A GIGABYTE AORUS GeForce RTX™ Série 50 AI BOX traz potência de computacional de nível de desktop e um ecossistema de IA acessível para notebooks ultrafinos

TAIPEI, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computação, apresentou na COMPUTEX 2026 o AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX, equipado com a arquitetura NVIDIA Blackwell, que oferece desempenho de nível desktop para notebooks ultrafinos. Projetada para oferecer recursos revolucionários, a linha inclui o modelo top de linha AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX e a compacta AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX, atendendo gamers, criadores de conteúdo e entusiastas de IA. Além do hardware, o software AI BOX GPU Selector aumenta ainda mais a flexibilidade ao simplificar a distribuição das cargas de trabalho para um desempenho otimizado.

A GIGABYTE AORUS GeForce RTX™ Série 50 AI BOX traz potência de computação de nível de desktop e um ecossistema de IA acessível para notebooks ultrabook

O modelo flagship AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX oferece mais de 3.000 AI TOPS de potência de computacional FP4 com 32 GB de VRAM, suportando grandes modelos de linguagem, IA generativa, inferência e cargas de trabalho criativas exigentes. Já a compacta AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX oferece uma solução acessível para ultrabooks com um design leve. Com 16 GB de VRAM, permite jogos em resoluções de 1080p a 2K, geração local de imagens por IA, renderização 3D e tarefas diárias de IA.

Complementando o poder de processamento do hardware, o exclusivo software GPU Selector oferece um controle intuitivo sobre configurações com várias GPUs. Isso permite que os usuários distribuam tarefas entre a GPU integrada do notebook e o AI BOX para otimizar a eficiência computacional. Ao simplificar o gerenciamento de sistemas com múltiplas GPUs e garantir uma alocação eficiente de recursos, o GPU Selector melhora o desempenho geral do sistema e a experiência do usuário.

Para garantir um desempenho estável sob cargas de trabalho intensas, ambos os modelos AI BOX estão equipados com soluções avançadas de refrigeração. A AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX conta com o sistema de resfriamento líquido all-in-one WATERFORCE, que integra um radiador de alumínio de 240 mm e duas ventoinhas de 120 mm para uma dissipação eficiente do calor. A placa AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX incorpora o sistema de refrigeração WINDFORCE, que combina o design patenteado da ventoinha Hawk Fan com gel termocondutor de nível de servidor para garantir estabilidade a longo prazo e um funcionamento silencioso.

Ambos os modelos AÍ BOX oferecem conectividade Thunderbolt™ 5, além de Ethernet, expansão USB e saídas para quatro monitores, transformando laptops em poderosas estações de trabalho de IA ou plataformas de jogos de alto desempenho. Aproveitando o desempenho escalável e a conectividade versátil, o AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX redefine a computação portátil e torna a IA mais acessível por meio do Ecossistema de IA da GIGABYTE. Para obter mais informações sobre o produto, acesse o site oficial da GIGABYTE.

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FONTE GIGABYTE