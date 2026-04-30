GROW 인베스트먼트 그룹, ADGM FSRA로부터 예비 승인 획득… 중동 시장 확장 이정표

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 5월 1일 /PRNewswire/ -- 약 15억 달러 규모의 글로벌 운용자산을 보유한 중국계 글로벌 자산운용사 GROW 인베스트먼트 그룹(GROW Investment Group, GIG)이 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융서비스규제청(FSRA)으로부터 예비 승인(IPA)을 획득했다고 발표했다. 회사는 수주 내 정식 승인을 받을 것으로 기대하고 있으며, 이는 중동 시장 확장에 있어 중요한 이정표이자 지역 자본시장에 대한 전략적 의지를 보여주는 신호로 평가된다. GIG의 주주로는 미국 주요 헤지펀드 라이트하우스(Lighthouse)와 스위스 2위 프라이빗 은행인 율리우스 베어 은행(Bank Julius Baer)이 포함돼 있다.

GIG의 확장은 다음의 세 가지 핵심 축을 바탕으로 하며, 글로벌 금융 허브로서 이 지역이 가진 경쟁력을 잘 보여준다.

압도적인 자본 규모와 국부펀드의 안정성: 중동 지역 국부펀드는 총 3조 5000억 달러 이상의 자산을 보유하고 있어 장기 기관 자본의 안정적이고 풍부한 기반을 제공한다. 세계적 수준의 규제 및 비즈니스 인프라: 아부다비는 영미법을 직접 적용하는 강력한 규제 체계와 세제 친화적 환경, 원활한 자본 이동성을 갖추고 있어 글로벌 금융기관에 이상적인 입지를 제공한다. 전략적인 지정학적, 경제적 위치: 아시아•유럽•아프리카를 연결하는 허브로서, 특히 중국과 걸프협력회의(GCC) 간 경제•금융 통합이 심화되면서 무역과 투자 확대의 수혜를 받고 있다.

선제적 조기 진출 : GIG는 이미 선제적이고 적극적인 시장 진출을 추진해 왔다. 창립자 겸 글로벌 최고투자책임자(CIO)인 윌리엄 마(William Ma)는 직접 현지를 여러 차례 방문하여 시장 조사를 수행하고, 파트너십을 구축하며 현지 투자 환경을 면밀히 파악했다.

GIG는 이미 선제적이고 적극적인 시장 진출을 추진해 왔다. 창립자 겸 글로벌 최고투자책임자(CIO)인 윌리엄 마(William Ma)는 직접 현지를 여러 차례 방문하여 시장 조사를 수행하고, 파트너십을 구축하며 현지 투자 환경을 면밀히 파악했다. 사고 리더십 및 생태계 구축 : GIG는 GCC와 중국을 연결하는 가교 역할을 수행하며 생태계 구축에도 기여하고 있다. 마 CIO는 아부다비 금융 주간(Abu Dhabi Financial Week) 등 주요 행사에 참여해 글로벌 자산 배분과 중국 투자 기회에 대한 인사이트를 공유했다.

GIG는 GCC와 중국을 연결하는 가교 역할을 수행하며 생태계 구축에도 기여하고 있다. 마 CIO는 아부다비 금융 주간(Abu Dhabi Financial Week) 등 주요 행사에 참여해 글로벌 자산 배분과 중국 투자 기회에 대한 인사이트를 공유했다. 고객 중심 이니셔티브: 회사는 고객들의 아부다비 및 두바이 방문을 주선하고 퍼스트 아부다비 은행(FAB) 등 현지 기관과의 협력을 강화하고 있다.

FSRA의 금융서비스허가(FSP) 승인을 전제로, GIG는 아부다비 국제금융센터(ADGM) 내에 사무소를 설립할 예정이다. 이를 통해 중동의 기관 투자자, 패밀리 오피스, 고액 자산가들을 대상으로 맞춤형 온쇼어 및 오프쇼어 자산 관리와 컨설팅 서비스는 물론, 중국 자본 시장 접근성 및 글로벌 멀티 에셋 포트폴리오를 위한 솔루션을 제공할 계획이다.

마 CIO는 "ADGM FSRA로부터 예비 승인을 획득한 것은 GIG의 규제 준수 기준과 중동 시장에 대한 장기적 비전을 입증하는 것"이라며 "우리는 장기 파트너로서 중동과 글로벌, 특히 중국 투자 기회를 연결하고 아부다비가 세계적 금융 중심지로 성장하는 데 기여할 것"이라고 밝혔다.

아르빈드 라마무르티(Arvind Ramamurthy) ADGM 시장개발 총괄은 "GIG의 예비 승인 획득을 축하한다"며 "이번 성과는 ADGM 규제 체계의 강점과 ADGM의 글로벌 금융기관 유치 역량을 보여준다. 기업들이 아부다비를 기반으로 사업을 확장하는 가운데, ADGM은 역동적인 생태계, 풍부한 자본, 강력한 국경 간 연결성을 통해 지속가능한 장기 성장을 지원할 것"이라고 말했다. 이어 "아부다비는 선제적이고 미래지향적인 접근 방식으로 금융•투자 분야의 선도적인 국제 허브로서 그 위상을 확고히 다져나가고 있다"고 덧붙였다.

SOURCE GROW Investment Group