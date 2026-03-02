Guide redefine o padrão de excelência térmica na IWA OutdoorClassics 2026

NUREMBERG, Alemanha, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Guide, líder em imagens térmicas por infravermelho, encerrou com grande êxito sua participação na IWA OutdoorClassics 2026, deixando uma marca significativa na indústria global de caça e atividades ao ar livre. O evento marcou a estreia oficial da tecnologia ApexVision e do modelo principal do tipo clip-on TU1260MS, atraindo milhares de visitantes ao estande 4A-511 para conferir de perto o que há de mais avançado em desempenho térmico.

Sucesso na prática: o Deep Dive da ApexVision

Deep Dive da ApexVision da Guide na IWA 2026 (PRNewsfoto/Guide)

O grande destaque do evento foi o Deep Dive exclusivo conduzido por Andreas Trenzinger, experiente caçador alemão com ampla vivência prática em campo. Andreas apresentou imagens autênticas do TU1260MS, captadas ao vivo durante a IWA, além de registros de testes pré-lançamento de novos produtos, oferecendo evidências concretas da superioridade da tecnologia ApexVision. Os participantes puderam comprovar a capacidade da inovação de preservar o máximo nível de detalhamento, destacar com nitidez os alvos em relação ao plano de fundo e oferecer alta faixa dinâmica mesmo em cenários desafiadores de escuridão total. Os vídeos captados em condições reais por Andreas evidenciaram a sensibilidade ultraelevada do detector ApexCore S1, com NETD inferior a 15 mK, demonstrando como a tecnologia preserva o contraste e a nitidez das bordas mesmo em ambientes de baixa assinatura térmica.

Profissionais e entusiastas ficaram especialmente impressionados com a nitidez da tecnologia ApexVision aplicada ao principal modelo TU1260MS. Com fluxo constante de visitantes, de distribuidores de grande porte a entusiastas dedicados da caça, lotando o estande da Guide, o consenso entre os participantes foi claro: a empresa conseguiu, com sucesso, integrar softwares avançados baseados em inteligência artificial a um hardware robusto, leve e alinhado às necessidades reais dos caçadores.

A fusão da engenharia de precisão com a portabilidade

As discussões técnicas no estande frequentemente convergiram para os modelos Orion C, dispositivos térmicos do tipo clip-on. Integrando um conjunto de recursos práticos, como autonomia de bateria para toda a noite, resistência robusta a diferentes condições climáticas e latência ultrabaixa de 26 ms, em uma estrutura com apenas 285 g, a série foi apontada como um verdadeiro exemplo de engenharia minimalista.

Como observaram os especialistas do All4hunters durante as sessões práticas, "cada grama economizado pode ajudar a manter a consistência repetível do zero e do ponto de impacto na configuração geral". Com isso, a Guide garantiu que a linha Orion C ofereça uma plataforma de tiro mais equilibrada e estável, preservando a precisão mesmo após usos repetidos. Por esse motivo, a linha vem sendo apontada por distribuidores como referência para acessórios de padrão profissional.

A Guide pretende levar esses dispositivos de alto desempenho ao mercado global, assegurando que os caçadores não precisem mais optar entre portabilidade leve e clareza térmica de nível premium. Saiba mais em www.guideoutdoor.com ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

