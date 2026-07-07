ĐÀI BẮC, ngày 7 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, đã trình diễn cách thức cụm bốn nút AI TOP ATOM mở rộng năng lực điện toán AI cục bộ (local AI) để đáp ứng các khối lượng công việc ngày càng phức tạp. Trong bối cảnh các mô hình AI, mô phỏng khoa học và ứng dụng doanh nghiệp tiếp tục gia tăng về quy mô và độ phức tạp, các hệ thống độc lập ngày càng không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bộ nhớ và năng lực tính toán. Cụm AI TOP ATOM loại bỏ hạn chế này, cho phép các khối lượng công việc đòi hỏi dung lượng bộ nhớ lớn được thực hiện cục bộ mà không ảnh hưởng đến bảo mật dữ liệu.

GIGABYTE trình diễn cụm Four Node AI TOP ATOM trong tính toán khoa học

Mỗi nút AI TOP ATOM cung cấp hiệu năng AI đạt 1 PFLOPS FP4 và 128 GB bộ nhớ hợp nhất. Thông qua một bộ chuyển mạch 200GbE hỗ trợ RoCE, bốn nút được kết nối với nhau, mỗi nút sở hữu 128 GB bộ nhớ hợp nhất, cho phép các khối lượng công việc đòi hỏi dung lượng bộ nhớ lớn mở rộng vượt ra ngoài giới hạn của một hệ thống độc lập. Kiến trúc mô-đun này cho phép các tổ chức mở rộng từ một lên bốn nút khi yêu cầu về tác vụ thay đổi, đồng thời vẫn duy trì triển khai cục bộ và chủ quyền dữ liệu hoàn toàn, cung cấp một nền tảng có khả năng mở rộng cho các khối lượng công việc AI và tính toán khoa học quy mô lớn hơn.

Để trình diễn những khả năng này, GIGABYTE đã hợp tác với NVIDIA để giới thiệu một quy trình tính toán khoa học dựa trên AI trên các cụm AI TOP ATOM. Được xây dựng trên các bản thiết kế NVIDIA NemoClaw, quy trình này điều phối các mô hình nguồn mở NVIDIA Nemotron-3-Nano-30B-NVFP4 để tạo ra các giả thuyết nghiên cứu và giao tác vụ cho GROMACS thực hiện các mô phỏng trên toàn bộ cụm. Bằng cách kết nối khả năng suy luận của AI với mô phỏng khoa học, quy trình này cho thấy cách hoạt động nghiên cứu dựa trên AI có thể được thực hiện trong một môi trường điện toán cụm.

Trong phần trình diễn, quy trình trên được áp dụng vào việc phát triển vật liệu giao diện nhiệt (TIM) dành cho đóng gói bán dẫn tiên tiến, một tác vụ ngày càng phụ thuộc vào các mô phỏng động lực học phân tử quy mô lớn. Trong khi các hệ thống độc lập thường chỉ có thể thực hiện các mô phỏng với khoảng 10 triệu nguyên tử trước khi gặp phải hạn chế về bộ nhớ, một cụm AI TOP ATOM gồm bốn nút mở rộng năng lực mô phỏng lên hơn 30 triệu nguyên tử phục vụ nghiên cứu đóng gói IC thế hệ tiếp theo.

Phần trình diễn nêu bật cách thức cụm bốn nút AI TOP ATOM có thể hỗ trợ các mô phỏng khoa học quy mô lớn vượt quá khả năng của một hệ thống độc lập, đồng thời mở rộng vai trò của giải pháp từ phát triển AI sang các ứng dụng tính toán khoa học mới nổi. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập GIGABYTE AI TOP ATOM.

SOURCE GIGABYTE