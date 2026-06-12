TAIPEI, 11 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, uma das principais marcas globais de tecnologia e computação, encerrou sua participação na COMPUTEX 2026 com uma série de produtos reconhecidos por veículos internacionais especializados e organizações do setor. Apresentada sob o tema ENTER INFINITY, em comemoração aos 40 anos da empresa, a exposição destacou inovações em inteligência artificial, games, design de produtos e experiência do usuário, conquistando diversos prêmios, incluindo distinções Best of COMPUTEX, Editor's Choice e outros reconhecimentos da indústria.

GIGABYTE celebra 40 anos na COMPUTEX 2026 com soluções premiadas em IA, games e design

Um dos grandes destaques foi a placa-mãe X870E AORUS INFINITY NEXT, amplamente elogiada pela imprensa internacional por combinar engenharia inspirada na exploração espacial, tecnologias avançadas de dissipação térmica e um design diferenciado. O modelo incorpora materiais térmicos de nível aeroespacial, tecnologias de impressão metálica em 3D, uma estrutura AI Gyroid capaz de ampliar a área de dissipação para resfriamento em até 44% e um sistema de alimentação com 64 fases, capaz de fornecer até 5.120 amperes. A publicação Tom's Hardware descreveu a placa como "repleta de engenharia térmica de nível espacial nunca antes utilizada e com uma estética inédita". A empresa também apresentou a linha INFINITY em sua forma mais abrangente até o momento, incluindo placas-mãe, placas de vídeo, periféricos gamer e gabinetes. Com isso, a visão ENTER INFINITY foi expandida para todo o ecossistema de montagem de PCs.

Durante o evento, a GIGABYTE também demonstrou a convergência entre inteligência artificial e games em todo o seu ecossistema tecnológico. As soluções AI TOP, os PCs com IA e a premiada AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX evidenciaram recursos escaláveis de inteligência artificial local, atendendo desde aplicações de produtividade pessoal até fluxos de trabalho avançados de IA. Já o notebook gamer AORUS MASTER 16 AI, vencedor do prêmio COMPUTEX Best Choice Award, reforçou o compromisso da empresa em oferecer experiências de jogo inteligentes e de alto desempenho. No segmento de monitores, a companhia ampliou seu portfólio com o FM275K16P, reconhecido pela mídia especializada como o primeiro monitor gamer Mini LED multimodo 5K de 27 polegadas do mundo, fortalecendo sua posição de liderança em tecnologias de exibição de última geração.

A inovação em design também teve papel central na exposição. Desde a premiada AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD até o ecossistema de PCs sem cabos STEALTH, a GIGABYTE demonstrou que desempenho de ponta e estética premium podem coexistir em plataformas gamer modernas. Essa mesma filosofia foi aplicada à própria experiência da exposição ENTER INFINITY. Por meio de uma arquitetura modular para o estande, sistemas reutilizáveis de exibição e um planejamento operacional voltado à sustentabilidade, a empresa criou uma experiência imersiva que recebeu a certificação COMPUTEX 2026 ECOBooth de Exposição Sustentável. O reconhecimento destaca a capacidade de equilibrar engajamento do público e responsabilidade ambiental por meio de um design cuidadosamente planejado.

Ao celebrar seu 40º aniversário, o conceito ENTER INFINITY representa não apenas um marco na trajetória da GIGABYTE, mas também sua visão para o futuro, reunindo inteligência artificial, games, design e sustentabilidade para impulsionar a próxima geração da computação inteligente. Para mais informações, acesse o site oficial.

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FONTE GIGABYTE