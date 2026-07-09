GIGABYTE présente un cluster AI TOP ATOM à quatre nœuds dédié au calcul scientifique

TAIPEI, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque mondiale d'ordinateurs, montre comment le cluster AI TOP ATOM à quatre nœuds permet de faire évoluer le calcul d'IA local pour des charges de travail de plus en plus complexes. Alors que les modèles d'IA, les simulations scientifiques et les applications d'entreprise ne cessent de gagner en taille et en complexité, les systèmes autonomes s'avèrent de plus en plus insuffisants pour répondre aux besoins croissants en mémoire et en puissance de calcul. Le cluster AI TOP ATOM supprime cette contrainte, permettant ainsi l'exécution locale de charges de travail gourmandes en mémoire sans compromettre la sécurité des données.

GIGABYTE Demonstrates AI TOP ATOM Four-Node Clustering on Scientific Computing

Chaque nœud AI TOP ATOM offre une puissance de calcul IA FP4 de 1 PFLOPS et 128 Go de mémoire unifiée. Grâce à un commutateur 200 GbE compatible RoCE, quatre nœuds interconnectés, dotés chacun de 128 Go de mémoire unifiée, permettent aux charges de travail gourmandes en mémoire de s'étendre au-delà des limites d'un système autonome. L'architecture modulaire permet aux organisations de passer d'un à quatre nœuds à mesure que les besoins en matière de charges de travail évoluent, tout en conservant un déploiement local et une souveraineté totale sur les données, offrant ainsi une base évolutive pour des charges de travail plus importantes dans les domaines de l'IA et du calcul scientifique.

Pour illustrer ces capacités, GIGABYTE s'est associé à NVIDIA afin de présenter un workflow de calcul scientifique basé sur l'IA sur des clusters AI TOP ATOM. S'appuyant sur les blueprints NVIDIA NemoClaw, ce workflow orchestre les modèles open source NVIDIA Nemotron-3-Nano-30B-NVFP4 destinés à la formulation d'hypothèses de recherche, et lance GROMACS pour exécuter des simulations sur l'ensemble du cluster. En associant le raisonnement basé sur l'IA à la simulation scientifique, ce flux de travail montre comment mener des recherches fondées sur l'IA au sein d'un environnement informatique en cluster.

Dans le cadre de cette démonstration, ce workflow est appliqué au développement de matériaux d'interface thermique (TIM) destinés à l'encapsulation avancée des semi-conducteurs, un domaine qui repose de plus en plus sur des simulations de dynamique moléculaire à grande échelle. Alors que les systèmes autonomes sont généralement limités à des simulations d'environ dix millions d'atomes avant de se heurter à des contraintes de mémoire, un cluster AI TOP ATOM à quatre nœuds étend la capacité de simulation au-delà de 30 millions d'atomes pour la recherche sur les boîtiers de circuits intégrés de nouvelle génération.

Cette démonstration met en évidence la manière dont le cluster à quatre nœuds AI TOP ATOM peut prendre en charge des simulations scientifiques à plus grande échelle, dépassant les capacités d'un système autonome, et étend ainsi son rôle du développement de l'IA aux applications émergentes du calcul scientifique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur GIGABYTE AI TOP ATOM.

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