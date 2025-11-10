उग्र मौसम की मार झेल रहे छोटे किसानों के लिए Gates Foundation ने नई प्रतिबद्धता की घोषणा की

विश्व के कुछ सबसे गरीब क्षेत्रों के किसानों को सूखे, बाढ़, गर्मी की लहरों के प्रति अनुकूलन और अधिक आत्मनिर्भरता विकसित करने में सहायता करने के लिए $1.4B के निवेश से साक्ष्य- समर्थित टूल्स तक पहुँच का विस्तार होगा।

बेलेम, ब्राज़ील, 10 नवंबर, 2025/PRNewswire/ -- Gates Foundation ने आज जलवायु अनुकूलन को आगे बढ़ाने, छोटे किसानों को गर्म होते विश्व के प्रति लचीले और गरीबी के खिलाफ कड़ी मेहनत से अर्जित लाभों की रक्षा करने में सहायता करने के लिए एक नई प्रतिबद्धता की घोषणा की है।

ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 में घोषित, जहां अग्रणी स्थानीय स्तर पर अनुकूलन पर जोर दे रहे हैं, $1.4 बिलियन के चार वर्षीय निवेश से उप- सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया के किसानों को उग्र मौसम के अनुकूल ढलने में सहायता कर सकने वाले नवाचारों तक पहुंच में विस्तार किया जाएगा। कृषि पर खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में, छोटे किसान और उनके द्वारा पोषित समुदाय सूखे, बाढ़ और बढ़ते तापमान के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। फिर भी वैश्विक जलवायु वित्त का 1% से भी कम का हिस्सा इन महत्वपूर्ण खाद्य सिस्टमों के लिए बढ़ते खतरों को लक्षित करता है।

Gates Foundation के अध्यक्ष, Bill Gates, ने कहा, " छोटे किसान अपने समुदायों को अत्यंत कठिन समझी जाने वाली परिस्थितियों में भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। हम उनकी प्रतिभा को टूल्स और संसाधनों के साथ सहायता कर रहे हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने में सहायता मिल सके— क्योंकि आत्मनिर्भरता में उनका निवेश सबसे अधिक स्मार्ट और प्रभावशाली कामों में से एक है जो हम लोगों और प्लेनेट के लिए कर सकते हैं।"

यह प्रतिबद्धता Bill Gates के दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जिसे उनके हालिया COP30 ज्ञापन में रेखांकित किया गया है, जिसमें अधिकतम मानवीय प्रभाव के लिए जलवायु निवेश को प्राथमिकता देने की बात कही गई है और यह 2045 तक कई मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के फाउंडेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाती है।

वैश्विक वित्त पोषण अंतराल को संबोधित करना

निम्न आय वाले देशों के किसान विश्व के एक तिहाई खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, लेकिन उन्हें बढ़ते जलवायु खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक अनुकूलन निवेश के बिना, ये झटके खाद्य असुरक्षा को बढ़ाते रहेंगे तथा गरीबी के विरुद्ध कठिन परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियों को उलट देंगे।

विश्व बैंक के शोध से पता चलता है कि 2050 तक विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में लक्षित अनुकूलन निवेश से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। World Resources Institute का अनुमान है कि जलवायु अनुकूलन में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर से एक दशक के भीतर $10 से अधिक का सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

Gates Foundation के CEO, Mark Suzman, ने कहा, " जलवायु अनुकूलन केवल विकास का मुद्दा नहीं है - यह एक आर्थिक और नैतिक अनिवार्यता है। यह नई प्रतिबद्धता पहले से ही उग्र मौसम का सामना करने के लिए नवाचार कर रहे अफ्रीका और दक्षिण एशिया के किसानों के लिए हमारे समर्थन पर आधारित है। लेकिन वे इसे अकेले नहीं कर सकते हैं - शमन के साथ- साथ अनुकूलन को भी प्राथमिकता देने के लिए सरकारों और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा।"

किसान- नेतृत्व वाले नवाचार का विस्तार

जबकि जलवायु परिवर्तन के झटके लगातार बढ़ रहे हैं, किसानों को उनसे अनुकूलन करने में सहायता के लिए आवश्यक वित्तपोषण नहीं हो पा रहा है। 2025 UN State of Food Security and Nutrition रिपोर्ट के अनुसार, अफ्रीका एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहाँ इस वर्ष भूख और कुपोषण में वृद्धि हुई है। Intergovernmental Panel on Climate Change ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल अनुकूलन नहीं किया गया तो 2050 तक अफ्रीका के कुछ हिस्सों में कृषि उत्पादकता में 20% तक की गिरावट आ सकती है।

फाउंडेशन का नया निवेश किसानों के नेतृत्व वाले, साक्ष्य- समर्थित नवाचारों को बढ़ावा देगा, जो बढ़ते जलवायु खतरों के बीच ग्रामीण आजीविका और खाद्य सिस्टमों को मजबूत करेगा।

निम्न सहित पहले से ही परिणाम प्रस्तुत कर रही टेक्नोलॉजियों और दृष्टिकोणों में यह विस्तार करेगा:

डिजिटल परामर्शी सेवाएँ: 2030 तक अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के 100 मिलियन किसानों तक पहुँचने के लक्ष्य वाली AIM for Scale पहल सहित मोबाइल ऐप, SMS और अन्य प्लेटफ़ॉर्म जो किसानों को सूविचारित रोपण के निर्णय लेने और जोखिम प्रबंधन में सहायता करने के लिए समय पर, अनुकूलित जानकारियां प्रदान करना।





जलवायु- प्रतिरोधी फसलें और पशुधन: ऐसी किस्में जो सूखे, गर्मी और उभरते कीटों का सामना कर सकने के साथ- साथ पैदावार और पोषण में सुधार कर सकें





मृदा स्वास्थ्य नवाचार: ऐसे उपाय जो क्षरित भूमि को पुनर्स्थापित करें, उत्पादकता बढ़ाएँ, और उत्सर्जन कम करें - मृदा विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए Novo Nordisk Foundation के साथ $30 मिलियन की साझेदारी द्वारा समर्थित

वैश्विक प्रभाव को बढ़ावा देने वाली साझेदारियाँ

यह नई प्रतिबद्धता फाउंडेशन की COP27 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से विस्तारित या लॉन्च की गई साझेदारियों पर आधारित है, जो पहले से ही कई मिलियन किसानों तक पहुँच रही हैं। उदाहरणों में निम्न शामिल हैं:

AIM for Scale: 2023 में शुरू की गई इस वैश्विक साझेदारी ने 2025 की मानसून ऋतु के दौरान 13 भारतीय राज्यों के लगभग 40 मिलियन किसानों को AI- संचालित SMS से मौसम पूर्वानुमान प्रदान किए, जिससे लाखों एकड़ फसलों की सुरक्षा में सहायता मिली।

TomorrowNow और KALRO: Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO) के साथ मिलकर तंजानिया, मलावी और जाम्बिया में भी इसका विस्तार करते हुए TomorrowNow 5 मिलियन से अधिक केन्याई किसानों को अति- स्थानीय मौसम अलर्ट प्रदान कर रहा है, जिससे उपज में सुधार हो रहा है और फसल हानि कम हो रही है।

Gates Foundation स्थानीय शोधकर्ताओं, सरकारों और निजी क्षेत्र के साझेदारों के साथ मिलकर ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है - जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और खाद्य सिस्टमों को दीर्घकालिक रूप से मजबूत किया जा सके।

TomorrowNow के CEO, Wanjeri Mbugua ने कहा, "हमने देखा है कि जब छोटे किसानों के पास सही उपकरण और संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो क्या संभव है—वे किसी और की तुलना में तेज़ी से अनुकूलन करते हैं। सही निवेश और मजबूत साझेदारी के साथ, हम किसानों के हाथों में सीधे तौर पर शक्तिशाली, डेटा-संचालित समाधान दे सकते हैं - ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें और अपनी शर्तों पर आत्मनिर्भर बन सकें।"

COP30 में सहयोग

यह निवेश अफ्रीकी अग्रणीयों और ब्राज़ील की COP30 प्रेसीडेंसी के नेतृत्व में साझा वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है - जिसमें भोजन, आजीविका और स्वास्थ्य को आत्मनिर्भर योजना के केंद्र में रखा गया है। सामाजिक कार्यक्रमों को टिकाऊ कृषि नवाचार के साथ जोड़ने का ब्राज़ील का अपना अनुभव दर्शाता है कि समावेशी अनुकूलन किस प्रकार से न्यायसंगत विकास को बढ़ावा दे सकता है।

ब्राज़ील के Ministry of Agriculture and Livestock, Embrapa, AGRA, AIM for Scale, CGIAR, Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), Forum for Agricultural Research in Africa (FARA), और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर, फाउंडेशन COP30 में Agricultural Innovation Showcaseकी सह-मेजबानी करेगा। 10 नवंबर को होने वाले एक उच्च स्तरीय इवेंट और एक फिज़िकल प्रदर्शनी के रूप में, यह प्रदर्शनी किसानों के लिए और कई अन्य मामलों में किसानों द्वारा तैयार किए गए किफायती, जलवायु-स्मार्ट समाधानों पर प्रकाश डालेगी। अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है: https://www.embrapa.br/en/cop30/agrizone

