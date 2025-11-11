La Fondation Gates annonce un nouvel engagement sur le site en faveur des petits exploitants agricoles en première ligne face aux conditions météorologiques extrêmes

Un investissement de 1,4 milliard de dollars élargit l'accès à des outils fondés sur des données probantes pour aider les agriculteurs de certaines des régions les plus pauvres du monde à s'adapter et à renforcer leur résistance aux sécheresses, aux inondations et aux vagues de chaleur.

BELÉM, Brésil, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Fondation Gates a annoncé aujourd'hui un nouvel engagement pour faire progresser l'adaptation au climat, en aidant les petits exploitants agricoles à renforcer leur résilience face à un monde qui se réchauffe et à protéger les gains durement acquis contre la pauvreté.

Annoncé lors de la COP30 à Belém, au Brésil, où les dirigeants mettent l'accent sur l'adaptation au niveau local, cet investissement de 1,4 milliard de dollars sur quatre ans élargira l'accès aux innovations qui aident les agriculteurs d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud à s'adapter aux conditions météorologiques extrêmes. Dans ces régions, où la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance dépendent de l'agriculture, les petits exploitants agricoles et les communautés qu'ils nourrissent sont parmi les plus exposés aux sécheresses, aux inondations et à la hausse des températures. Pourtant, moins de 1 % du financement mondial de la lutte contre le changement climatique est consacré aux menaces croissantes qui pèsent sur ces systèmes alimentaires vitaux.

« Les petits exploitants agricoles nourrissent leurs communautés dans les conditions les plus difficiles que l'on puisse imaginer », a déclaré Bill Gates, président de la Fondation Gates. « Nous soutenons leur ingéniosité avec les outils et les ressources pour les aider à prospérer, car investir dans leur résilience est l'une des choses les plus intelligentes et les plus impactantes que nous puissions faire pour les gens et la planète. »

Cet engagement s'inscrit dans la vision de Bill Gates, exposée dans son récent mémo de la COP30, qui consiste à donner la priorité aux investissements dans le domaine du climat pour un impact humain maximal et à faire progresser l'objectif de la fondation qui est de sortir des millions de personnes de la pauvreté d'ici 2045.

Combler le déficit de financement au niveau mondial

Les agriculteurs des pays à faible revenu produisent un tiers des denrées alimentaires mondiales mais sont confrontés à des menaces climatiques croissantes. Sans un investissement plus important dans l'adaptation, ces chocs continueront à alimenter l'insécurité alimentaire et à réduire à néant les gains durement acquis en matière de lutte contre la pauvreté.

Une étude de la Banque mondiale montre que des investissements ciblés dans l'adaptation pourraient stimuler le PIB, en particulier dans les petits États insulaires en développement, jusqu'à 15 points de pourcentage d'ici 2050. L'Institut des ressources mondiales estime que chaque dollar investi dans l'adaptation au climat rapportera plus de 10 dollars en avantages sociaux et économiques en l'espace d'une décennie.

« L'adaptation au climat n'est pas seulement une question de développement, c'est un impératif économique et moral », a déclaré Mark Suzman, directeur général de la Fondation Gates. « Ce nouvel engagement s'inscrit dans le prolongement du soutien que nous apportons aux agriculteurs d'Afrique et d'Asie du Sud qui innovent déjà pour résister aux conditions météorologiques extrêmes. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls : les gouvernements et le secteur privé doivent travailler ensemble pour donner la priorité à l'adaptation en même temps qu'à l'atténuation ».

Développer l'innovation menée par les agriculteurs

Alors que les chocs climatiques continuent de s'intensifier, le financement nécessaire pour aider les agriculteurs à s'y adapter ne suit pas. Selon le rapport 2025 de l'ONU sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition, l'Afrique est la seule région où la faim et la malnutrition ont augmenté cette année. Sans adaptation urgente, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat avertit que la productivité agricole dans certaines parties de l'Afrique pourrait chuter de 20 % d'ici à 2050.

Le nouvel investissement de la fondation permettra de développer des innovations dirigées par les agriculteurs et fondées sur des données probantes, qui renforcent les moyens de subsistance et les systèmes alimentaires en milieu rural, dans un contexte de menaces climatiques croissantes.

Il développera les technologies et les approches qui ont déjà donné des résultats, notamment :

Services de conseil numérique : Des applications mobiles, des SMS et d'autres plateformes qui fournissent des informations opportunes et personnalisées pour aider les agriculteurs à prendre des décisions de plantation éclairées et à gérer les risques, y compris le soutien à l'initiative AIM for Scale , qui vise à atteindre 100 millions d'agriculteurs en Afrique, en Asie et en Amérique latine d'ici à 2030.





Des applications mobiles, des SMS et d'autres plateformes qui fournissent des informations opportunes et personnalisées pour aider les agriculteurs à prendre des décisions de plantation éclairées et à gérer les risques, y compris le soutien à l'initiative AIM for Scale , qui vise à atteindre 100 millions d'agriculteurs en Afrique, en Asie et en Amérique latine d'ici à 2030. Cultures et élevage résistants au climat : Des variétés qui résistent à la sécheresse, à la chaleur et aux nouveaux ravageurs tout en améliorant les rendements et la nutrition.





Des variétés qui résistent à la sécheresse, à la chaleur et aux nouveaux ravageurs tout en améliorant les rendements et la nutrition. Innovations en matière de santé des sols : Des approches qui restaurent les terres dégradées, améliorent la productivité et réduisent les émissions - soutenues par un partenariat de 30 millions de dollars avec la Fondation Novo Nordisk pour faire avancer la recherche sur les sciences du sol.

Des partenariats pour un impact mondial

Ce nouvel engagement s'appuie sur des partenariats qui ont été élargis ou lancés dans le cadre des engagements pris par la fondationlors de la COP27 et qui touchent déjà des millions d'agriculteurs. En voici quelques exemples :

AIM for Scale : Lancé en 2023, ce partenariat mondial a fourni des prévisions météorologiques par SMS alimentées par l'IA à près de 40 millions d'agriculteurs dans 13 États indiens pendant la saison de la mousson 2025, contribuant ainsi à protéger des millions d'hectares de cultures.

TomorrowNow et KALRO : En collaboration avec l'Organisation kényane de recherche sur l'agriculture et l'élevage (KALRO), TomorrowNow fournit des alertes météorologiques hyperlocales à plus de 5 millions d'agriculteurs kényans, ce qui permet d'améliorer les rendements et de réduire les pertes de récoltes, avec une expansion en cours en Tanzanie, au Malawi et en Zambie.

La Fondation Gates collabore avec des chercheurs locaux, des gouvernements et des partenaires du secteur privé afin d'intensifier ces efforts et de renforcer les économies rurales et les systèmes alimentaires à long terme.

« Nous avons vu ce qui est possible lorsque les petits exploitants agricoles ont accès aux bons outils et aux bonnes ressources - ils s'adaptent plus vite que quiconque », a déclaré Wanjeri Mbugua, PDG de TomorrowNow. « Avec un investissement approprié et des partenariats solides, nous pouvons mettre des solutions puissantes et basées sur des données directement entre les mains des agriculteurs, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et renforcer leur résilience selon leurs propres conditions. »

Collaboration à la COP30

Cet investissement reflète un engagement mondial commun - mené par les dirigeants africains et la présidence brésilienne de la COP30 - de placer l'alimentation, les moyens de subsistance et la santé au centre de la planification de la résilience. L'expérience du Brésil, qui associe des programmes sociaux à des innovations agricoles durables, montre comment une adaptation inclusive peut favoriser une croissance équitable.

En collaboration avec le ministère brésilien de l'Agriculture et de l'Élevage, Embrapa, l'AGRA, AIM for Scale, le CGIAR, l'Académie chinoise des sciences agricoles (CAAS), le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA) et les Émirats arabes unis, la fondation co-organisera le Salon de l'innovation agricole lors de la COP30. À la fois événement de haut niveau le 10 novembre et exposition physique, la vitrine mettra en lumière des solutions abordables et intelligentes sur le plan climatique, conçues pour et, dans de nombreux cas, par les agriculteurs. Plus d'informations sont disponibles ici : https://www.embrapa.br/en/cop30/agrizone

