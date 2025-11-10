Gates Foundation تُعلن عن التزام جديد لدعم صغار المزارعين الذين يتعرَّضون لظروف مناخية قاسية

يسهم استثمار بقيمة 1.4 مليار دولار في توسيع الوصول إلى أدوات مثبتة علميًا لمساعدة المزارعين في بعض أفقر مناطق العالم على التكيف مع الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة

بيليم، البرازيل, 10 نوفمبر، 2025/PRNewswire/ -- أعلنت Gates Foundation اليوم عن التزام جديد لدعم جهود التكيف مع تغيُّر المناخ، وتمكين صغار المزارعين من تعزيز قدرتهم على الصمود في عالم يزداد حرارة، والحفاظ على المكاسب التي حققوها بصعوبة في مواجهة الفقر.

تم الإعلان عن هذا الالتزام في مؤتمر COP30 في بيليم، البرازيل، حيث يركز القادة على التكيُّف المحلي والموجَّه من المجتمعات. وسيتيح الاستثمار الذي يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.4 مليار دولار توسيع نطاق الوصول إلى الابتكارات التي تساعد المزارعين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا على مواجهة الأحوال الجوية القاسية والتكيُّف معها. في هذه المناطق، التي يعتمد فيها الأمن الغذائي وسبُل العيش على الزراعة، يُعدُّ صغار المزارعين والمجتمعات التي يدعمونها من بين الأكثر تعرضًا للجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة. ورغم ذلك، فإن أقل من 1% من التمويل المناخي العالمي موجه للتصدي لهذه التهديدات المتزايدة التي تواجه النظم الغذائية الحيوية.

قال Bill Gates، رئيس Gates Foundation: "يعمل صغار المزارعين على توفير الطعام لمجتمعاتهم في أصعب الظروف التي يمكن تخيُّلها". "نحن ندعم ابتكاراتهم من خلال توفير الأدوات والموارد التي تمكِّنهم من النجاح والازدهار، لأن الاستثمار في قدرتهم على الصمود يُعدُّ من أذكى وأكثر الإجراءات تأثيرًا التي يمكن اتخاذها لصالح البشر والكوكب".

يدعم هذا الالتزام رؤية Bill Gates، كما وردت في مذكّرته الأخيرة لمؤتمر COP30 ، والتي تركز على توجيه الاستثمارات المناخية لتحقيق أقصى تأثير على البشر، ويعزِّز في الوقت نفسه هدف المؤسسة المتمثل في تمكين ملايين الأشخاص من الخروج من دائرة الفقر بحلول عام 2045 .

رأب فجوة التمويل العالمية

ينتج المزارعون في البلدان منخفضة الدخل نحو ثلث غذاء العالم، لكنهم يواجهون تهديدات مناخية متزايدة. وبدون زيادة الاستثمارات في التكيُّف مع الأجواء المناخية، ستؤدي هذه الصدمات إلى مواصلة تفاقم مسألة انعدام الأمن الغذائي وتقويض المكاسب التي تحققت بصعوبة في مكافحة الفقر.

تشير أبحاث البنك الدولي إلى أن الاستثمارات المستهدفة في التكيُّف مع الأجواء المناخية يمكن أن تعزِّز الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وخاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، بنسبة تصل إلى 15 نقطة مئوية بحلول عام 2050. ويقدِّر معهد الموارد العالمية أن كل دولار يُستثمر في التكيُّف مع المناخ قد يولّد أكثر من 10 دولارات من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية خلال عقد من الزمن.

قال Mark Suzman، الرئيس التنفيذي لـ Gates Foundation: "التكيُّف مع المناخ ليس مجرد مسألة تنموية — بل هو واجب اقتصادي وأخلاقي". "يبني هذا الالتزام الجديد على دعمنا للمزارعين في أفريقيا وجنوب آسيا الذين يعهدون إلى الابتكار بالفعل لمواجهة الأحوال الجوية القاسية. لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك بمفردهم — يجب على الحكومات والقطاع الخاص العمل معًا لإعطاء الأولوية للتكيُّف مع المناخ إلى جانب التخفيف من آثار التغيُّر المناخي".

توسيع نطاق الابتكار الذي يقوده المزارعون

مع استمرار تزايد الصدمات المناخية، فإن التمويل اللازم لمساعدة المزارعين على التكيُّف معها لا يواكب الحاجة المتنامية. وأفاد تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2025 أن أفريقيا كانت المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في معدلات الجوع وسوء التغذية هذا العام. وتحذر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ من أن الإنتاجية الزراعية في أجزاء من أفريقيا قد تنخفض بنسبة تصل إلى 20% بحلول عام 2050.

يهدف الاستثمار الجديد للمؤسسة إلى توسيع نطاق الابتكارات الريادية للمزارعين والمعتمدة على الأدلة، لتعزيز سبُل العيش الريفية والنظم الغذائية في مواجهة التهديدات المناخية المتزايدة.

وسيُركز الاستثمار على تطوير تقنيات وأساليب أثبتت جدواها بالفعل، بما في ذلك:

الخدمات الاستشارية الرقمية: تطبيقات الهواتف المحمولة، والرسائل النصية القصيرة، وغيرها من المنصَّات التي توفر معلومات دقيقة ومخصَّصة في الوقت المناسب لمساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات زراعية مستنيرة وإدارة المخاطر، بما في ذلك دعم مبادرة AIM for Scale التي تستهدف الوصول إلى 100 مليون مزارع في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بحلول عام 2030

المحاصيل والثروة الحيوانية المقاومة لتغيُّر المناخ: سلالات وأصناف تتحمل الجفاف والحرارة والآفات الناشئة، مع تعزيز الغلة والقيمة الغذائية

ابتكارات صحة التربة: أساليب تعمل على استعادة الأراضي المتدهورة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الانبعاثات، بدعم شراكة بقيمة 30 مليون دولار مع Novo Nordisk Foundation لتعزيز أبحاث علوم التربة

الشراكات التي تُحقق تأثيرًا عالميًا

يبني هذا الالتزام الجديد على شراكات تم توسيعها أو إطلاقها من خلال تعهدات المؤسسة في مؤتمر COP27 ، والتي وصلت بالفعل إلى ملايين المزارعين. ومن الأمثلة على ذلك:

AIM for Scale: أُطلقت في عام 2023، وقدَّمت هذه الشراكة العالمية توقعات الطقس عبر الرسائل النصية القصيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لما يقرب من 40 مليون مزارع في 13 ولاية هندية خلال موسم الأمطار لعام 2025، مما ساعد على حماية ملايين الأفدنة من المحاصيل.

TomorrowNow وKALRO: بالتعاون مع منظمة كينيا للأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية (KALRO)، تقدِّم TomorrowNow تنبيهات الطقس الدقيقة لأكثر من 5 ملايين مزارع كيني، مما يحسن الغلة ويقلل خسائر المحاصيل، مع توسع جاري في تنزانيا ومالاوي وزامبيا.

تعمل Gates Foundation جنبًا إلى جنب مع الباحثين المحليين والحكومات والشركاء في القطاع الخاص لتوسيع نطاق هذه الجهود — معززة بذلك الاقتصاديات الريفية والنظم الغذائية على المدى الطويل.

قالت Wanjeri Mbugua، الرئيسة التنفيذية لشركة TomorrowNow: "لقد شاهدنا النتائج الممكنة عندما يحصل صغار المزارعين على الأدوات والموارد المناسبة — فهم يتكيفون بسرعة أكبر من أي جهة أخرى". "ومع الاستثمار الصحيح والشراكات المتينة، يمكننا تزويد المزارعين بحلول قوية قائمة على البيانات مباشرة، ما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وبناء القدرة على الصمود وفقًا لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة".

التعاون في مؤتمر COP30

يعكس هذا الاستثمار التزامًا عالميًا مشتركًا تقوده الدول الأفريقية ورئاسة البرازيل لمؤتمر COP30، ويهدف إلى وضع الغذاء وسبُل العيش والصحة في قلب خطط بناء القدرة على الصمود أمام التغيُّر المناخي. وتُبرز تجربة البرازيل في الدمج بين البرامج الاجتماعية والابتكار الزراعي المستدام كيف يمكن للتكيُّف الشامل أن يكون محفزًا لنمو عادل وشامل للجميع.

وبالشراكة مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل، ومؤسسة Embrapa، والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا (AGRA)، ومبادرة AIM for Scale، والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، والأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية (CAAS)، ومنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا (FARA)، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ستتعاون المؤسسة في استضافة معرض الابتكار الزراعي خلال مؤتمر COP30. وسيتضمن المعرض فعالية رفيعة المستوى في 10 نوفمبر، إلى جانب معرض فعلي يُسلط الضوء على حلول مبتكرة وذكية مناخيًا، ومنخفضة التكلفة، صُممت خصيصًا من أجل المزارعين وغالبًا بمشاركتهم الفاعلة. يتوفَّر المزيد من المعلومات على: https://www.embrapa.br/en/cop30/agrizone

