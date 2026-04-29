GROW Investment Group garante ipa da FSRA da ADGM, marcando um marco importante em sua expansão no Oriente Médio

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GROW Investment Group (GIG), uma das principais gestoras de ativos globais chinesas com aproximadamente $ 1,5 bilhão em ativos globais sob gestão, anunciou hoje que recebeu a In-Principle Approval (IPA) da Financial Services Regulatory Authority (FSRA) da ADGM. A empresa espera aprovação formal nas próximas semanas, um marco importante em sua expansão no Oriente Médio e um sinal claro de seu compromisso estratégico com os mercados de capitais da região. Seus acionistas incluem o principal fundo de hedge dos EUA, o Lighthouse, e o segundo maior banco privado da Suíça, o Bank Julius Baer.

A expansão da GIG reflete a competitividade da região como um centro financeiro global, apoiado por três pilares principais:

Profundidade de capital e força soberana inigualáveis: os fundos soberanos da região detêm mais de $ 3,5 trilhões em ativos combinados, fornecendo um conjunto estável e substancial de capital institucional de longo prazo. Infraestrutura Regulatória e de Negócios de Classe Mundial: Abu Dhabi apresenta uma estrutura regulatória robusta baseada na aplicação direta da lei comum inglesa, ambiente favorável aos impostos e mobilidade de capital contínua, tornando-a um local ideal para instituições financeiras globais. Posicionamento estratégico geopolítico e econômico: como um centro que conecta a Ásia, a Europa e a África, a região se beneficia do crescente comércio e investimento, particularmente do aprofundamento da integração econômica e financeira entre a China e o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Implantação proativa inicial : a empresa lançou sua expansão no Oriente Médio. William Ma, fundador e cio global, fez várias visitas no local para realizar pesquisas, construir parcerias e se familiarizar com o ambiente de investimento regional.

: a empresa lançou sua expansão no Oriente Médio. William Ma, fundador e cio global, fez várias visitas no local para realizar pesquisas, construir parcerias e se familiarizar com o ambiente de investimento regional. Liderança de Pensamento e Construção de Ecossistemas : O GIG serve como uma ponte entre o CCG e a China. William Ma participou de eventos importantes, como a Semana Financeira de Abu Dhabi, compartilhando insights sobre a alocação global de ativos e as oportunidades de investimento chinesas.

: O GIG serve como uma ponte entre o CCG e a China. William Ma participou de eventos importantes, como a Semana Financeira de Abu Dhabi, compartilhando insights sobre a alocação global de ativos e as oportunidades de investimento chinesas. Iniciativas centradas no cliente: a empresa organizou visitas de clientes a Abu Dhabi e Dubai, facilitando as conexões com instituições locais como o First Abu Dhabi Bank (FAB) para aprofundar a cooperação.

Sujeito à aprovação do FSP pela FSRA, a GIG estabelecerá um escritório na ADGM, fornecendo gerenciamento personalizado de ativos onshore e offshore, serviços de consultoria, bem como soluções para acessar os mercados de capitais chineses e portfólios globais de múltiplos ativos para investidores institucionais do Oriente Médio, escritórios familiares e indivíduos de alto patrimônio líquido.

William Ma declarou: O IPA da FSRA da ADGM confirma os padrões de conformidade da GIG e a visão de longo prazo para o Oriente Médio. Atuaremos como um parceiro de longo prazo, facilitando as conexões entre o Oriente Médio e as oportunidades de investimento globais (especialmente chinesas) e contribuindo para o crescimento contínuo de Abu Dhabi como um importante centro financeiro global."

Arvind Ramamurthy, chefe de desenvolvimento de mercado da ADGM, disse: "Parabenizamos a GIG por receber o (IPA). Esse marco reflete a força e a eficiência da estrutura regulatória da ADGM e nossa capacidade contínua de atrair instituições financeiras globais líderes. À medida que as empresas ampliam suas operações a partir de Abu Dhabi, a ADGM continua focada em possibilitar um crescimento sustentável e de longo prazo por meio de um ecossistema dinâmico, grandes reservas de capital e forte conectividade transfronteiriça. Abu Dhabi continua a se destacar por sua abordagem voltada para o futuro, reforçando seu posicionamento como um importante centro internacional de finanças e investimentos."

FONTE GROW Investment Group