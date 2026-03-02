Guide redefine o padrão de excelência térmica na IWA OutdoorClassics 2026

Notícias fornecidas por

Guide

02 mar, 2026, 07:26 GMT

NUREMBERG, Alemanha, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Guide, líder em imagens térmicas por infravermelho, encerrou com grande êxito sua participação na IWA OutdoorClassics 2026, deixando uma marca significativa na indústria global de caça e atividades ao ar livre. O evento marcou a estreia oficial da tecnologia ApexVision e do modelo principal do tipo clip-on TU1260MS, atraindo milhares de visitantes ao estande 4A-511 para conferir de perto o que há de mais avançado em desempenho térmico.

Sucesso na prática: o Deep Dive da ApexVision

Continue Reading
Deep Dive da ApexVision da Guide na IWA 2026 (PRNewsfoto/Guide)
Deep Dive da ApexVision da Guide na IWA 2026 (PRNewsfoto/Guide)

O grande destaque do evento foi o Deep Dive exclusivo conduzido por Andreas Trenzinger, experiente caçador alemão com ampla vivência prática em campo. Andreas apresentou imagens autênticas do TU1260MS, captadas ao vivo durante a IWA, além de registros de testes pré-lançamento de novos produtos, oferecendo evidências concretas da superioridade da tecnologia ApexVision. Os participantes puderam comprovar a capacidade da inovação de preservar o máximo nível de detalhamento, destacar com nitidez os alvos em relação ao plano de fundo e oferecer alta faixa dinâmica mesmo em cenários desafiadores de escuridão total. Os vídeos captados em condições reais por Andreas evidenciaram a sensibilidade ultraelevada do detector ApexCore S1, com NETD inferior a 15 mK, demonstrando como a tecnologia preserva o contraste e a nitidez das bordas mesmo em ambientes de baixa assinatura térmica.

Profissionais e entusiastas ficaram especialmente impressionados com a nitidez da tecnologia ApexVision aplicada ao principal modelo TU1260MS. Com fluxo constante de visitantes, de distribuidores de grande porte a entusiastas dedicados da caça, lotando o estande da Guide, o consenso entre os participantes foi claro: a empresa conseguiu, com sucesso, integrar softwares avançados baseados em inteligência artificial a um hardware robusto, leve e alinhado às necessidades reais dos caçadores.

A fusão da engenharia de precisão com a portabilidade

As discussões técnicas no estande frequentemente convergiram para os modelos Orion C, dispositivos térmicos do tipo clip-on. Integrando um conjunto de recursos práticos, como autonomia de bateria para toda a noite, resistência robusta a diferentes condições climáticas e latência ultrabaixa de 26 ms, em uma estrutura com apenas 285 g, a série foi apontada como um verdadeiro exemplo de engenharia minimalista.

Como observaram os especialistas do All4hunters durante as sessões práticas, "cada grama economizado pode ajudar a manter a consistência repetível do zero e do ponto de impacto na configuração geral". Com isso, a Guide garantiu que a linha Orion C ofereça uma plataforma de tiro mais equilibrada e estável, preservando a precisão mesmo após usos repetidos. Por esse motivo, a linha vem sendo apontada por distribuidores como referência para acessórios de padrão profissional.

A Guide pretende levar esses dispositivos de alto desempenho ao mercado global, assegurando que os caçadores não precisem mais optar entre portabilidade leve e clareza térmica de nível premium. Saiba mais em www.guideoutdoor.com ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922928/1_Guide_s_ApexVision_Deep_Dive_at_IWA_2026.jpg

FONTE Guide

Da mesma fonte

Guide estabelece novos padrões no setor com experiência prática na IWA Outdoor Classics

Guide estabelece novos padrões no setor com experiência prática na IWA Outdoor Classics

A Guide, pioneira em imageamento térmico, tem o prazer de apresentar seus novos produtos outdoor equipados com ApexVision na IWA Outdoor Classics....
More Releases From This Source

Explorar

Computer & Electronics

Computer & Electronics

General Sports

General Sports

Outdoors, Camping & Hiking

Outdoors, Camping & Hiking

Outdoors, Camping & Hiking

Outdoors, Camping & Hiking

News Releases in Similar Topics