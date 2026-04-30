思睿集團取得阿布扎比環球市場金融服務監管局原則上批准，標誌其中東擴展的關鍵里程碑

阿聯酋阿布扎比2026年5月1日 /美通社/ -- 中國領先的環球資產管理公司思睿集團 (GROW Investment Group，簡稱 GIG)，管理全球資產約 15 億美元，今日宣佈已取得阿布扎比環球市場 (ADGM) 金融服務監管局 (FSRA) 的原則上批准 (IPA)。 該公司預期數週內便可獲得正式批准，此舉既為其中東擴展的關鍵里程碑，亦明確彰顯其對區內資本市場的策略承諾。 股東包括美國頂尖對沖基金 Lighthouse，以及瑞士第二大私人銀行瑞士寶盛 (Bank Julius Baer)。

GIG 的擴展，反映出該地區作為全球金融樞紐的競爭優勢，背後有三大核心支柱：

無可匹敵的資本深度及主權實力：區內主權財富基金資產總額超過 3.5 兆美元，匯聚成穩定而豐厚的長期機構資本庫。 世界級監管及商業基建：阿布扎比具備穩健的監管框架，直接採用英格蘭普通法，加上稅務優惠環境及資本流動暢通的優勢，堪稱全球金融機構的理想之選。 策略性地緣政治及經濟定位：該地區作為連接亞洲、歐洲、非洲的樞紐，受惠於貿易及投資的持續增長，特別是中國與海灣合作委員會 (GCC) 之間日趨緊密的經濟及金融整合。

及早主動部署 ：該公司已啟動中東擴展策略。 創辦人兼環球投資總監 William Ma 曾多次親赴當地考察，以從事研究、締結夥伴關係，並深入了解區內投資環境。

：該公司已啟動中東擴展策略。 創辦人兼環球投資總監 William Ma 曾多次親赴當地考察，以從事研究、締結夥伴關係，並深入了解區內投資環境。 思維領導及生態系統建構 ：GIG 猶如一道橋樑，連接海灣合作委員會與中國。 William Ma 曾參與阿布扎比金融週 (Abu Dhabi Financial Week) 等重點活動，就全球資產配置及中國投資機遇分享真知灼見。

：GIG 猶如一道橋樑，連接海灣合作委員會與中國。 William Ma 曾參與阿布扎比金融週 (Abu Dhabi Financial Week) 等重點活動，就全球資產配置及中國投資機遇分享真知灼見。 以客為本的舉措：該公司安排客戶前往阿布扎比及杜拜參訪，與第一阿布扎比銀行 (First Abu Dhabi Bank, FAB) 等當地機構建立聯繫，從而加深合作。

在獲得金融服務監管局對其金融服務牌照 (FSP) 的最終批准後，GIG 將在阿布扎比環球市場設立辦事處，為中東機構投資者、家族辦公室及高淨值人士，提供度身打造的在岸及離岸資產管理、諮詢服務，以及通往中國資本市場及全球多元資產配置的解決方案。

William Ma 表示：「阿布扎比環球市場金融服務監管局授予的原則上批准，充分肯定 GIG 符合監管標準，亦印證我們對中東的長遠願景。」 我們會以長期合作夥伴的身份，推動中東與全球（特別是中國）投資機遇之間的相聯互通，並協助阿布扎比持續發展成為引領在前的全球金融中心。」

ADGM 市場發展總監 Arvind Ramamurthy 表示：「我們祝賀 GIG 取得原則上批准。 此里程碑既彰顯阿布扎比環球市場監管框架的效能及實力，亦體現我們能夠不斷吸引全球一流的金融機構。 隨著企業紛紛從阿布扎比拓展業務，ADGM 始終專注透過蓬勃的生態系統、豐厚的資本儲備及緊密的跨境聯繫，促成可持續的長期增長。 阿布扎比憑著高瞻遠矚的作風持續耀眼，強化其作為頂級國際金融與投資樞紐的角色。」

SOURCE GROW Investment Group