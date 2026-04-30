思睿集團取得阿布扎比環球市場金融服務監管局原則上批准，標誌其中東擴展的關鍵里程碑
新聞提供者GROW Investment Group
01 5月, 2026, 02:48 CST
阿聯酋阿布扎比2026年5月1日 /美通社/ -- 中國領先的環球資產管理公司思睿集團 (GROW Investment Group，簡稱 GIG)，管理全球資產約 15 億美元，今日宣佈已取得阿布扎比環球市場 (ADGM) 金融服務監管局 (FSRA) 的原則上批准 (IPA)。 該公司預期數週內便可獲得正式批准，此舉既為其中東擴展的關鍵里程碑，亦明確彰顯其對區內資本市場的策略承諾。 股東包括美國頂尖對沖基金 Lighthouse，以及瑞士第二大私人銀行瑞士寶盛 (Bank Julius Baer)。
GIG 的擴展，反映出該地區作為全球金融樞紐的競爭優勢，背後有三大核心支柱：
- 無可匹敵的資本深度及主權實力：區內主權財富基金資產總額超過 3.5 兆美元，匯聚成穩定而豐厚的長期機構資本庫。
- 世界級監管及商業基建：阿布扎比具備穩健的監管框架，直接採用英格蘭普通法，加上稅務優惠環境及資本流動暢通的優勢，堪稱全球金融機構的理想之選。
- 策略性地緣政治及經濟定位：該地區作為連接亞洲、歐洲、非洲的樞紐，受惠於貿易及投資的持續增長，特別是中國與海灣合作委員會 (GCC) 之間日趨緊密的經濟及金融整合。
- 及早主動部署：該公司已啟動中東擴展策略。 創辦人兼環球投資總監 William Ma 曾多次親赴當地考察，以從事研究、締結夥伴關係，並深入了解區內投資環境。
- 思維領導及生態系統建構：GIG 猶如一道橋樑，連接海灣合作委員會與中國。 William Ma 曾參與阿布扎比金融週 (Abu Dhabi Financial Week) 等重點活動，就全球資產配置及中國投資機遇分享真知灼見。
- 以客為本的舉措：該公司安排客戶前往阿布扎比及杜拜參訪，與第一阿布扎比銀行 (First Abu Dhabi Bank, FAB) 等當地機構建立聯繫，從而加深合作。
在獲得金融服務監管局對其金融服務牌照 (FSP) 的最終批准後，GIG 將在阿布扎比環球市場設立辦事處，為中東機構投資者、家族辦公室及高淨值人士，提供度身打造的在岸及離岸資產管理、諮詢服務，以及通往中國資本市場及全球多元資產配置的解決方案。
William Ma 表示：「阿布扎比環球市場金融服務監管局授予的原則上批准，充分肯定 GIG 符合監管標準，亦印證我們對中東的長遠願景。」 我們會以長期合作夥伴的身份，推動中東與全球（特別是中國）投資機遇之間的相聯互通，並協助阿布扎比持續發展成為引領在前的全球金融中心。」
ADGM 市場發展總監 Arvind Ramamurthy 表示：「我們祝賀 GIG 取得原則上批准。 此里程碑既彰顯阿布扎比環球市場監管框架的效能及實力，亦體現我們能夠不斷吸引全球一流的金融機構。 隨著企業紛紛從阿布扎比拓展業務，ADGM 始終專注透過蓬勃的生態系統、豐厚的資本儲備及緊密的跨境聯繫，促成可持續的長期增長。 阿布扎比憑著高瞻遠矚的作風持續耀眼，強化其作為頂級國際金融與投資樞紐的角色。」
SOURCE GROW Investment Group
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