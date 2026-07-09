TAIPEI, 9 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, a principal marca mundial de computadores, demonstra como o clustering de quatro nós da AI TOP ATOM amplia a computação local de IA para cargas de trabalho cada vez mais complexas. À medida que modelos de IA, simulações científicas e aplicações empresariais continuam a crescer em tamanho e complexidade, sistemas independentes estão cada vez mais incapazes de atender às crescentes demandas de memória e computação. O clustering AI TOP ATOM remove essa restrição, permitindo que cargas de trabalho com alto consumo de memória sejam executadas localmente, sem comprometer a segurança dos dados.

GIGABYTE demonstra o clustering de quatro nós do AI TOP ATOM na computação científica

Cada nó AI TOP ATOM oferece 1 PFLOPS FP4 de desempenho de IA e 128 GB de memória unificada. Por meio de um switch de 200GbE compatível com RoCE, quatro nós interconectados, cada um com 128 GB de memória unificada, permitem que cargas de trabalho intensivas em memória escalem além dos limites de um sistema independente. A arquitetura modular permite que as organizações escalem de um nó para quatro à medida que os requisitos de carga de trabalho evoluem, mantendo a implantação local e plena soberania dos dados, fornecendo uma base escalável para cargas de trabalho maiores em IA e computação científica.

Para demonstrar essas capacidades, a GIGABYTE colaborou com a NVIDIA para apresentar um fluxo de trabalho de computação científica orientado por IA nos clusters AI TOP ATOM. Alimentado por projetos NVIDIA NemoClaw, o fluxo de trabalho orquestra modelos open-source NVIDIA Nemotron-3-Nano-30B-NVFP4 para geração de hipóteses de pesquisa e despacha o GROMACS para executar simulações em todo o cluster. Ao conectar o raciocínio de IA à simulação científica, o fluxo de trabalho demonstra como pesquisas impulsionadas por inteligência artifical podem ser realizadas em um ambiente de computação em cluster.

Como parte da demonstração, o fluxo de trabalho é aplicado ao desenvolvimento de materiais de interface térmica (TIM) para empacotamento avançado de semicondutores, uma carga de trabalho que depende cada vez mais de simulações de dinâmica molecular em larga escala. Enquanto sistemas independentes normalmente se limitam a simulações de aproximadamente 10 milhões de átomos antes de enfrentarem restrições de memória, um cluster deAI TOP ATOM de quatro nós estende a capacidade de simulação além de 30 milhões de átomos para pesquisas de empacotamento de CI de próxima geração.

A demonstração destaca como o clustering de quatro nós AI TOP ATOM pode suportar simulações científicas em maior escala que excedem as capacidades de um sistema independente, estendendo seu papel do desenvolvimento de IA para aplicações emergentes de computação científica. Para mais informações, acesse GIGABYTE AI TOP ATOM.

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FONTE GIGABYTE