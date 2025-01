TAIPEI, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, revela inovações de IA revolucionárias na CES 2025 com novos produtos com IA, PCs com IA, placas de vídeo da NVIDIA® GeForce RTX™ Série 50 e placas-mãe das séries AMD B850 e Intel® B860, além de monitores OLED. Esses produtos oferecem desempenho de qualidade, soluções de eficiência energética para jogos, multitarefas e IA avançada acessível para todos.

GIGABYTE revela uma série de inovações revolucionárias de IA para todos na CES 2025

Os novos PCs com IA da GIGABYTE, das séries AORUS MASTER, GIGABYTE AERO e GIGABYTE GAMING, são equipados com as GPUs NVIDIA® GeForce RTX™ Série 50 para Laptops e microserviços NVIDIA® NIM para AI NIM avançado e RTX™ AI, AMD Ryzen™ AI, Intel® NPU AI, e aprimorados pelo Microsoft Copilot. Esses PCs com IA contam com o agente de IA exclusivo da GIGABYTE, o GiMATE, criado com tecnologia LLM avançada. Com seu recurso intuitivo de "Pressionar e falar", o GiMATE oferece controle contínuo de hardware e software, proporcionando configurações ideais para cada cenário, desde a duração da bateria e desempenho em jogos até a acústica, resfriamento e até mesmo proteção de privacidade.

Com a tecnologia NVIDIA® Blackwell, as GPUs GeForce RTX™ Série 50 trazem recursos revolucionários para jogadores e desenvolvedores. Equipada com um nível altíssimo de potência de IA, a placa de vídeo RTX™ Série 50 possibilita novas experiências e fidelidade gráfica de nível superior. Potencialize o desempenho com o NVIDIA® DLSS 4, gere imagens em uma velocidade sem precedentes e desperte a criatividade com o NVIDIA® Studio. Além disso, acesse os microsserviços NVIDIA® NIM - modelos de IA de última geração que permitem aos entusiastas e desenvolvedores criar assistentes, agentes e fluxos de trabalho com desempenho máximo em sistemas prontos para NIM.

As placas de vídeo GeForce RTX™ Série 50 da GIGABYTE, com arquitetura NVIDIA® Blackwell, receberam soluções de resfriamento aprimoradas para complementar o alto desempenho da GPU GeForce RTX™ Série 50. As icônicas placas WINDFORCE agora implementam o Hawk Fan, que aumenta o fluxo de ar em 12,5%, e utilizam gel térmico de condutividade de grau de servidor. Já o modelo de resfriamento líquido integrado AORUS XTREME WATERFORCE adota fluído de metal líquido, mantendo a temperatura ideal e operação silenciosa durante tarefas exigentes. Também fazem sua estreia os modelos das séries premium de placas de vídeo AORUS XTREME e MASTER, GIGABYTE AERO, GAMING, EAGLE, WINDFORCE e AMD Radeon™ RX 9000.

As recém-lançadas placas-mãe da série AORUS B860, com D5 Bionic Corsa, aumentam o desempenho da memória até 9466 MT/s com tecnologia de IA aprimorada; as placas-mãe da série AORUS B850 são projetadas para processadores AMD Ryzen™ 9000 X3D, oferecendo o exclusivo modo X3D Turbo para aumentar o desempenho dos jogos em até 18%. Junto com o monitor QHD QD-OLED de 27 polegadas AORUS FO27Q5P, com a taxa de atualização líder do setor, de 500Hz, e o revolucionário monitor QD-OLED 4K de 27 polegadas com 240Hz MO27U2, ambos adotam proteção de painel baseada em IA. Além disso, a solução AI TOP implementa o Multi-Node Optimizer, que dobra o tamanho do lote de ajuste fino do usuário e a eficiência por meio do agrupamento Thunderbolt™ 5, proporcionando um aumento de até 5,4 vezes na velocidade para treinamento de IA local.

A tecnologia de IA da GIGABYTE novamente ultrapassa limites, com ainda mais chegando em 2025. Para mais detalhes, acesse o GIGABYTE EVENT | 2025 CES em: https://bit.ly/GIGABYTE_CES_2025_AI_Branding , ou junte-se a nós presencialmente no estande #8505, LVCC North Hall, e o GIGABYTE Ballroom na Venetian Ballrooms Level 3 para a imprensa e VIPs.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2590091/CES_Preheat_1280x720_ID_640bbc0bfa7e.jpg

