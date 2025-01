GIGABYTE dévoile une série d'innovations révolutionnaires en IA pour tous au CES 2025

TAIPEI, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque mondiale d'ordinateurs, dévoile des innovations révolutionnaires au CES 2025 avec de nouveaux produits alimentés par l'IA, des PC IA, des cartes graphiques NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series, des cartes mères AMD B850 et Intel® B860 Series, et des écrans OLED. Ces produits offrent des solutions performantes et économes en énergie pour les jeux, le multitâche et l'avancement de l'IA accessible à tous.

Les nouveaux PC IA de GIGABYTE, notamment les gammes AORUS MASTER, GIGABYTE AERO et GIGABYTE GAMING, sont équipés de GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ 50 et de microservices NVIDIA® NIM pour l'IA et RTX™ AI, AMD Ryzen™ AI, Intel® NPU AI, et améliorés par Microsoft Copilot. Ces PC IA sont dotés de l'agent IA exclusif de GIGABYTE, GiMATE, basé sur la technologie LLM avancée. Grâce à sa fonction intuitive « Press and Speak », GiMATE permet un contrôle matériel et logiciel optimal, offrant des paramètres optimaux pour chaque scénario, de l'autonomie de la batterie aux performances de jeu, en passant par l'acoustique, le refroidissement et même la protection de la vie privée.

Équipés de NVIDIA® Blackwell, les GPU GeForce RTX™ 50 apportent des capacités qui changent la donne pour les joueurs et les créateurs. Dotée d'un niveau massif de puissance IA, la gamme RTX™ 50 Series permet de vivre de nouvelles expériences et une fidélité graphique de niveau supérieur. Multipliez les performances avec NVIDIA® DLSS 4, générez des images à une vitesse sans précédent et libérez votre créativité avec NVIDIA® Studio. De plus, accédez aux microservices NVIDIA® NIM, des modèles d'IA de pointe qui permettent aux passionnés et aux développeurs de créer des assistants, des agents et des workflows d'IA avec des performances optimales sur les systèmes prêts pour le NIM.

Les cartes graphiques GeForce RTX™ 50 de GIGABYTE, dotées de l'architecture NVIDIA® Blackwell, ont reçu des solutions de refroidissement améliorées pour compléter les hautes performances du GPU GeForce RTX™ 50. L'emblématique WINDFORCE met en œuvre le ventilateur Hawk avec un débit d'air accru de 12,5 % et un gel conducteur thermique de qualité serveur, tandis que le modèle de refroidissement à eau tout-en-un AORUS XTREME WATERFORCE adopte la graisse thermique à base de métal liquide, maintenant une température optimale et un fonctionnement silencieux pendant les charges de travail exigeantes. Les modèles des cartes graphiques haut de gamme AORUS XTREME et MASTER, GIGABYTE AERO, GAMING, EAGLE, WINDFORCE et AMD Radeon™ RX 9000 font leur entrée.

Les cartes mères de la série AORUS B860 nouvellement lancées avec D5 Bionic Corsa pour booster les performances de la mémoire jusqu'à 9466MT/s avec une technologie améliorée par l'IA ; les cartes mères de la série AORUS B850 sont conçues pour les processeurs AMD Ryzen™ 9000 X3D, offrant le mode X3D Turbo exclusif pour augmenter les performances de jeu jusqu'à 18%, ainsi que le moniteur QHD QD-OLED de 27 pouces AORUS FO27Q5P avec le taux de rafraîchissement de 500Hz le plus élevé de l'industrie et l'écran QD-OLED de 27 pouces 4K 240Hz MO27U2 qui adoptent tous les deux une protection de la dalle basée sur l'intelligence artificielle. En outre, la solution AI TOP met en œuvre l'optimiseur multi-nœuds, qui double la taille des lots de réglagede l'utilisateur et l'efficacité grâce au clustering Thunderbolt™ 5 avec une vitesse jusqu'à 5,4 fois plus rapide pour l'entraînement local de l'IA.

La technologie d'IA de GIGABYTE repousse encore les limites, avec d'autres nouveautés à venir en 2025. Pour plus de détails, veuillez visiter le site GIGABYTE EVENT | 2025 CES à l'adresse suivante : https://bit.ly/GIGABYTE_CES_2025_AI_Branding, ou rejoignez-nous au stand 8505, LVCC North Hall, et dans la GIGABYTE Ballroom au niveau 3 des Venetian Ballrooms pour les médias et les VIP.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2589975/CES_Preheat_1280x720_ID_640bbc0bfa7e.jpg