GIGABYTE presenta el clúster de cuatro nodos AI TOP ATOM aplicado a la computación científica

TAIPÉI, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, muestra cómo el clúster de cuatro nodos AI TOP ATOM permite escalar la computación de IA local para cargas de trabajo cada vez más complejas. A medida que los modelos de IA, las simulaciones científicas y las aplicaciones empresariales incrementan su tamaño y complejidad, los sistemas independientes resultan cada vez más insuficientes para satisfacer la creciente demanda de memoria y capacidad de computación. El clúster AI TOP ATOM elimina esa limitación y permite ejecutar en local cargas de trabajo intensivas en memoria sin comprometer la seguridad de los datos.

GIGABYTE Demonstrates AI TOP ATOM Four-Node Clustering on Scientific Computing

Cada nodo AI TOP ATOM ofrece un rendimiento de IA de 1 PFLOPS en FP4 y 128 GB de memoria unificada. A través de un switch de 200GbE compatible con RoCE, cuatro nodos interconectados, cada uno con 128 GB de memoria unificada, permiten escalar cargas de trabajo intensivas en memoria más allá de los límites de un sistema independiente. La arquitectura modular permite a las organizaciones escalar de uno a cuatro nodos a medida que evolucionan los requisitos de las cargas de trabajo, manteniendo el despliegue en local y la plena soberanía de los datos, además de aportar una base escalable para las cargas de trabajo más exigentes de IA y de computación científica.

Para demostrar estas capacidades, GIGABYTE ha colaborado con NVIDIA en la presentación de un flujo de trabajo de computación científica impulsado por IA en clústeres AI TOP ATOM. El flujo de trabajo, impulsado por los blueprints de NVIDIA NemoClaw, orquesta los modelos de código abierto NVIDIA Nemotron-3-Nano-30B-NVFP4 para la generación de hipótesis de investigación y despliega GROMACS para ejecutar simulaciones en todo el clúster. Al conectar el razonamiento de la IA con la simulación científica, el flujo de trabajo demuestra cómo puede ejecutarse la investigación impulsada por IA en un entorno de computación en clúster.

Como parte de la demostración, el flujo de trabajo se aplica al desarrollo de materiales de interfaz térmica (TIM, por sus siglas en inglés) para el encapsulado avanzado de semiconductores, una carga de trabajo que depende cada vez más de simulaciones de dinámica molecular a gran escala. Mientras que los sistemas independientes suelen estar limitados a simulaciones de aproximadamente 10 millones de átomos antes de encontrarse con restricciones de memoria, un clúster AI TOP ATOM de cuatro nodos amplía la capacidad de simulación por encima de los 30 millones de átomos para la investigación del encapsulado de circuitos integrados de nueva generación.

La demostración pone de relieve cómo el clúster de cuatro nodos AI TOP ATOM puede dar soporte a simulaciones científicas de mayor escala que superan las capacidades de un sistema independiente, ampliando su papel del desarrollo de IA a las nuevas aplicaciones de computación científica. Para obtener más información, visite GIGABYTE AI TOP ATOM.

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