及影響力均持續提升。我要感謝哈薩克共和國政府、本地籌委會，以及促成本屆賽事成功舉行的每一位運動員、每一家俱樂部、每一位合作夥伴、義工及觀眾。我們帶著共同成果所帶來的鼓舞離開哈薩克，並對 phygital 體育的下一步發展充滿期待。」

除賽場競技外，Games of the Future Astana 2026（2026 年阿斯塔納未來運動會）亦匯聚國際體育界及各國政府的領袖和決策者。活動期間，來自 60 多個國家的部長、高階官員與代表，以及聯合國、各國奧會和其他國際組織的代表出席相關活動，為各方就 phygital 運動的未來發展展開對話提供機會。

Games of the Future Astana 2026（2026 年阿斯塔納未來運動會）也觸及廣大的全球受眾。賽事內容透過 289 個傳播管道，以 20 多種語言覆蓋 150 多個國家和地區，全球累積觀看次數達數億次。

觀眾仍可透過 phygital 運動專屬串流平台 Phygital+，觀看 Games of the Future Astana 2026（2026 年阿斯塔納未來運動會）所有項目的完整賽事重播。

編輯備註：

關於 Phygital International（PI）：

Phygital International 是全球 phygital 運動推廣機構，致力以創新重新定義體育運動。該公司是 Games of the Future（未來運動會）的管理兼版權擁有者，並負責監督每個主辦城市的申辦過程。

如欲查看更多資料，請瀏覽：https://phygitalinternational.com

關於 Games of the Future（未來運動會，GOTF）：

Games of the Future 是國際年度盛會，融合實體世界和數碼世界，而成為 phygital 運動的巔峰。本錦標賽雲集來自全球各地的新一代 phygital 運動英雄，而於各式各樣 phygital 項目和挑戰中競技。Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）於阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行，Games of the Future 2026（2026 年未來運動會）則於哈薩克阿斯塔納舉行。

如欲查看更多資料，請瀏覽：https://gofuture.games/

[email protected]

SOURCE Games of the Future