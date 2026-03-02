Guide redéfinit l'excellence thermique à l'occasion de l'IWA OutdoorClassics 2026

NUREMBERG, Allemagne, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Guide, leader de l'imagerie thermique infrarouge, a conclu sa présentation très réussie à l'IWA OutdoorClassics 2026, laissant une impression durable sur l'industrie mondiale de la chasse et des activités de plein air. L'événement a servi de lancement officiel de la technologie ApexVision et du clip-on phare TU1260MS, attirant des milliers de participants au stand 4A-511 pour un aperçu de première main de l'avenir des performances thermiques.

Réussite pratique : plongée en profondeur dans ApexVision

Le moment fort de l'événement a été la plongée en profondeur exclusive menée par Andreas Trenzinger, un chasseur allemand chevronné possédant une vaste expérience sur le terrain. Andreas a partagé les images authentiques du TU1260MS capturées en direct sur le terrain pendant l'IWA, ainsi que les images des tests préalables à la sortie des nouveaux produits, apportant la preuve indéniable de l'avantage d'ApexVision. Les participants ont pu constater la capacité de cette innovation à maintenir un niveau de détail optimal, à faire ressortir clairement les cibles de l'arrière-plan, et à offrir une gamme dynamique élevée dans des scénarios exigeants où l'obscurité est totale. Les clips du monde réel d'Andreas ont mis en valeur la sensibilité ultra-élevée du détecteur ApexCore S1 (NETD＜15mK), démontrant comment la technologie préserve les contrastes et la clarté des bords.

Les professionnels et les passionnés ont été particulièrement frappés par la clarté « il faut le voir pour le croire » de la technologie ApexVision sur notre produit phare, le TU1260MS. Avec un flux constant de visiteurs, allant des distributeurs de gros volumes aux passionnés de chasse, qui remplissaient le stand Guide, le consensus était clair : Guide a réussi à combler le fossé entre les logiciels avancés pilotés par l'IA et le matériel robuste et léger dont les chasseurs ont réellement besoin.

L'ingénierie de précision au service de la portabilité

Les discussions techniques au stand revenaient souvent sur les clip-ons thermiques Orion C. Intégrant un ensemble de fonctionnalités pratiques - notamment une autonomie de batterie d'une nuit, une résistance aux intempéries et une latence ultra-faible de 26 ms - dans un châssis de 285 g à peine, la série a été saluée comme un chef-d'œuvre d'ingénierie minimaliste.

Comme l'ont observé les experts d'All4hunters pendant les sessions pratiques, « chaque gramme économisé peut contribuer à la répétabilité du zéro et à la cohérence du point d'impact dans l'ensemble de la configuration », Guide a veillé à ce que l'Orion C offre une plateforme de tir mieux équilibrée et plus stable qui maintient la précision lors d'une utilisation répétée, qui est donc citée par les revendeurs comme la nouvelle référence en matière d'accessoires de qualité professionnelle.

Guide est impatient de commercialiser ces appareils hautes performances sur le marché mondial, afin que les chasseurs n'aient plus à choisir entre la portabilité et la clarté thermique de haut niveau. Pour en savoir plus, rendez-vous sure www.guideoutdoor.com ou contactez [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2922914/1_Guide_s_ApexVision_Deep_Dive_at_IWA_2026.jpg