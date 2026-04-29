GROW Investment Group obtient l'ipa de la FSRA de l'ADGM, ce qui marque une étape clé dans son expansion au Moyen-Orient

ABU DHABI, EAU, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- GROW Investment Group (GIG), un gestionnaire d'actifs mondial chinois de premier plan avec environ 1,5 milliard de dollars d'actifs mondiaux sous gestion, a annoncé aujourd'hui qu'il avait reçu l'approbation de principe (IPA) de l'Autorité de régulation des services financiers (FSRA) de l'ADGM. La société attend l'approbation officielle dans les semaines à venir, ce qui constitue une étape clé dans son expansion au Moyen-Orient et un signal clair de son engagement stratégique envers les marchés de capitaux de la région. Parmi ses actionnaires figurent le fonds spéculatif américain Lighthouse et la deuxième banque privée de Suisse, la banque Julius Baer.

L'expansion du GIG reflète la compétitivité de la région en tant que centre financier mondial, soutenue par trois piliers fondamentaux :

Une profondeur de capital et une force souveraine inégalées: Les fonds souverains de la région détiennent plus de 3 500 milliards de dollars d'actifs combinés, ce qui constitue une réserve stable et substantielle de capital institutionnel à long terme. Infrastructure réglementaire et commerciale de classe mondiale: Abu Dhabi dispose d'un cadre réglementaire solide basé sur l'application directe de la common law anglaise, d'un environnement fiscal favorable et d'une mobilité transparente des capitaux, ce qui en fait un lieu d'implantation idéal pour les institutions financières internationales. Positionnement stratégique géopolitique et économique: En tant que plaque tournante reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, la région bénéficie de la croissance des échanges et des investissements, en particulier de l'intégration économique et financière croissante entre la Chine et le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Déploiement proactif précoce : l'entreprise a lancé son expansion au Moyen-Orient. William Ma, fondateur et Global CIO, s'est rendu à plusieurs reprises sur place pour effectuer des recherches, établir des partenariats et se familiariser avec l'environnement d'investissement régional.

: l'entreprise a lancé son expansion au Moyen-Orient. William Ma, fondateur et Global CIO, s'est rendu à plusieurs reprises sur place pour effectuer des recherches, établir des partenariats et se familiariser avec l'environnement d'investissement régional. Leadership éclairé et création d'un écosystème : Le GIG sert de pont entre le CCG et la Chine. William Ma a participé à des événements majeurs tels que la Semaine financière d'Abu Dhabi, partageant son point de vue sur l'allocation d'actifs à l'échelle mondiale et les opportunités d'investissement en Chine.

: Le GIG sert de pont entre le CCG et la Chine. William Ma a participé à des événements majeurs tels que la Semaine financière d'Abu Dhabi, partageant son point de vue sur l'allocation d'actifs à l'échelle mondiale et les opportunités d'investissement en Chine. Initiatives centrées sur le client: Le cabinet a organisé des visites de clients à Abu Dhabi et à Dubaï, facilitant les relations avec des institutions locales telles que la First Abu Dhabi Bank (FAB) afin d'approfondir la coopération.

Sous réserve de l'approbation du FSP par la FSRA, GIG établira un bureau à ADGM, fournissant des services personnalisés de gestion d'actifs onshore et offshore, des services de conseil, ainsi que des solutions d'accès aux marchés de capitaux chinois et des portefeuilles multi-actifs globaux aux investisseurs institutionnels du Moyen-Orient, aux family offices et aux particuliers fortunés.

William Ma a déclaré : L'IPA de la FSRA de l'ADGM confirme les normes de conformité de GIG et sa vision à long terme pour le Moyen-Orient. Nous agirons en tant que partenaire à long terme, en facilitant les connexions entre le Moyen-Orient et les opportunités d'investissement mondiales (en particulier chinoises), et en contribuant à la croissance continue d'Abu Dhabi en tant que centre financier mondial de premier plan".

Arvind Ramamurthy, chef du développement des marchés à l'ADGM, a déclaré : "Nous félicitons GIG d'avoir reçu l'IPA : "Nous félicitons GIG d'avoir reçu l'IPA. Cette étape reflète la force et l'efficacité du cadre réglementaire de l'ADGM et notre capacité continue à attirer des institutions financières mondiales de premier plan. Alors que les entreprises développent leurs activités à partir d'Abu Dhabi, l'ADGM continue de s'attacher à favoriser une croissance durable et à long terme grâce à un écosystème dynamique, à de vastes réserves de capitaux et à une forte connectivité transfrontalière. Abu Dhabi continue de se distinguer par son approche tournée vers l'avenir, renforçant son positionnement en tant que centre international de premier plan pour la finance et l'investissement".