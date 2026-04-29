GROW Investment Group obtiene ipa de FSRA de ADGM, lo que marca un hito clave en su expansión en Oriente Medio

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GROW Investment Group (GIG), líder mundial en gestión de activos chinos con aproximadamente 1500 millones de $ en activos globales bajo gestión, anunció hoy que ha recibido la aprobación en principio (IPA, por sus siglas en inglés) de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA, por sus siglas en inglés) de ADGM. La firma espera una aprobación formal en las próximas semanas, un hito clave en su expansión en Oriente Medio y una clara señal de su compromiso estratégico con los mercados de capitales de la región. Entre sus accionistas se encuentran el principal fondo de cobertura de Estados Unidos, Lighthouse, y el segundo banco privado más grande de Suiza, el Bank Julius Baer.

LA expansión de GIG refleja la competitividad de la región como centro financiero mundial, respaldada por tres pilares fundamentales:

Profundidad de capital y fortaleza soberana incomparables: los fondos soberanos de la región tienen más de $ 3,5 billones en activos combinados, lo que proporciona un conjunto estable y sustancial de capital institucional a largo plazo. Infraestructura regulatoria y de negocios de clase mundial: Abu Dhabi cuenta con un sólido marco regulatorio basado en la aplicación directa del derecho consuetudinario inglés, un entorno favorable a los impuestos y una movilidad de capital perfecta, lo que lo convierte en un lugar ideal para las instituciones financieras globales. Posicionamiento geopolítico y económico estratégico: como centro que conecta Asia, Europa y África, la región se beneficia del crecimiento del comercio y la inversión, en particular de la profundización de la integración económica y financiera entre China y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Implementación proactiva temprana : la empresa lanzó su expansión en Oriente Medio. William Ma, fundador y CIO global, realizó múltiples visitas in situ para realizar investigaciones, establecer asociaciones y familiarizarse con el entorno de inversión regional.

: la empresa lanzó su expansión en Oriente Medio. William Ma, fundador y CIO global, realizó múltiples visitas in situ para realizar investigaciones, establecer asociaciones y familiarizarse con el entorno de inversión regional. Liderazgo de pensamiento y construcción de ecosistemas : GIG sirve como puente entre el CCG y China. William Ma ha participado en eventos clave como la Semana Financiera de Abu Dhabi, compartiendo ideas sobre la asignación global de activos y las oportunidades de inversión chinas.

: GIG sirve como puente entre el CCG y China. William Ma ha participado en eventos clave como la Semana Financiera de Abu Dhabi, compartiendo ideas sobre la asignación global de activos y las oportunidades de inversión chinas. Iniciativas centradas en el cliente: la firma ha organizado visitas de clientes a Abu Dhabi y Dubai, facilitando las conexiones con instituciones locales como First Abu Dhabi Bank (Fab) para profundizar la cooperación.

Sujeto a la aprobación de la FSRA del FSP, GIG establecerá una oficina en ADGM, que proporcionará gestión personalizada de activos en tierra y en alta mar, servicios de consultoría, así como soluciones para acceder a los mercados de capitales chinos y carteras globales de activos múltiples a inversores institucionales de Oriente Medio, oficinas familiares y personas de alto patrimonio neto.

William Ma declaró: La IPA de FSRA de ADGM confirma los estándares de cumplimiento de GIG y la visión a largo plazo para el Medio Oriente. Actuaremos como un socio a largo plazo, facilitando las conexiones entre el Medio Oriente y las oportunidades de inversión globales (especialmente chinas), y contribuyendo al crecimiento continuo de Abu Dhabi como un centro financiero global líder ".

Arvind Ramamurthy, Jefe de Desarrollo de Mercados de ADGM, dijo: "Felicitamos a GIG por recibir el (IPA). Este hito refleja la solidez y eficiencia del marco regulatorio de ADGM y nuestra capacidad continua para atraer a las principales instituciones financieras mundiales. A medida que las empresas amplían sus operaciones desde Abu Dhabi, ADGM sigue centrándose en permitir un crecimiento sostenible a largo plazo a través de un ecosistema dinámico, grandes reservas de capital y una sólida conectividad transfronteriza. Abu Dabi sigue destacando por su enfoque prospectivo, lo que refuerza su posicionamiento como un centro internacional de primer nivel para las finanzas y la inversión ".

FUENTE GROW Investment Group