GROW Investment Group obtiene la aprobación de la FSRA de ADGM, lo que supone un hito clave en su expansión en Oriente Medio

ABU DABI, EAU , 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GROW Investment Group (GIG), una gestora de activos global china líder con aproximadamente 1.500 millones de dólares en activos bajo gestión a nivel mundial, anunció hoy que ha recibido la aprobación preliminar (IPA) de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de ADGM. La firma espera la aprobación formal en las próximas semanas, un hito clave en su expansión en Oriente Medio y una clara señal de su compromiso estratégico con los mercados de capitales de la región. Entre sus accionistas se encuentran Lighthouse, el principal fondo de cobertura estadounidense, y Bank Julius Baer, el segundo banco privado más grande de Suiza.

La expansión de GIG refleja la competitividad de la región como centro financiero global, respaldada por tres pilares fundamentales:

Profundidad de capital y fortaleza soberana sin igual: Los fondos soberanos de la región poseen más de 3,5 billones de dólares en activos combinados, lo que proporciona una reserva estable y sustancial de capital institucional a largo plazo. Infraestructura regulatoria y empresarial de primer nivel: Abu Dabi cuenta con un sólido marco regulatorio basado en la aplicación directa del derecho consuetudinario inglés, un entorno fiscal favorable y una movilidad de capitales fluida, lo que la convierte en una ubicación ideal para las instituciones financieras globales. Posicionamiento geopolítico y económico estratégico: Como centro neurálgico que conecta Asia, Europa y África, la región se beneficia del creciente comercio y la inversión, en particular de la profundización de la integración económica y financiera entre China y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Despliegue proactivo temprano : la empresa lanzó su expansión en Oriente Medio. William Ma, fundador y director global de inversiones, realizó múltiples visitas in situ para investigar, forjar alianzas y familiarizarse con el entorno de inversión regional.

: la empresa lanzó su expansión en Oriente Medio. William Ma, fundador y director global de inversiones, realizó múltiples visitas in situ para investigar, forjar alianzas y familiarizarse con el entorno de inversión regional. Liderazgo intelectual y desarrollo de ecosistemas : GIG actúa como puente entre el CCG y China. William Ma ha participado en eventos clave como la Semana Financiera de Abu Dabi, compartiendo perspectivas sobre la asignación global de activos y las oportunidades de inversión en China.

: GIG actúa como puente entre el CCG y China. William Ma ha participado en eventos clave como la Semana Financiera de Abu Dabi, compartiendo perspectivas sobre la asignación global de activos y las oportunidades de inversión en China. Iniciativas centradas en el cliente: La firma ha organizado visitas de clientes a Abu Dabi y Dubai, facilitando la conexión con instituciones locales como First Abu Dhabi Bank (FAB) para profundizar la cooperación.

Sujeto a la aprobación del FSP por parte de la FSRA, GIG establecerá una oficina en ADGM, que proporcionará gestión de activos personalizada, tanto nacionales como internacionales, servicios de consultoría, así como soluciones para acceder a los mercados de capitales chinos y a carteras multiactivos globales a inversores institucionales de Oriente Medio, family offices y personas con alto patrimonio neto.

William Ma declaró: "La IPA de la FSRA de ADGM confirma los estándares de GIGcompliance y su visión a largo plazo para Oriente Medio. Actuaremos como socio a largo plazo, facilitando las conexiones entre Oriente Medio y las oportunidades de inversión globales (especialmente chinas), y contribuyendo al continuo crecimiento de Abu Dabi como centro financiero global líder".

Arvind Ramamurthy, director de Desarrollo de Mercado de ADGM, declaró: "Felicitamos a GIG por la obtención de la IPA. Este logro refleja la solidez y eficiencia del marco regulatorio de ADGM y nuestra capacidad constante para atraer a las principales instituciones financieras globales. A medida que las empresas expanden sus operaciones desde Abu Dabi, ADGM mantiene su enfoque en impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo mediante un ecosistema dinámico, una amplia disponibilidad de capital y una sólida conectividad transfronteriza. Abu Dabi continúa destacándose por su visión de futuro, reforzando su posición como centro internacional de primer orden para las finanzas y la inversión".